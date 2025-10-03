Home | Statistiche e quote Serie A: Atalanta-Como, numeri e trend

Atalanta e Como si sfidano sabato 4 ottobre 2025 alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo per la sesta giornata della Serie A 2025/26. Il match rappresenta un interessante crocevia tra due formazioni in buona forma: da una parte la solidità dei bergamaschi ancora imbattuti, dall’altra l’ambizione di un Como che cerca il sorpasso in classifica in piena zona Europa.

Un incontro fra due squadre in crescita e dal passato recente equilibrato

La partita tra Atalanta e Como si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre motivate a consolidare la propria posizione in classifica. I padroni di casa, guidati da Juric, arrivano all’appuntamento dopo un ottimo avvio di campionato e con la spinta della recente vittoria in Champions League. Tuttavia, dovranno fronteggiare una vera e propria emergenza difensiva, dovendo rinunciare a giocatori chiave come Scalvini, Kolasinac, Kossounou e Bellanova, tutti indisponibili per infortunio. In mezzo al campo pesa anche la squalifica di De Roon, mentre l’attacco sarà guidato da Krstovic e Pasalic, quest’ultimo già protagonista con gol e assist in stagione.

Il Como, affidato per l’occasione a Guindos in panchina al posto dello squalificato Fabregas, cerca di sfruttare le proprie armi migliori, con Paz e Kuhn tra i più attesi. Anche per i lariani non mancano le assenze: oltre a Fabregas, out anche Rodriguez e Sergi Roberto, mentre Van der Brempt e Diao sono ancora indisponibili.

Confronto statistico: forma recente e precedenti tra Atalanta e Como

Entrambe le squadre possono vantare una condizione positiva nell’ultimo periodo:

Atalanta è una delle tre squadre ancora imbattute in campionato, con 2 vittorie e 3 pareggi nelle prime 5 giornate di Serie A .

è una delle tre squadre ancora imbattute in campionato, con 2 vittorie e 3 pareggi nelle prime 5 giornate di . La formazione bergamasca ha perso solo una delle ultime 12 partite di campionato (7 vittorie, 4 pareggi), trovando sempre la via del gol: 25 reti segnate in questo parziale.

Il Como ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di campionato, un dato che dimostra la sua crescita, soprattutto lontano da casa. Nel periodo recente, solo il Milan ha fatto meglio in trasferta.

ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di campionato, un dato che dimostra la sua crescita, soprattutto lontano da casa. Nel periodo recente, solo il ha fatto meglio in trasferta. Dal ritorno in Serie A, il Como ha ottenuto solo due vittorie nei derby lombardi, ma una di queste proprio contro l’Atalanta (3-2 all’andata della scorsa stagione).

Nei precedenti più recenti, il Como ha perso due delle ultime tre sfide contro l’Atalanta, dopo essere rimasto imbattuto per sei incontri consecutivi.

Quote principali e panoramica dei mercati per Atalanta-Como

I principali bookmaker vedono favorita l’Atalanta per la vittoria, anche alla luce del fattore campo e della solidità mostrata finora. Le quote riportano:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Atalanta – – Pareggio – – Vittoria Como – –

(Le quote precise non sono indicate nei dati raccolti, ma si sottolinea un discreto equilibrio nei valori proposti dai principali operatori, con la Dea comunque favorita.)

Il risultato resta aperto a ogni soluzione, anche in virtù delle numerose assenze che potrebbero incidere sulle dinamiche della gara.

Curiosità numeriche e tendenze: numeri da non sottovalutare

Alcuni dati statistici e curiosità che emergono dall’analisi:

L’ Atalanta ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime 12 partite di Serie A , con una media di 2,1 reti a partita.

ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime 12 partite di , con una media di 2,1 reti a partita. In casa, le due sconfitte subite dall’ Atalanta contro il Como in campionato sono arrivate sempre nel girone d’andata.

contro il in campionato sono arrivate sempre nel girone d’andata. Il Como ha vinto più trasferte negli ultimi mesi che nelle precedenti stagioni, confermandosi squadra temibile lontano dal proprio stadio.

ha vinto più trasferte negli ultimi mesi che nelle precedenti stagioni, confermandosi squadra temibile lontano dal proprio stadio. Tra i giocatori chiave, spicca Mario Pašalić (Atalanta) con 1 gol e 1 assist in 5 presenze e Nicolás Paz (Como) con 3 gol e 3 assist in altrettante gare.

La sfida del Gewiss Stadium promette quindi spettacolo, con due squadre in salute e con numerosi spunti statistici da seguire durante la gara.

In conclusione, Atalanta e Como arrivano a questo appuntamento con motivazioni e numeri interessanti. Tra assenze importanti e tendenze positive, la partita si annuncia aperta e ricca di spunti, confermando l’importanza delle statistiche e delle quote anche per analizzare i possibili sviluppi del match.