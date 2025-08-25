Home | Statistiche e quote Sampdoria-Modena: focus su Coda e record

Stadio Luigi Ferraris di Genova si appresta ad accogliere una serata dal sapore particolare: alle 20:30, con la sfida tra Sampdoria e Modena, prende il via la nuova stagione di Serie B. L’attenzione è tutta rivolta su Massimo Coda, centravanti blucerchiato, pronto a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio italiano.

Massimo Coda: un attaccante a un passo dalla leggenda

L’incontro tra Sampdoria e Modena non rappresenta soltanto l’esordio stagionale per i blucerchiati, ma anche un momento chiave per Massimo Coda. L’attaccante, infatti, ha all’attivo 135 reti in Serie B, un traguardo che gli permette di eguagliare il record detenuto da Stefan Schwoch come miglior marcatore di sempre nel campionato cadetto. Con un solo gol, Coda potrebbe diventare il capocannoniere assoluto della storia della Serie B.

135 gol in Serie B : record condiviso con Schwoch

: record condiviso con Schwoch Prossima rete: possibile nuovo record storico

Carriera iniziata nel 2005 con il Bellinzona

La sua parabola professionale, partita quasi due decenni fa, l’ha visto protagonista in diversi club italiani, costruendo una reputazione fondata su costanza e dedizione. L’attesa attorno alla sua prestazione contro il Modena è quindi altissima, con tifosi e appassionati pronti a celebrare un potenziale nuovo primato.

Analisi statistica: forma, precedenti e rendimento delle squadre

L’esordio tra Sampdoria e Modena inaugura la nuova stagione di Serie B con due squadre desiderose di partire con il piede giusto. Ecco alcuni dati comparativi e curiosità:

Sampdoria retrocessa dalla Serie A e desiderosa di riscatto

retrocessa dalla Serie A e desiderosa di riscatto Modena reduce da una stagione positiva oltre le aspettative

reduce da una stagione positiva oltre le aspettative Precedenti diretti: equilibrati negli ultimi anni

Ultimi confronti: risultati alterni, spesso con pochi gol

Nel corso delle ultime stagioni, entrambe le formazioni hanno mostrato solidità difensiva e una certa propensione a gare combattute, spesso decise da episodi singoli. Il ritorno della Sampdoria in cadetteria rappresenta una variabile importante, con la squadra motivata a iniziare il proprio percorso con una prova convincente davanti al pubblico di casa.

Quote principali disponibili per Sampdoria-Modena

Le principali agenzie di scommesse hanno pubblicato le quote relative all’incontro tra Sampdoria e Modena. La squadra di casa parte leggermente favorita, anche per la spinta emotiva legata all’esordio stagionale e all’evento che coinvolge Coda.

Esito Quota media Vittoria Sampdoria 1.90 Pareggio 3.30 Vittoria Modena 4.10

Nonostante la presenza di una favorita, le quote segnalano un certo equilibrio e lasciano spazio a possibili sorprese, come spesso accade nelle prime giornate di campionato.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

L’attenzione statistica è rivolta soprattutto a Coda, ma l’incontro offre altri spunti interessanti:

Sampdoria spesso a segno nelle prime gare stagionali

spesso a segno nelle prime gare stagionali Modena nelle ultime 5 trasferte di Serie B ha sempre segnato almeno un gol

nelle ultime 5 trasferte di Serie B ha sempre segnato almeno un gol Negli ultimi 3 confronti diretti, nessuna delle due squadre ha mai vinto con più di una rete di scarto

Questi dati suggeriscono una partita potenzialmente combattuta e aperta, nella quale ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo ai fini del risultato finale.

La sfida tra Sampdoria e Modena non è solo un debutto di campionato, ma una possibile notte da record per Coda e un appuntamento ricco di spunti per gli appassionati di calcio e di statistiche. Gli occhi saranno puntati sul terreno di gioco del Luigi Ferraris, in attesa di scoprire se la storia verrà riscritta.