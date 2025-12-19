Statistiche e quote Sassuolo-Torino: i numeri del match

La Serie A torna protagonista al Mapei Stadium di Reggio Emilia con la sfida tra Sassuolo e Torino, valida per la sedicesima giornata della stagione 2025/26. L’incontro è in programma il 21 dicembre alle ore 15. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per i rispettivi obiettivi: i padroni di casa, guidati da Grosso, vogliono sfruttare il fattore campo, mentre il Torino di Baroni punta a risalire la classifica.

Equilibrio e motivazioni in Sassuolo-Torino: presentazione del match

Il confronto tra Sassuolo e Torino si preannuncia equilibrato, come confermato dalle analisi degli operatori del settore e dai dati raccolti fino a questo punto del campionato. I neroverdi, forti del sostegno del proprio pubblico, sono determinati a ottenere un risultato positivo per consolidare la loro posizione a metà classifica. Il Torino, dal canto suo, arriva a Reggio Emilia con l’intenzione di invertire una tendenza recente non particolarmente brillante e rilanciarsi nella corsa verso le zone alte della graduatoria. L’attenzione sarà focalizzata soprattutto sui due attaccanti principali: Pinamonti per il Sassuolo e Simeone per il Torino, entrambi già protagonisti in questa stagione.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti a confronto

L’analisi della forma delle due squadre rivela alcuni dati interessanti:

Sassuolo : nelle ultime cinque giornate ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, mostrando una certa solidità soprattutto in casa.

: nelle ultime cinque giornate ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, mostrando una certa solidità soprattutto in casa. Torino: il bilancio più recente è di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, con qualche difficoltà soprattutto in trasferta.

Per quanto riguarda i precedenti, il confronto diretto vede spesso partite combattute e risultati non scontati, con entrambe le formazioni in grado di imporsi sia in casa che fuori. Negli ultimi incontri, il fattore campo ha però leggermente favorito il Sassuolo, che ha saputo sfruttare l’atmosfera del Mapei Stadium per ottenere punti importanti.

Rendimento dei giocatori chiave: numeri e contributi stagionali

Alcuni protagonisti si sono distinti per rendimento e continuità:

Ismaël Koné ( Sassuolo ): 13 partite, 3 gol, 371 passaggi completati e il 54% di contrasti vinti. Si conferma elemento centrale sia in fase di interdizione che di costruzione.

( ): 13 partite, 3 gol, 371 passaggi completati e il 54% di contrasti vinti. Si conferma elemento centrale sia in fase di interdizione che di costruzione. Armand Laurienté ( Sassuolo ): 3 reti e 2 assist in 15 presenze, capace di creare superiorità numerica e occasioni per i compagni.

( ): 3 reti e 2 assist in 15 presenze, capace di creare superiorità numerica e occasioni per i compagni. Andrea Pinamonti ( Sassuolo ): 4 gol e 2 assist in 15 partite, terminale offensivo principale dei neroverdi.

( ): 4 gol e 2 assist in 15 partite, terminale offensivo principale dei neroverdi. Valentino Lazaro ( Torino ): 1 assist, 19 tackle e 8 intercetti in 14 presenze, prezioso per la fase difensiva e la copertura degli spazi.

( ): 1 assist, 19 tackle e 8 intercetti in 14 presenze, prezioso per la fase difensiva e la copertura degli spazi. Giovanni Simeone (Torino): 4 reti in 12 partite, attaccante capace di colpire anche nelle giornate meno brillanti della squadra.

Quote principali: il punto dei bookmaker sulla sfida

Secondo le principali agenzie di scommesse, il Sassuolo parte con un leggero favore del pronostico:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Sassuolo 2.30 2.30 Pareggio 3.00 3.20 Vittoria Torino 3.10 3.30

Le quote evidenziano come l’incontro sia considerato molto equilibrato, con scarti minimi tra le opzioni principali. Il fattore campo potrebbe rappresentare un elemento determinante, ma i bookmaker non escludono un possibile colpo esterno dei granata.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche prima del match

Alcune statistiche e curiosità possono essere utili per comprendere meglio il contesto dell’incontro:

Il Sassuolo è andato a segno in tutte le ultime 5 partite giocate in casa.

è andato a segno in tutte le ultime 5 partite giocate in casa. Il Torino ha subito almeno un gol in 4 delle ultime 5 trasferte.

ha subito almeno un gol in 4 delle ultime 5 trasferte. Entrambe le squadre hanno giocatori capaci di segnare anche da fuori area, aumentando il rischio di reti da situazioni inattese.

I precedenti recenti hanno visto almeno 2 gol totali in 4 delle ultime 6 sfide tra queste due formazioni.

La sfida tra Sassuolo e Torino si presenta quindi come un incontro incerto e ricco di spunti statistici. L’equilibrio nelle quote e la presenza di giocatori in grado di fare la differenza rendono questo match uno dei più interessanti del turno, con la possibilità di assistere a una gara combattuta fino all’ultimo minuto.