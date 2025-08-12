Home | Statistiche e quote Sassuolo-Catanzaro: numeri e tendenze chiave

Venerdì 15 agosto 2025, alle ore 18:30, il Mapei Stadium ospiterà il confronto valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa tra Sassuolo e Catanzaro. L’incontro segna l’inizio ufficiale della stagione 2025-26 per entrambe le squadre, in una competizione che spesso regala sorprese e mette in luce nuove dinamiche tra formazioni di categorie diverse.

Analisi dell’evento: Sassuolo e Catanzaro aprono la Coppa Italia

La sfida tra Sassuolo e Catanzaro inaugura la stagione ufficiale per le due formazioni, entrambe reduci da una stagione di Serie B dal destino differente. I neroverdi, guidati da Fabio Grosso, tornano in Serie A dopo aver vinto il campionato cadetto 2024-25. Il Catanzaro, invece, ha chiuso al quinto posto lo scorso torneo, uscendo poi nei playoff contro lo Spezia. Sulla panchina dei calabresi siede ora Alberto Aquilani, già ex centrocampista del Sassuolo sotto la gestione Di Francesco nel 2017. L’esito della gara determinerà quale delle due affronterà la vincente tra Como e Sudtirol nei sedicesimi di finale.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti tra le squadre

L’analisi dei dati recenti evidenzia alcuni aspetti chiave relativi allo stato di forma e ai precedenti:

Sassuolo ha conquistato la promozione in Serie A vincendo il campionato di Serie B 2024-25.

ha conquistato la promozione in vincendo il campionato di 2024-25. Catanzaro ha terminato la stagione al quinto posto e ha disputato i playoff per la promozione, uscendo contro lo Spezia .

ha terminato la stagione al quinto posto e ha disputato i playoff per la promozione, uscendo contro lo . Le due squadre si sono affrontate solo due volte nella scorsa stagione, con esito favorevole al Catanzaro (una vittoria e un pareggio).

Nell’ultimo confronto diretto, disputato il 9 maggio 2025 proprio al Mapei Stadium, il Catanzaro ha prevalso per 2-0 grazie alle reti di Biasci e Bonini. Il Sassuolo non ha ancora mai battuto i calabresi nei precedenti ufficiali.

Statistiche comparative: rendimento recente e formazioni probabili

Per questa sfida, le probabili formazioni e alcune situazioni da monitorare sono le seguenti:

Sassuolo (probabile) Catanzaro (probabile) Turati, Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Iannoni, Boloca, Koné; Berardi, Laurienté, Moro Pigliacelli, Favasuli, Brighenti, Antonini, Di Chiara, Rispoli, Petriccione, D’Alessandro, Pittarello, Buso, Iemmello

Per il Sassuolo sono in corso diversi ballottaggi (ad esempio Walukiewicz – Paz e Berardi – Volpato ), mentre l’unico indisponibile segnalato è Thorstvedt .

sono in corso diversi ballottaggi (ad esempio – e – ), mentre l’unico indisponibile segnalato è . Nel Catanzaro si registra l’innesto di Alberto Aquilani come allenatore.

Quote principali disponibili per la sfida di Coppa Italia

Le quote offerte dai principali operatori di scommesse per il match tra Sassuolo e Catanzaro riflettono l’attesa per una gara potenzialmente equilibrata, anche se con i neroverdi leggermente favoriti grazie al fattore campo e alla categoria superiore. Le opzioni principali riguardano:

Vittoria Sassuolo

Pareggio

Vittoria Catanzaro

Le quote specifiche non sono indicate nell’analisi originaria, ma la tendenza generale vede il Sassuolo favorito, con il Catanzaro pronto a sfruttare eventuali distrazioni, come dimostrato nei precedenti recenti.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche da non sottovalutare

Alcuni dati e curiosità meritano attenzione:

Il Sassuolo , pur giocando in casa, non è mai riuscito a battere il Catanzaro nei due precedenti ufficiali.

, pur giocando in casa, non è mai riuscito a battere il nei due precedenti ufficiali. Nell’ultimo scontro diretto, il risultato è stato di 2-0 per il Catanzaro sul campo del Mapei Stadium .

sul campo del . Entrambe le squadre debuttano ufficialmente nella nuova stagione con questa gara.

I vincitori affronteranno una tra Como e Sudtirol ai sedicesimi.

La sfida tra Sassuolo e Catanzaro in Coppa Italia rappresenta un incrocio interessante tra due formazioni reduci da percorsi diversi nella scorsa stagione. Tra statistiche, precedenti e quotazioni, il match del Mapei Stadium si preannuncia equilibrato e aperto a diversi scenari, confermando l’importanza dell’analisi dei dati nella lettura degli incontri di coppa.