Statistiche e quote Serie A: Atalanta-Cagliari, i dati chiave

Atalanta e Cagliari si affronteranno il 13 dicembre alle ore 20:45 presso la New Balance Arena di Bergamo per la quindicesima giornata di Serie A 2025/26. L’incontro vede i padroni di casa, guidati da Palladino, cercare continuità di risultati per consolidare la propria posizione in classifica, mentre la formazione ospite, allenata da Pisacane, è chiamata a una prova di carattere preziosa nella lotta per la salvezza.

Atalanta e Cagliari a confronto: il contesto della sfida

L’appuntamento tra Atalanta e Cagliari rappresenta uno snodo importante per entrambe le squadre: i bergamaschi cercano conferme tra le mura amiche dopo una partenza di stagione segnata da qualche alto e basso, mentre i sardi sono a caccia di punti pesanti per allontanarsi dalla parte bassa della classifica. Le due compagini si presentano con assetti tattici differenti: i padroni di casa dovrebbero affidarsi a un modulo 3-4-2-1, nonostante alcune defezioni come quelle di Bellanova, Bakker e Sulemana. I sostituti designati sono Bernasconi e Zappacosta sulle fasce, con Krstovic riferimento avanzato supportato da Lookman e Samardzic. Per i sardi, probabile conferma del 3-5-2, con Obert in dubbio e la coppia Folorunsho–Esposito a supportare Borrelli in attacco.

Statistiche comparative: andamento, precedenti e rendimento

Analizzando i dati delle ultime giornate di Serie A, emergono alcune tendenze interessanti:

Atalanta ha raccolto risultati alterni, con 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite.

ha raccolto risultati alterni, con 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. Cagliari ha ottenuto una sola vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nello stesso periodo.

ha ottenuto una sola vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nello stesso periodo. I bergamaschi hanno mostrato solidità difensiva nelle gare interne, ma hanno faticato a trovare continuità offensiva.

I sardi, dal canto loro, hanno evidenziato difficoltà soprattutto in trasferta, con una media reti subite superiore rispetto alle gare casalinghe.

Nel confronto diretto più recente, l’Atalanta si è spesso imposta tra le mura amiche, confermandosi avversario ostico per il Cagliari. Gli ospiti, tuttavia, hanno dimostrato capacità di sfruttare le ripartenze, fattore da non sottovalutare.

Focus sui protagonisti: Lookman, Krstovic ed Esposito

Alcuni giocatori spiccano per numeri e rendimento in questa prima parte di stagione:

Ademola Lookman (Atalanta): 10 presenze, 2 reti, 14 dribbling riusciti su 27 tentativi, valutazione media 6.81.

(Atalanta): 10 presenze, 2 reti, 14 dribbling riusciti su 27 tentativi, valutazione media 6.81. Nikola Krstovic (Atalanta): 12 presenze, 2 reti, 3 assist; presenza importante in area e incisività nei momenti chiave.

(Atalanta): 12 presenze, 2 reti, 3 assist; presenza importante in area e incisività nei momenti chiave. Sebastiano Esposito (Cagliari): 13 presenze, 3 goal, 1 assist e rating medio di 6.92; si distingue per visione di gioco e pericolosità tra le linee.

Questi dati sottolineano come la partita potrebbe essere decisa dalle giocate individuali di questi interpreti, capaci di spostare gli equilibri con iniziative personali o assist decisivi.

Quote principali: il punto dei bookmaker su Atalanta-Cagliari

Le principali agenzie di scommesse segnalano una netta preferenza per la vittoria dell’Atalanta:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Atalanta 1.35 1.33 Pareggio 4.80 5.00 Vittoria Cagliari 8.00 9.50

Le quote riflettono la differenza di rendimento tra le due squadre, con i nerazzurri considerati favoriti sia per il fattore campo che per la maggiore qualità dell’organico. Il pareggio e il successo esterno del Cagliari sono valutati con valori sensibilmente più alti, a testimonianza delle difficoltà che attendono la formazione sarda.

Tendenze e curiosità statistiche della sfida

L’Atalanta si è confermata spesso efficace nelle gare casalinghe, riuscendo a segnare almeno una rete nella maggior parte delle partite disputate a Bergamo. Il Cagliari, invece, ha patito in fase difensiva soprattutto lontano dalla Sardegna, ma ha mostrato segnali di crescita con alcune buone prestazioni individuali. Da segnalare:

Il Cagliari non vince in trasferta contro l’ Atalanta da diverse stagioni.

non vince in trasferta contro l’ da diverse stagioni. La media gol dell’ Atalanta in casa resta superiore a quella generale della squadra.

in casa resta superiore a quella generale della squadra. Entrambe le formazioni hanno in rosa giovani talenti che stanno trovando spazio e visibilità.

Il confronto tra Atalanta e Cagliari si presenta come una sfida tra due realtà con obiettivi e momenti di forma differenti. I dati e le quote evidenziano un vantaggio per i padroni di casa, ma la presenza di giocatori capaci di incidere individualmente lascia aperti diversi scenari nel corso della partita.