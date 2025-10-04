Home | Statistiche e quote Sassuolo-Juventus Women: numeri e tendenze

La sfida tra Sassuolo e Juventus Women, in programma alle 18:30 allo stadio Enzo Ricci, inaugura la nuova stagione della Serie A Women. L’incontro mette di fronte due squadre che, nella passata stagione, hanno mostrato un approccio offensivo interessante e che promettono spettacolo anche in questa occasione. Attraverso un’analisi dettagliata delle statistiche e delle tendenze numeriche, è possibile comprendere meglio le dinamiche che potrebbero caratterizzare questa gara.

Il contesto della sfida: Sassuolo-Juventus Women, Serie A al via

Questa partita rappresenta il debutto stagionale in Serie A Women per entrambe le formazioni. Juventus Women parte con il primato di miglior attacco della scorsa stagione, avendo segnato 64 reti, distribuite tra ben 15 diverse marcatrici, un record condiviso con Inter e Roma. Dall’altra parte, il Sassuolo arriva da un campionato in cui ha evidenziato qualche difficoltà difensiva, con 49 gol subiti, dato superato solo da Sampdoria e Napoli. L’avvio della stagione è sempre un momento di grandi attese e incertezze, con le squadre chiamate a confermare o migliorare i risultati ottenuti in precedenza.

Analisi delle statistiche: forma e rendimento delle due squadre

L’approccio offensivo è una delle caratteristiche principali di entrambe le squadre. Ecco alcuni dati rilevanti:

Juventus e Sassuolo sono tra le squadre che segnano di più nei primi tempi: rispettivamente 33 e 24 gol, con particolare efficacia nei primi 30 minuti (20 per le bianconere, 19 per le neroverdi).

e sono tra le squadre che segnano di più nei primi tempi: rispettivamente 33 e 24 gol, con particolare efficacia nei primi 30 minuti (20 per le bianconere, 19 per le neroverdi). Entrambe sono efficaci nel pressing alto e negli attacchi diretti: il Sassuolo ha segnato 6 gol dopo recuperi offensivi e 5 dopo azioni costruite dalla propria metà campo, mentre la Juventus ne ha realizzati 4 in pressing e 8 da attacchi diretti, record nel torneo.

Squadra Gol segnati (totale) Gol nei primi tempi Gol da pressing alto Gol testa 2025 Juventus 64 33 4 4 Sassuolo – 24 6 5

Dal punto di vista difensivo, il Sassuolo si è distinto per il maggior numero di intercetti (287), mentre la Juventus ha completato 1356 recuperi palla, dietro solo a Como e Lazio.

Focus sulle protagoniste: numeri e curiosità delle giocatrici chiave

Nel confronto tra Sassuolo e Juventus spiccano alcune individualità che possono fare la differenza:

Cristiana Girelli è la calciatrice attualmente in Serie A con più gol segnati al Sassuolo (13) e ha realizzato almeno una rete in ognuna delle ultime tre sfide.

è la calciatrice attualmente in con più gol segnati al (13) e ha realizzato almeno una rete in ognuna delle ultime tre sfide. Cecilia Salvai è a una sola presenza dalle 150 con la maglia bianconera.

è a una sola presenza dalle 150 con la maglia bianconera. Tatiana Pinto , con 2 reti stagionali, potrebbe essere la prima portoghese a segnare con la Juventus in Serie A .

, con 2 reti stagionali, potrebbe essere la prima portoghese a segnare con la in . Lindsey Thomas non ha mai segnato contro il Sassuolo in 13 confronti di campionato.

non ha mai segnato contro il in 13 confronti di campionato. Per il Sassuolo , Lana Clelland è la miglior marcatrice straniera in Serie A dal 2021/22 (40 gol), mentre Manuela Perselli si è messa in mostra come la più giovane tra le protagoniste neroverdi con almeno 5 presenze nella scorsa stagione.

, è la miglior marcatrice straniera in dal 2021/22 (40 gol), mentre si è messa in mostra come la più giovane tra le protagoniste neroverdi con almeno 5 presenze nella scorsa stagione. Davina Philtjens, con 3 reti da difensore nella stagione 2024/25, è tra le migliori del ruolo per gol su azione.

Quote principali e trend numerici significativi

Le statistiche delle due squadre suggeriscono una sfida vivace, con entrambe le formazioni inclini al gioco offensivo, soprattutto nelle fasi iniziali. Ulteriori trend interessanti:

Entrambe le squadre sono spesso a segno nei primi 30 minuti.

Il Sassuolo è tra le squadre più efficaci nel recupero palla e negli intercetti, il che potrebbe incidere sulle dinamiche di gioco.

è tra le squadre più efficaci nel recupero palla e negli intercetti, il che potrebbe incidere sulle dinamiche di gioco. Nel 2025, entrambe hanno segnato diversi gol di testa, con la Juventus che si affida spesso alle capacità aeree di Girelli.

Per quanto riguarda le quote dei bookmakers, sebbene non siano riportati valori specifici, il profilo statistico delle due squadre potrebbe orientare le valutazioni verso una partita ricca di reti ed eventi nei primi tempi, oltre che su eventuali marcature delle principali protagoniste menzionate.

In sintesi, la partita tra Sassuolo e Juventus Women si preannuncia come uno degli incontri più interessanti dell’avvio di Serie A Women, con numerose indicazioni statistiche che ne arricchiscono l’attesa. L’attenzione è puntata sia sulle prestazioni collettive sia sulle possibili giocate decisive delle protagoniste più attese.