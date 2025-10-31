Home | Statistiche e quote Sampdoria-Mantova: dati, curiosità e trend

Sampdoria e Mantova si preparano a dare vita a una sfida interessante nell’undicesima giornata di Serie BKT, in programma domenica alle ore 19:30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. L’incontro rappresenta un momento significativo per entrambe le formazioni: i blucerchiati cercano continuità dopo un periodo altalenante, mentre i virgiliani puntano a interrompere una tradizione sfavorevole nei precedenti recenti.

Un bilancio recente che sorride alla Sampdoria

Negli ultimi incontri di Serie B tra Sampdoria e Mantova, i dati statistici delineano una tendenza favorevole ai padroni di casa. Secondo le analisi di Opta, la Samp ha mantenuto l’imbattibilità negli scontri diretti dello scorso campionato (2024/2025), registrando una vittoria nel match d’andata e un pareggio nella gara di ritorno. Il dato assume una certa rilevanza considerando il contesto competitivo della categoria, dove la continuità di risultati rappresenta spesso la chiave per ottenere posizioni di rilievo in classifica.

Nel dettaglio:

Andata 2024/2025: Sampdoria vincente

vincente Ritorno 2024/2025: pareggio (2-2, con rimonta del Mantova)

Questi risultati hanno portato un bottino complessivo di quattro punti per i genovesi, un dato secondo solo ai sei punti conquistati contro il Modena e perfettamente allineato con quanto fatto contro il Cittadella nella stessa stagione.

Statistiche comparative: andamento e precedenti a confronto

Analizzando l’andamento delle due squadre, emergono alcune considerazioni chiave che aiutano a comprendere meglio i rapporti di forza alla vigilia del match:

Sampdoria in cerca di stabilità: la squadra ligure, reduce da una stagione complessa, punta con decisione a consolidare il proprio rendimento sfruttando anche il fattore campo.

in cerca di stabilità: la squadra ligure, reduce da una stagione complessa, punta con decisione a consolidare il proprio rendimento sfruttando anche il fattore campo. Mantova, occasione per il riscatto: i virgiliani si presentano a Genova con l’obiettivo di interrompere la serie negativa nei confronti diretti e mostrare segnali di crescita rispetto all’ultimo campionato.

Nei precedenti citati, la Sampdoria ha saputo sfruttare al meglio le proprie opportunità, mentre il Mantova ha mostrato carattere rimontando nel match di ritorno. Questo equilibrio sottolinea l’imprevedibilità della sfida, pur restando i dati storici a favore dei blucerchiati.

Le quote principali per Sampdoria-Mantova

Le quote offerte dai principali bookmaker riflettono il bilancio recente e la leggera preferenza per i padroni di casa. In genere, il successo della Sampdoria viene quotato a valori inferiori rispetto a quello del Mantova, proprio in virtù della tradizione positiva e del fattore campo. Il pareggio rappresenta una soluzione intermedia, mentre la vittoria degli ospiti è spesso considerata l’opzione meno probabile dai mercati.

In particolare, le quote principali si articolano così (dati indicativi):

Esito Quota Media Vittoria Sampdoria 1.85 – 2.00 Pareggio 3.20 – 3.40 Vittoria Mantova 3.80 – 4.20

Questi numeri rispecchiano la tendenza storica e suggeriscono una maggiore fiducia nei confronti della formazione guidata da Gregucci.

Curiosità e tendenze numeriche: il tabù dei virgiliani

Un elemento di rilievo che emerge dall’analisi statistica riguarda il cosiddetto “tabù blucerchiato”: negli ultimi due incontri di Serie B, il Mantova non è mai riuscito a imporsi sulla Sampdoria. Questo dato rappresenta una motivazione aggiuntiva per i genovesi, decisi a proseguire su questa strada positiva, e una sfida per i virgiliani, chiamati a invertire una tendenza che li vede sfavoriti nei confronti diretti più recenti.

Altro aspetto interessante è il rendimento della Sampdoria contro avversarie lombarde, spesso caratterizzato da risultati positivi e da una certa solidità nei momenti chiave della stagione.

In sintesi, Sampdoria-Mantova si presenta come un match ricco di spunti statistici e curiosità, con i blucerchiati desiderosi di confermare una tradizione favorevole e i virgiliani intenzionati a ribaltare i precedenti. Le quote e i dati storici suggeriscono un leggero vantaggio per i padroni di casa, ma il campo rimane sempre il giudice ultimo di ogni confronto.