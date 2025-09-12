Home | Statistiche e Quote Sassuolo-Lazio: analisi e dati chiave

Mapei Stadium di Reggio Emilia si prepara ad accogliere la sfida tra Sassuolo e Lazio, valida per la terza giornata di Serie A 2025-26. Il match, in programma domenica 14 settembre alle ore 18:00, rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni, con i neroverdi alla ricerca dei primi punti stagionali e i biancocelesti desiderosi di dare continuità al successo ottenuto nella giornata precedente.

La situazione attuale delle squadre alla vigilia della gara

Il Sassuolo arriva a questa sfida con l’obiettivo di sbloccare la propria classifica dopo un avvio difficile, segnato da due sconfitte consecutive contro Napoli e Cremonese. I neroverdi sono l’unica squadra ancora a quota zero punti, motivo che rende cruciale la partita casalinga contro una diretta concorrente come la Lazio. La formazione guidata da Fabio Grosso dovrà fare i conti anche con alcune assenze di rilievo, tra cui Thorstvedt e Skjellerup. Le scelte di formazione, soprattutto nei ruoli chiave come l’attacco (ballottaggio Pinamonti-Cheddira) e sugli esterni (Berardi-Volpato), potrebbero risultare decisive per le sorti del match.

Dall’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri si presenta forte del netto successo per 4-0 sul Verona ottenuto nella seconda giornata, che ha cancellato l’amarezza dell’esordio negativo contro il Como. I biancocelesti puntano a confermare il buon momento, potendo contare su elementi in forma come Zaccagni e Castellanos. La partita rappresenta anche la prima sfida ufficiale tra i due allenatori, con Grosso all’esordio in assoluto contro la Lazio e Sarri che vanta un bilancio positivo nelle precedenti sfide con il Sassuolo (7 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte).

Analisi statistica: precedenti e rendimento recente

La storia degli incroci tra Sassuolo e Lazio in Serie A conta numerosi episodi interessanti:

Bilancio complessivo: 13 vittorie Lazio , 5 vittorie Sassuolo , 4 pareggi.

, 5 vittorie , 4 pareggi. Ultimo incontro in campionato: pareggio 1-1 a Roma il 26 maggio 2024.

il 26 maggio 2024. Nelle ultime due sfide giocate al Mapei Stadium , la Lazio ha sempre prevalso con il risultato di 2-0.

, la ha sempre prevalso con il risultato di 2-0. Il Sassuolo non segna in casa contro la Lazio dal dicembre 2021.

Dal punto di vista individuale spiccano le prestazioni di Domenico Berardi, vero leader offensivo del Sassuolo con 9 reti realizzate ai biancocelesti nel corso delle stagioni. Nella rosa capitolina, invece, si segnalano le ottime valutazioni di Zaccagni e Castellanos, entrambi già a segno e determinanti nelle prime giornate di campionato.

Quote principali e tendenze dai bookmaker

Secondo le principali agenzie di scommesse, la Lazio parte favorita per questa trasferta. Le quote più rilevanti sono le seguenti:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Lazio 2.10 2.10 Pareggio 3.30 3.60 Vittoria Sassuolo 3.30 3.25

Queste valutazioni riflettono la maggiore fiducia riposta dagli operatori di settore nelle potenzialità della squadra di Sarri, chiamata però a confermare sul campo il pronostico favorevole, considerate le insidie che spesso riserva il Mapei Stadium.

Curiosità statistiche e tendenze numeriche della sfida

Il confronto tra Sassuolo e Lazio offre spunti di interesse anche dal punto di vista delle statistiche:

Berardi è il miglior marcatore storico della partita con 9 reti alle aquile.

è il miglior marcatore storico della partita con 9 reti alle aquile. La Lazio non subisce gol in trasferta contro il Sassuolo da due partite consecutive.

non subisce gol in trasferta contro il da due partite consecutive. Negli ultimi tre incroci al Mapei Stadium , non si è mai verificato il risultato di pareggio.

, non si è mai verificato il risultato di pareggio. L’arbitro Paride Tremolada ha già diretto partite di entrambe le squadre, con bilanci leggermente favorevoli ai padroni di casa.

Un altro dato interessante riguarda il rendimento offensivo dei principali protagonisti: Zaccagni ha già conquistato 11 falli e vinto 13 duelli in due partite, mentre Castellanos ha contribuito con due assist e una rete, dimostrando una presenza costante nell’area avversaria.

Il match tra Sassuolo e Lazio si preannuncia ricco di spunti sia per la posta in palio che per i dati emersi dall’analisi delle statistiche e delle quote. Entrambe le squadre cercano risposte importanti e il confronto potrà fornire indicazioni utili sul loro reale potenziale in questa stagione di Serie A.