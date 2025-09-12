Statistiche e Quote Sassuolo-Lazio: analisi e dati chiave

Mapei Stadium di Reggio Emilia si prepara ad accogliere la sfida tra Sassuolo e Lazio, valida per la terza giornata di Serie A 2025-26. Il match, in programma domenica 14 settembre alle ore 18:00, rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni, con i neroverdi alla ricerca dei primi punti stagionali e i biancocelesti desiderosi di dare continuità al successo ottenuto nella giornata precedente.
La situazione attuale delle squadre alla vigilia della gara
Il Sassuolo arriva a questa sfida con l’obiettivo di sbloccare la propria classifica dopo un avvio difficile, segnato da due sconfitte consecutive contro Napoli e Cremonese. I neroverdi sono l’unica squadra ancora a quota zero punti, motivo che rende cruciale la partita casalinga contro una diretta concorrente come la Lazio. La formazione guidata da Fabio Grosso dovrà fare i conti anche con alcune assenze di rilievo, tra cui Thorstvedt e Skjellerup. Le scelte di formazione, soprattutto nei ruoli chiave come l’attacco (ballottaggio Pinamonti-Cheddira) e sugli esterni (Berardi-Volpato), potrebbero risultare decisive per le sorti del match.
Dall’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri si presenta forte del netto successo per 4-0 sul Verona ottenuto nella seconda giornata, che ha cancellato l’amarezza dell’esordio negativo contro il Como. I biancocelesti puntano a confermare il buon momento, potendo contare su elementi in forma come Zaccagni e Castellanos. La partita rappresenta anche la prima sfida ufficiale tra i due allenatori, con Grosso all’esordio in assoluto contro la Lazio e Sarri che vanta un bilancio positivo nelle precedenti sfide con il Sassuolo (7 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte).
Analisi statistica: precedenti e rendimento recente
La storia degli incroci tra Sassuolo e Lazio in Serie A conta numerosi episodi interessanti:
- Bilancio complessivo: 13 vittorie Lazio, 5 vittorie Sassuolo, 4 pareggi.
- Ultimo incontro in campionato: pareggio 1-1 a Roma il 26 maggio 2024.
- Nelle ultime due sfide giocate al Mapei Stadium, la Lazio ha sempre prevalso con il risultato di 2-0.
- Il Sassuolo non segna in casa contro la Lazio dal dicembre 2021.
Dal punto di vista individuale spiccano le prestazioni di Domenico Berardi, vero leader offensivo del Sassuolo con 9 reti realizzate ai biancocelesti nel corso delle stagioni. Nella rosa capitolina, invece, si segnalano le ottime valutazioni di Zaccagni e Castellanos, entrambi già a segno e determinanti nelle prime giornate di campionato.
Quote principali e tendenze dai bookmaker
Secondo le principali agenzie di scommesse, la Lazio parte favorita per questa trasferta. Le quote più rilevanti sono le seguenti:
|Esito
|William Hill
|Bet365
|Vittoria Lazio
|2.10
|2.10
|Pareggio
|3.30
|3.60
|Vittoria Sassuolo
|3.30
|3.25
Queste valutazioni riflettono la maggiore fiducia riposta dagli operatori di settore nelle potenzialità della squadra di Sarri, chiamata però a confermare sul campo il pronostico favorevole, considerate le insidie che spesso riserva il Mapei Stadium.
Curiosità statistiche e tendenze numeriche della sfida
Il confronto tra Sassuolo e Lazio offre spunti di interesse anche dal punto di vista delle statistiche:
- Berardi è il miglior marcatore storico della partita con 9 reti alle aquile.
- La Lazio non subisce gol in trasferta contro il Sassuolo da due partite consecutive.
- Negli ultimi tre incroci al Mapei Stadium, non si è mai verificato il risultato di pareggio.
- L’arbitro Paride Tremolada ha già diretto partite di entrambe le squadre, con bilanci leggermente favorevoli ai padroni di casa.
Un altro dato interessante riguarda il rendimento offensivo dei principali protagonisti: Zaccagni ha già conquistato 11 falli e vinto 13 duelli in due partite, mentre Castellanos ha contribuito con due assist e una rete, dimostrando una presenza costante nell’area avversaria.
Il match tra Sassuolo e Lazio si preannuncia ricco di spunti sia per la posta in palio che per i dati emersi dall’analisi delle statistiche e delle quote. Entrambe le squadre cercano risposte importanti e il confronto potrà fornire indicazioni utili sul loro reale potenziale in questa stagione di Serie A.