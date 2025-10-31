Statistiche e quote Sassuolo-Genoa: tutti i numeri chiave

Sassuolo e Genoa si preparano a scendere in campo lunedì 3 novembre alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la decima giornata della Serie A 2025/26. Questo confronto assume una rilevanza particolare per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per la salvezza e desiderose di ottenere punti cruciali per risalire la classifica. Il match promette equilibrio e intensità, elementi che si riflettono sia nelle statistiche stagionali che nelle quote proposte dai principali bookmaker.

Analisi delle formazioni: tra ritorni e conferme nei ruoli chiave

Il Sassuolo, guidato da mister Grosso, dovrebbe affidarsi a Muric tra i pali, supportato da una difesa composta da Walukiewicz, Idzes, Candé e Doig. A centrocampo spazio a Vranckx, Matic e Koné. In attacco, il tridente formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté rappresenta il punto di forza della formazione emiliana. Particolare attenzione va posta sul rientro di Berardi, assente nell’ultima gara, il cui apporto in termini di esperienza e creatività potrebbe risultare determinante.

Dall’altra parte, il Genoa di Vieira schiera Leali in porta, con una linea difensiva composta da Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin. Il centrocampo vede protagonisti Masini e Frendrup, mentre il trio Malinovskyi, Vitinha ed Ekuban avrà il compito di supportare proprio Ekuban in avanti. L’attenzione si concentra sul dinamismo di Malinovskyi e sulla capacità realizzativa di Ekuban, quest’ultimo chiamato a sfruttare l’opportunità da titolare per aumentare il proprio bottino personale.

Statistiche a confronto: rendimento e dati individuali

Nel corso di questa stagione, i dati raccolti sulle prestazioni dei giocatori chiave evidenziano alcuni punti di interesse:

Armand Laurienté ( Sassuolo ): 9 presenze, 8 tiri di cui 5 nello specchio, 2 gol segnati. Nonostante un rating di 6.82, resta una minaccia per la difesa avversaria, grazie alla sua velocità e capacità di saltare l’uomo.

( ): 9 presenze, 8 tiri di cui 5 nello specchio, 2 gol segnati. Nonostante un rating di 6.82, resta una minaccia per la difesa avversaria, grazie alla sua velocità e capacità di saltare l’uomo. Domenico Berardi ( Sassuolo ): in 7 partite, 1 gol e 2 assist, 182 passaggi completati e 29 duelli vinti su 62. La sua presenza garantisce qualità ed esperienza.

( ): in 7 partite, 1 gol e 2 assist, 182 passaggi completati e 29 duelli vinti su 62. La sua presenza garantisce qualità ed esperienza. Ruslan Malinovskyi ( Genoa ): 8 presenze, 1 assist, 280 passaggi effettuati e 10 key passes, dati che lo rendono fondamentale nella costruzione del gioco offensivo.

( ): 8 presenze, 1 assist, 280 passaggi effettuati e 10 key passes, dati che lo rendono fondamentale nella costruzione del gioco offensivo. Caleb Ekuban (Genoa): 1 gol e diversi dribbling riusciti, rappresenta una costante insidia per le difese avversarie.

Le statistiche denotano come entrambe le squadre possano contare su individualità in grado di incidere, soprattutto in fase offensiva.

Quote principali: equilibrio nei pronostici dei bookmaker

Le quote offerte dai maggiori operatori, tra cui William Hill e Bet365, riflettono l’equilibrio previsto per questa sfida:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Sassuolo 2.40 2.40 Pareggio 3.00 3.00 Vittoria Genoa 3.00 3.25

Il Sassuolo parte leggermente favorito, ma la differenza nei valori delle quote tra le due squadre è minima. Questo sottolinea come il confronto sia aperto a più esiti, complice anche la simile ricerca di punti da parte di entrambe le formazioni.

Tendenze e curiosità numeriche del match

Alcuni trend e dati possono aiutare a contestualizzare la sfida:

Entrambe le squadre sono alla ricerca di continuità di risultati, con il Sassuolo reduce da un periodo più positivo rispetto ai liguri.

reduce da un periodo più positivo rispetto ai liguri. Nelle ultime 5 partite di campionato, il Genoa ha faticato a trovare la via del gol, mentre il Sassuolo ha mostrato maggiore efficacia sotto porta.

ha faticato a trovare la via del gol, mentre il ha mostrato maggiore efficacia sotto porta. Il rientro di Berardi potrebbe rappresentare la chiave per il reparto offensivo emiliano.

potrebbe rappresentare la chiave per il reparto offensivo emiliano. Malinovskyi e Ekuban sono chiamati a invertire la tendenza negativa del Genoa in trasferta.

Questi elementi suggeriscono una partita combattuta, nella quale ogni dettaglio e scelta tattica potrebbero risultare determinanti.

In conclusione, Sassuolo–Genoa si presenta come un match dall’esito aperto, con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti per la classifica. Le statistiche individuali e le quote dei bookmaker confermano l’equilibrio e la difficoltà nel prevedere un netto favorito, rendendo la sfida particolarmente interessante sia dal punto di vista sportivo che analitico.