Statistiche e quote Sampdoria-Juve Stabia: il quadro completo

L’attesa sta per finire: lunedì 24 novembre si disputerà una sfida fondamentale all’Stadio Luigi Ferraris di Genova tra Sampdoria e Juve Stabia, valida per il posticipo della 13ª giornata di Serie B 2023/2024. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:30 e il match rappresenta un crocevia cruciale per le ambizioni stagionali di entrambe le formazioni. Dopo la sosta per le nazionali, i riflettori tornano ad accendersi sulla cadetteria italiana per un incontro che mette di fronte una squadra in cerca di riscatto e una delle sorprese più brillanti del campionato finora.

La Sampdoria cerca riscatto nel fortino del Ferraris

La situazione in casa Sampdoria è particolarmente delicata. I blucerchiati, guidati da Angelo Gregucci, arrivano a questo appuntamento dopo una serie di risultati negativi che li hanno relegati all’ultimo posto in classifica con soli 7 punti. L’ultima uscita è stata una sconfitta amara al Penzo contro il Venezia, in una gara culminata con il punteggio di 3-1 nonostante la rete di Henderson. L’ambiente è teso e la pressione sul gruppo è altissima: il pubblico di casa si aspetta una prestazione di orgoglio e determinazione per provare a invertire la rotta di una stagione fin qui deludente. Gli infortuni hanno inciso pesantemente sulla continuità della squadra, ma la gara contro la Juve Stabia sembra offrire l’occasione ideale per tentare una svolta.

Juve Stabia: solidità e ambizione nella zona play-off

Se la Sampdoria si trova a dover rincorrere, la Juve Stabia arriva a Genova con il morale alto e un settimo posto in classifica a quota 17 punti. La compagine campana, allenata dal giovane Ignazio Abate, ha stupito molti addetti ai lavori per la solidità difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni create. Nell’ultimo turno, la vittoria di misura contro il Palermo, firmata da Cacciamani, ha confermato la crescita delle “vespe”. La squadra giocherà senza timore reverenziale, consapevole della propria forza e con l’obiettivo di consolidare la posizione in zona play-off. Questa mentalità potrebbe rappresentare un fattore determinante anche nella sfida del Ferraris.

Quote principali: equilibrio tra pressione e slancio

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono la situazione delle due squadre. La Sampdoria, pur occupando l’ultimo posto, parte leggermente favorita grazie al fattore campo e alla necessità di risultato, con la quota per la vittoria interna generalmente superiore a 2.00. La Juve Stabia, forte del buon momento e della classifica, gode di una quota interessante per il successo esterno, spesso superiore a 3.00. Il pareggio si attesta su valori attorno a 3.20, a conferma dell’equilibrio che ci si attende dal match. Ecco una tabella riepilogativa delle quote principali:

Esito Quota Vittoria Sampdoria 2.10 Pareggio 3.20 Vittoria Juve Stabia 3.40

Numeri e curiosità: tra crisi blucerchiata e vespe in ascesa

I dati statistici confermano le differenze di rendimento tra le due compagini:

Sampdoria ha raccolto solo 7 punti in 12 partite, subendo numerose reti e faticando soprattutto nelle gare casalinghe.

ha raccolto solo 7 punti in 12 partite, subendo numerose reti e faticando soprattutto nelle gare casalinghe. Juve Stabia vanta una delle migliori difese del torneo e ha conquistato 17 punti, piazzandosi stabilmente in zona play-off.

vanta una delle migliori difese del torneo e ha conquistato 17 punti, piazzandosi stabilmente in zona play-off. Negli ultimi cinque incontri, la Samp ha collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. La Juve Stabia invece ha ottenuto 3 successi e 2 pareggi.

ha collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. La invece ha ottenuto 3 successi e 2 pareggi. Curiosità: la Juve Stabia non ha ancora perso nelle ultime quattro trasferte.

Questi numeri suggeriscono una partita aperta, in cui la voglia di riscatto dei padroni di casa si scontrerà con la continuità e la solidità degli ospiti.

In conclusione, il posticipo tra Sampdoria e Juve Stabia si preannuncia ricco di spunti interessanti, con i blucerchiati chiamati a una reazione e gli ospiti intenzionati a confermare il proprio ottimo stato di forma. Le statistiche e le quote delineano un confronto equilibrato, che potrebbe riservare sorprese e che sarà seguito con grande attenzione dagli appassionati di Serie B.