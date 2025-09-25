Statistiche e quote Sassuolo-Udinese: precedenti e trend

La partita tra Sassuolo e Udinese, valida per la quinta giornata della Serie A 2025-26, si disputerà domenica 28 settembre 2025 alle ore 12:30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Questo incontro rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, desiderose di risollevarsi dopo gli ultimi impegni e di migliorare la propria posizione in classifica.

Analisi della sfida: Sassuolo-Udinese al Mapei Stadium

Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento dopo aver affrontato i rispettivi impegni in Coppa Italia. Il Sassuolo ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Como, guidato da Fabregas, mentre l’Udinese ha ottenuto una vittoria sul Palermo che le ha permesso di accedere agli ottavi di finale contro la Juventus. In campionato, la situazione è differente: i neroverdi contano 3 punti, frutto di una sola vittoria contro la Lazio, e vengono da una sconfitta a San Siro contro l’Inter. I friuliani, invece, vantano 7 punti, grazie a due vittorie e un pareggio, ma sono reduci da una sconfitta interna per 3-0 contro il Milan.

Le probabili formazioni vedono il Sassuolo schierarsi con Muric tra i pali, difesa composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, centrocampo con Vranckx, Kone’, Matic e attacco affidato a Berardi, Pinamonti, Laurienté. L’Udinese dovrebbe rispondere con Sava, Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Ekkelenkamp, Zaniolo e Davis.

Statistiche a confronto: precedenti, forma e rendimento

L’analisi storica dei precedenti tra Sassuolo e Udinese evidenzia un netto vantaggio per la formazione friulana. In 22 confronti totali in Serie A, il Sassuolo ha ottenuto solo 4 vittorie, mentre l’Udinese ha conquistato 8 successi e 10 sono stati i pareggi. La percentuale di vittorie dei neroverdi contro i friulani si attesta al 18,2%, una delle più basse tra gli avversari affrontati più di 10 volte nella massima serie. Ancora più marcato il divario in casa: al Mapei Stadium, il Sassuolo ha battuto l’Udinese una sola volta, il 25 settembre 2016, con una rete di Defrel. Nelle restanti sfide a Reggio Emilia si contano 4 vittorie bianconere e 6 pareggi.

Quote principali per Sassuolo-Udinese: i dati dei bookmaker

Le quote offerte dai principali bookmaker per l’incontro rispecchiano l’equilibrio e la storia dei confronti tra le due squadre, con una leggera preferenza per l’Udinese grazie ai risultati recenti e al bilancio nei precedenti. Le quote medie si posizionano generalmente così:

Al momento, i dati specifici delle quote non sono disponibili, ma la tendenza mostra come le scommesse siano distribuite in modo abbastanza bilanciato, con l’Udinese leggermente favorita, soprattutto considerando il rendimento passato al Mapei Stadium.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

Alcune statistiche particolari rendono questo confronto ancora più interessante:

L’ Udinese è una delle “bestie nere” del Sassuolo in Serie A , con il quarto peggior bilancio per i neroverdi tra le squadre affrontate almeno dieci volte.

è una delle “bestie nere” del in , con il quarto peggior bilancio per i neroverdi tra le squadre affrontate almeno dieci volte. Il Sassuolo non batte l’ Udinese in casa da oltre nove anni.

non batte l’ in casa da oltre nove anni. Il maggior numero di gol segnati nella sfida è stato realizzato da Defrel (4 reti totali).

(4 reti totali). L’ultima sfida, il 1° aprile 2024, si è conclusa 1-1 con reti di Defrel e Thauvin.

Questi dati sottolineano la difficoltà dei neroverdi nel superare i friulani, in particolare tra le mura amiche.

In conclusione, Sassuolo e Udinese si preparano a una sfida che, oltre a rappresentare un importante appuntamento per la Serie A, offre spunti statistici e curiosità numeriche di rilievo. Il confronto tra le due squadre mette in luce la tradizionale difficoltà dei neroverdi contro i friulani e le aspettative degli appassionati saranno rivolte anche all’andamento delle quote e all’esito finale dell’incontro.