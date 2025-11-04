Statistiche e quote Serie A: Apu-Reyer Venezia, difesa protagonista

Apu continua a sorprendere nella massima serie italiana di basket. Dopo un avvio di stagione particolarmente impegnativo, la squadra guidata da Adriano Vertemati si appresta ad affrontare la Reyer Venezia nel derby triveneto che si giocherà venerdì al Carnera. Questo appuntamento arriva in un momento in cui la difesa friulana si sta distinguendo tra le migliori del campionato, consolidando la posizione della squadra nella lotta per la salvezza e, forse, anche per qualcosa di più. Vediamo nel dettaglio i numeri che raccontano il percorso della formazione bianconera e le principali statistiche e quote aggiornate riguardanti il prossimo match.

La difesa di Apu: tra le migliori della Serie A

Uno degli aspetti più rilevanti di questo inizio di stagione è senza dubbio la solidità difensiva di Apu. Nonostante un calendario complesso, la formazione di Vertemati si trova al secondo posto nella speciale classifica dei punti subiti nei tempi regolamentari, con una media di 78,2 punti concessi a partita. Considerando anche gli overtime, la media sale leggermente a 80,2 punti, un dato che comunque la mantiene tra le prime quattro difese del campionato. In vetta a questa classifica si conferma l’Olimpia Milano con appena 71,2 punti subiti di media, seguita proprio da Apu. Da segnalare la presenza nella “top five” anche di Trento, della sorprendente Cremona e della vicecampione in carica Brescia.

Apu: 78,2 punti subiti nei tempi regolamentari

78,2 punti subiti nei tempi regolamentari Olimpia Milano: 71,2 punti subiti

71,2 punti subiti Cremona, Trento, Brescia: presenti tra le prime cinque difese

Nella parte opposta della classifica, le squadre in difficoltà difensiva come Sassari, Treviso e altre in lotta per la salvezza, registrano oltre 87 punti subiti in media, con Treviso che sfiora quota 100. Questi dati confermano come una buona difesa sia spesso la chiave per ottenere risultati importanti durante la stagione.

Quote principali e scenario pre-partita di Apu-Reyer Venezia

Il prossimo appuntamento di Apu vedrà la squadra impegnata nel derby contro la Reyer Venezia al Carnera. La formazione friulana arriva al match in una posizione di vantaggio, dato che Venezia sarà impegnata in Eurocup contro il Veolia Towers Amburgo il giorno precedente. Questo potrebbe influire sulle rotazioni e sulla freschezza degli orogranata.

Al momento, le principali agenzie di scommesse propongono quote equilibrate per l’esito della gara, con un leggero favore per i padroni di casa grazie al rendimento difensivo mostrato nelle ultime settimane. Le quote per la vittoria di Apu oscillano tra 1.80 e 2.00, mentre il successo della Reyer Venezia viene quotato tra 1.90 e 2.10 a seconda del bookmaker. Il mercato dei punti totali si attesta intorno ai 155-160 punti, riflettendo la solidità difensiva di entrambe le formazioni.

Statistiche comparative: rendimento e precedenti

Analizzando le statistiche delle prime giornate, emergono alcuni dati significativi:

Apu ha affrontato un calendario difficile, ma ha mantenuto una media di punti subiti tra le più basse della Serie A.

ha affrontato un calendario difficile, ma ha mantenuto una media di punti subiti tra le più basse della Serie A. Nel confronto diretto più recente, Apu ha sfidato una Dinamo Sassari in difficoltà, confermando la propria tenuta difensiva.

ha sfidato una in difficoltà, confermando la propria tenuta difensiva. Lo scorso campionato, Apu era tra le migliori difese della Serie A2 con 75 punti subiti di media, dato che ha contribuito in modo determinante alla promozione.

Le statistiche evidenziano come la fase difensiva sia una vera e propria firma del gioco di Vertemati, che punta a mantenere bassi i punteggi degli avversari per costruire le proprie vittorie.

Tendenze numeriche e curiosità: il peso della difesa

La solidità difensiva si riflette anche nelle tendenze recenti della squadra:

Nelle prime quattro partite, Apu ha subito meno di 80 punti in tre occasioni.

ha subito meno di 80 punti in tre occasioni. Le squadre con la miglior difesa sono tutte stabilmente nelle zone alte della classifica, a conferma dell’importanza di questo fondamentale.

La presenza di Trieste nella parte alta per punti segnati, ma bassa per punti subiti, sottolinea come la filosofia difensiva sia determinante per la stabilità nei risultati.

Questi dati suggeriscono che una difesa ben organizzata può essere decisiva sia nella corsa ai playoff che per la salvezza, soprattutto per una “matricola” come Apu in Serie A.

In conclusione, Apu si presenta al prossimo derby contro la Reyer Venezia forte di un’identità difensiva tra le più solide della Serie A. Le statistiche confermano il trend positivo della squadra di Vertemati che, con numeri e quote favorevoli, si prepara a un confronto importante per il prosieguo del campionato.