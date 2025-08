Statistiche e quote Serie A: allenatori più a rischio esonero

La Serie A si prepara a una nuova stagione carica di aspettative e tensioni, non solo sul campo ma anche sulle panchine. Con il campionato al via tra poche settimane e il calciomercato ancora aperto, l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori si concentra anche sulle quote relative agli allenatori più a rischio esonero. Questo tema, sempre attuale e ricco di spunti statistici, è particolarmente sentito in un periodo in cui molte squadre stanno definendo i propri organici e i tecnici sono già sotto la lente d’ingrandimento.

Quote e lista degli allenatori più a rischio esonero in Serie A

Con il campionato ormai alle porte, i principali bookmaker hanno aggiornato le quote su quale allenatore potrebbe essere il primo a lasciare la propria panchina prima delle festività natalizie. In questa speciale graduatoria, sono soprattutto i tecnici delle squadre neopromosse a risultare tra i più “osservati speciali”. Eusebio Di Francesco, appena tornato sulla panchina del Lecce dopo le recenti retrocessioni con Frosinone e Venezia, è indicato dai bookmaker come uno dei più a rischio: il suo esonero prima di Natale è quotato a 2,00 su diversi operatori come Gazzabet, Better Lottomatica e Goldbet. I debutti di Carlos Cuesta (Parma) e Pisacane (ex Cagliari, ora in Serie A) sono seguiti con interesse: le loro eventuali dimissioni sono offerte a quote tra 2,50 e 2,75. Anche Gilardino, nuovo tecnico del Pisa dopo l’esperienza al Genoa, presenta una quota analoga. Per quanto riguarda Grosso (Sassuolo), Nicola (Cremonese) e Zanetti (Verona), le lavagne oscillano tra 2,25 e 2,75. Tra le “big”, solo Juric dell’Atalanta è considerato potenzialmente in bilico con quote a 3,50 su Gazzabet e 3,00 su altri operatori.

Statistiche sulla forma e precedenti degli allenatori sotto osservazione

Le statistiche recenti aiutano a comprendere le ragioni dietro le quote dei bookmaker. Ecco alcuni dati salienti:

Di Francesco ha subito due retrocessioni consecutive nelle ultime stagioni, fattore che pesa sulla percezione del suo futuro a Lecce .

ha subito due retrocessioni consecutive nelle ultime stagioni, fattore che pesa sulla percezione del suo futuro a . Cuesta e Pisacane sono esordienti assoluti in Serie A, elemento che può incidere sull’incertezza legata alla loro tenuta alla guida di Parma e della propria squadra.

e sono esordienti assoluti in Serie A, elemento che può incidere sull’incertezza legata alla loro tenuta alla guida di e della propria squadra. Gilardino torna in Serie A dopo una precedente esperienza conclusa con un esonero al Genoa, mentre le squadre di Grosso, Nicola e Zanetti si trovano tutte in un contesto di lotta salvezza.

Questi dati aiutano a spiegare come la combinazione tra passato recente, status di neopromossa e inesperienza in massima serie influenzi le quote offerte dai bookmaker.

Quote principali e confronto tra operatori

Le quote per l’esonero dei principali allenatori oscillano in un range piuttosto ristretto, a dimostrazione di un equilibrio percepito tra le diverse situazioni a rischio. Di seguito una tabella esemplificativa delle quote più rilevanti:

Allenatore Squadra Quota Minima Quota Massima Di Francesco Lecce 2,00 2,00 Cuesta Parma 2,50 2,75 Pisacane — 2,50 2,75 Gilardino Pisa 2,50 2,50 Grosso Sassuolo 2,25 2,75 Nicola Cremonese 2,25 2,75 Zanetti Verona 2,25 2,75 Juric Atalanta 3,00 3,50

Le differenze tra i vari operatori sono minime, sintomo di un mercato piuttosto uniforme nelle valutazioni, almeno in questa fase iniziale della stagione.

Tendenze e curiosità numeriche legate agli esoneri in Serie A

Negli ultimi anni la Serie A ha visto una crescente instabilità sulle panchine, con una media di circa 7-8 esoneri per stagione. Questa tendenza si conferma anche nelle aspettative dei bookmaker, che attribuiscono alle neopromosse e ai tecnici meno esperti le maggiori probabilità di cambiare guida tecnica prima di Natale. Un dato interessante riguarda l’assenza di allenatori delle big dalle prime posizioni di rischio, fatta eccezione per Juric dell’Atalanta. Inoltre, il supporto societario e la solidità dei club giocano un ruolo fondamentale nel determinare la tenuta degli allenatori, come dimostrato dal caso di Di Francesco a Lecce, dove la presenza di un direttore sportivo esperto come Corvino viene considerata un fattore di stabilità, nonostante le quote basse.

In conclusione, il tema degli esoneri degli allenatori in Serie A resta di grande attualità e interesse per appassionati e analisti. Le quote dei bookmaker riflettono un mix tra dati storici, situazione attuale delle squadre e percezione del rischio, offrendo un ulteriore punto di vista sulla stagione che sta per iniziare.