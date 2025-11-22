Home | Statistiche e quote Serie A: 13ª giornata tra numeri e trend

La Serie A si prepara a vivere la 13ª giornata del campionato 2025/26, con partite che si disputeranno tra sabato e domenica e che saranno trasmesse in diretta su Sky e DAZN. Questa fase della stagione rappresenta sempre un momento cruciale per definire le ambizioni delle squadre e aggiornare la classifica, con i tifosi e gli appassionati pronti a seguire ogni dettaglio.

Prossimo turno Serie A: date, orari e contesto della 13ª giornata

La 13ª giornata della Serie A sarà caratterizzata da incontri di grande interesse, con sfide che vedranno coinvolte sia le formazioni di vertice che quelle impegnate nella lotta per la salvezza. Il calendario ufficiale prevede che le partite si disputeranno nei consueti anticipi del sabato e nei posticipi della domenica. La copertura televisiva sarà garantita dalle piattaforme DAZN e Sky, assicurando così la possibilità di seguire tutte le gare in diretta. Il campionato ha ormai superato la metà del girone d’andata e ogni punto conquistato può influire su una classifica che si aggiorna di giornata in giornata. Le squadre stanno affinando la propria forma fisica e tattica in vista dell’impegnativo girone di ritorno, che prenderà il via dopo la pausa invernale.

Statistiche comparative: forma attuale, precedenti e rendimento

In questa fase della stagione emergono alcuni dati interessanti che caratterizzano l’andamento delle squadre partecipanti:

Le formazioni di testa hanno consolidato la propria posizione grazie a una serie di risultati utili consecutivi.

Le squadre in lotta per la salvezza hanno mostrato una maggiore solidità difensiva rispetto alle prime giornate.

Il calendario fitto ha messo alla prova la profondità delle rose, con molte compagini che hanno dovuto alternare i titolari per gestire al meglio le energie.

Analizzando i precedenti delle partite in programma, si nota che gli scontri diretti storici spesso influenzano l’andamento dei match. Ad esempio:

Squadre come Napoli , Juventus e Milan vantano un bilancio favorevole nei confronti delle rivali dirette.

, e vantano un bilancio favorevole nei confronti delle rivali dirette. Le partite tra squadre di metà classifica sono spesso equilibrate, con esiti difficilmente pronosticabili basandosi solo sulle statistiche stagionali.

Quote principali disponibili per la 13ª giornata

Le piattaforme di scommesse stanno aggiornando le proprie quote in vista della 13ª giornata di Serie A. Le quote principali riguardano i risultati finali (1X2), il numero di gol segnati (over/under) e le scommesse sugli esiti parziali (primo tempo/finale). In particolare:

Le sfide tra le prime della classe sono spesso proposte con quote molto ravvicinate, segno dell’equilibrio tra le formazioni in campo.

Le partite che vedono opposte squadre di vertice a formazioni di bassa classifica presentano generalmente quote basse per il successo delle favorite.

Non mancano opportunità per quote più alte, specie nei casi in cui le statistiche suggeriscono possibili sorprese.

I bookmakers tengono in considerazione fattori quali la forma recente, le assenze per infortunio o squalifica e il rendimento casalingo o in trasferta per definire le quote, che possono variare fino a poche ore dall’inizio delle partite.

Tendenze e curiosità numeriche della Serie A attuale

La stagione in corso è caratterizzata da alcune curiosità numeriche che meritano attenzione:

Alcune squadre sono riuscite a mantenere l’imbattibilità casalinga fino alla 13ª giornata.

Il numero di gol segnati nei secondi tempi è in crescita rispetto alle stagioni precedenti, segno di un campionato sempre aperto e combattuto fino all’ultimo minuto.

La variabilità dei risultati ha reso questa edizione della Serie A particolarmente imprevedibile sotto il profilo statistico.

Inoltre, la lotta per i primi posti e la zona retrocessione è più aperta che mai, con distacchi minimi tra le squadre coinvolte.

In conclusione, la 13ª giornata di Serie A si preannuncia ricca di spunti statistici e di aggiornamenti sulle quote principali. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite in diretta su Sky e DAZN, con la certezza che ogni incontro potrà influenzare l’equilibrio della classifica e offrire nuove curiosità numeriche da analizzare nelle prossime settimane.