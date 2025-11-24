Statistiche e quote Sassuolo-Pisa: analisi e numeri chiave

Sassuolo e Pisa si sfidano nel match che apre la 12a giornata della Serie A 2025-26. L’incontro è in programma lunedì 24 novembre 2025 alle 20:45 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Si tratta di una gara dal peso specifico importante in chiave salvezza, con entrambe le squadre intenzionate a conquistare punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.
Analisi dell’evento: incrocio cruciale per la corsa salvezza
La partita tra Sassuolo e Pisa rappresenta una novità assoluta per la Serie A, essendo la prima sfida nella massima serie tra queste due formazioni. I neroverdi occupano il 9° posto con 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte), frutto di un rendimento altalenante ma caratterizzato da una certa efficacia offensiva (14 gol fatti, 12 subiti). Di contro, il Pisa arriva a questa gara da 17°, con 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi, 4 sconfitte), e si affida alla solidità del proprio reparto difensivo e a una recente serie positiva che ha ridato fiducia all’ambiente. La posta in palio è alta: per il Sassuolo può rappresentare un trampolino verso la zona tranquilla della classifica, mentre per il Pisa si tratta di una preziosa opportunità per uscire dalla zona calda.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Statistiche comparative: andamento, precedenti e rendimento
Le statistiche stagionali e le ultime cinque gare evidenziano un equilibrio sorprendente:
- Entrambe le squadre hanno raccolto 7 punti nelle ultime 5 partite di campionato.
- Sassuolo: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte (14 gol fatti, 12 subiti).
- Pisa: 1 vittoria, 4 pareggi, 0 sconfitte (8 gol fatti, 14 subiti).
Nel dettaglio, il Sassuolo si è distinto per la qualità dell’attacco e per una difesa in crescita: 12 reti concesse dopo 11 turni, tra i migliori dati delle recenti stagioni. Al MAPEI però i neroverdi non hanno ancora pareggiato (due vittorie e tre sconfitte), e sono chiamati a interrompere una striscia negativa interna. Il Pisa si presenta con una serie di cinque risultati utili consecutivi e ha da poco interrotto un lungo digiuno di vittorie in massima serie, segnale di una ritrovata compattezza.
Quote principali disponibili per Sassuolo-Pisa
I bookmaker propongono quote che riflettono il lieve favore del pronostico per i padroni di casa, senza però sottovalutare la solidità e la capacità di ottenere pareggi da parte degli ospiti. La vittoria del Sassuolo viene generalmente quotata a valori inferiori rispetto al successo esterno del Pisa, mentre il pareggio appare un’opzione non remota considerando il recente rendimento delle due squadre.
|Esito
|Quota indicativa
|Vittoria Sassuolo
|1.85 – 2.10
|Pareggio
|3.20 – 3.50
|Vittoria Pisa
|4.00 – 4.50
Vanno inoltre sottolineate le quote relative ai mercati under/over e goal/no goal, tipiche in match dove la tensione e la posta in palio possono influenzare il numero di reti segnate.
Tendenze numeriche e curiosità statistiche
Diverse le curiosità che emergono dall’analisi numerica del match:
- Il Sassuolo trasforma oltre la metà delle grandi occasioni create, tra i migliori dati del torneo.
- Il Pisa è imbattuto da cinque gare consecutive (1 vittoria, 4 pareggi).
- Entrambe le squadre hanno collezionato 4 clean sheet ciascuna.
- Berardi è un vero specialista contro le neopromosse: 18 gol nelle ultime 18 sfide di questo tipo (13 reti, 5 assist).
- Al MAPEI Stadium quest’anno nessun pareggio per il Sassuolo.
- I portieri Muric e Semper risultano tra i più impegnati della Serie A per numero di parate effettuate.
- Il Pisa è tornato alla vittoria in Serie A dopo oltre 34 anni e ora cerca un secondo successo di fila, impresa storica per la società toscana.
Questi dati evidenziano come la sfida possa essere decisa da episodi e dalla capacità di concretizzare le occasioni nei momenti chiave.
In conclusione, la partita tra Sassuolo e Pisa si presenta come un duello ad alta tensione, ricco di spunti statistici e di elementi di interesse per chi segue la Serie A. Le tendenze recenti e le quote proposte dai bookmaker fotografano un confronto aperto, dove compattezza e cinismo potrebbero fare la differenza.