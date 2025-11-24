Home | Statistiche e quote Sassuolo-Pisa: analisi e numeri chiave

Sassuolo e Pisa si sfidano nel match che apre la 12a giornata della Serie A 2025-26. L’incontro è in programma lunedì 24 novembre 2025 alle 20:45 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Si tratta di una gara dal peso specifico importante in chiave salvezza, con entrambe le squadre intenzionate a conquistare punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

Analisi dell’evento: incrocio cruciale per la corsa salvezza

La partita tra Sassuolo e Pisa rappresenta una novità assoluta per la Serie A, essendo la prima sfida nella massima serie tra queste due formazioni. I neroverdi occupano il 9° posto con 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte), frutto di un rendimento altalenante ma caratterizzato da una certa efficacia offensiva (14 gol fatti, 12 subiti). Di contro, il Pisa arriva a questa gara da 17°, con 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi, 4 sconfitte), e si affida alla solidità del proprio reparto difensivo e a una recente serie positiva che ha ridato fiducia all’ambiente. La posta in palio è alta: per il Sassuolo può rappresentare un trampolino verso la zona tranquilla della classifica, mentre per il Pisa si tratta di una preziosa opportunità per uscire dalla zona calda.

Statistiche comparative: andamento, precedenti e rendimento

Le statistiche stagionali e le ultime cinque gare evidenziano un equilibrio sorprendente:

Entrambe le squadre hanno raccolto 7 punti nelle ultime 5 partite di campionato.

Sassuolo : 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte (14 gol fatti, 12 subiti).

: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte (14 gol fatti, 12 subiti). Pisa: 1 vittoria, 4 pareggi, 0 sconfitte (8 gol fatti, 14 subiti).

Nel dettaglio, il Sassuolo si è distinto per la qualità dell’attacco e per una difesa in crescita: 12 reti concesse dopo 11 turni, tra i migliori dati delle recenti stagioni. Al MAPEI però i neroverdi non hanno ancora pareggiato (due vittorie e tre sconfitte), e sono chiamati a interrompere una striscia negativa interna. Il Pisa si presenta con una serie di cinque risultati utili consecutivi e ha da poco interrotto un lungo digiuno di vittorie in massima serie, segnale di una ritrovata compattezza.

Quote principali disponibili per Sassuolo-Pisa

I bookmaker propongono quote che riflettono il lieve favore del pronostico per i padroni di casa, senza però sottovalutare la solidità e la capacità di ottenere pareggi da parte degli ospiti. La vittoria del Sassuolo viene generalmente quotata a valori inferiori rispetto al successo esterno del Pisa, mentre il pareggio appare un’opzione non remota considerando il recente rendimento delle due squadre.

Esito Quota indicativa Vittoria Sassuolo 1.85 – 2.10 Pareggio 3.20 – 3.50 Vittoria Pisa 4.00 – 4.50

Vanno inoltre sottolineate le quote relative ai mercati under/over e goal/no goal, tipiche in match dove la tensione e la posta in palio possono influenzare il numero di reti segnate.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Diverse le curiosità che emergono dall’analisi numerica del match:

Il Sassuolo trasforma oltre la metà delle grandi occasioni create, tra i migliori dati del torneo.

trasforma oltre la metà delle grandi occasioni create, tra i migliori dati del torneo. Il Pisa è imbattuto da cinque gare consecutive (1 vittoria, 4 pareggi).

è imbattuto da cinque gare consecutive (1 vittoria, 4 pareggi). Entrambe le squadre hanno collezionato 4 clean sheet ciascuna.

Berardi è un vero specialista contro le neopromosse: 18 gol nelle ultime 18 sfide di questo tipo (13 reti, 5 assist).

è un vero specialista contro le neopromosse: 18 gol nelle ultime 18 sfide di questo tipo (13 reti, 5 assist). Al MAPEI Stadium quest’anno nessun pareggio per il Sassuolo .

quest’anno nessun pareggio per il . I portieri Muric e Semper risultano tra i più impegnati della Serie A per numero di parate effettuate.

e risultano tra i più impegnati della Serie A per numero di parate effettuate. Il Pisa è tornato alla vittoria in Serie A dopo oltre 34 anni e ora cerca un secondo successo di fila, impresa storica per la società toscana.

Questi dati evidenziano come la sfida possa essere decisa da episodi e dalla capacità di concretizzare le occasioni nei momenti chiave.

In conclusione, la partita tra Sassuolo e Pisa si presenta come un duello ad alta tensione, ricco di spunti statistici e di elementi di interesse per chi segue la Serie A. Le tendenze recenti e le quote proposte dai bookmaker fotografano un confronto aperto, dove compattezza e cinismo potrebbero fare la differenza.