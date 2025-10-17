Home | Statistiche e quote Roma-Viktoria Plzen: analisi e dati chiave

Roma torna protagonista in campo europeo affrontando il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2025-26. Il match, in programma giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, vedrà i giallorossi impegnati nel tentativo di riscattare la sconfitta subita contro il Lille nella giornata precedente. Questo articolo si propone di analizzare statistiche, dati rilevanti e le principali quote disponibili per la sfida europea tra Roma e Viktoria Plzen.

Roma-Viktoria Plzen: contesto dell’incontro e formazioni

La terza giornata della fase a girone unico di Europa League mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla volontà di ottenere punti pesanti. Roma, allenata da Gian Piero Gasperini, cerca il ritorno alla vittoria dopo la battuta d’arresto subita contro il Lille (0-1). Il tecnico giallorosso sta lavorando sull’assetto ideale, con l’attaccante Artem Dovbyk in crescita e pronto a diventare riferimento offensivo. Gli avversari, guidati da Marek Bakoš, arrivano invece da un convincente 3-0 contro il Malmö e occupano attualmente l’ottava posizione in classifica, sette posti più avanti rispetto alla Roma.

Le probabili formazioni vedono i giallorossi schierati con il 3-4-2-1:

Roma : Svilar; Celik, Hermoso, N’Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, Soulé; Dovbyk. Allenatore: Gasperini .

: Svilar; Celik, Hermoso, N’Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, Soulé; Dovbyk. Allenatore: . Viktoria Plzen: Jedlička; Dweh, Jemelka, Spáčil, Havel; Valenta, Červ; Memić, Višinský, Vydra; Durosinmi. Allenatore: Bakoš.

L’arbitro della gara non è ancora stato designato.

Analisi delle statistiche: forma e precedenti delle squadre

Le statistiche, spesso decisive nell’interpretazione delle sfide europee, evidenziano alcune differenze tra le due compagini.

Roma cerca continuità dopo un avvio non esaltante nel torneo: la sconfitta contro il Lille ha lasciato la squadra in una posizione di rincorsa, mentre la formazione ceca del Viktoria Plzen ha mostrato solidità e concretezza battendo nettamente il Malmö.

Alcuni dati chiave:

Roma gioca questa gara davanti al pubblico amico, fattore spesso determinante nei match europei.

gioca questa gara davanti al pubblico amico, fattore spesso determinante nei match europei. Viktoria Plzen ha già collezionato una vittoria convincente nel girone, con il capitano Matěj Vydra autore di 1 gol e 2 assist.

ha già collezionato una vittoria convincente nel girone, con il capitano autore di 1 gol e 2 assist. Le due squadre non si sono affrontate di recente in Europa, rendendo il confronto ancora più aperto e interessante dal punto di vista statistico.

L’analisi della forma recente suggerisce una Roma in crescita ma ancora alla ricerca di equilibrio, mentre il Viktoria Plzen fa leva sulla compattezza e sulle individualità di spicco.

Quote principali e mercati disponibili per Roma-Viktoria Plzen

I principali bookmakers offrono una varietà di mercati per questa sfida europea. Le quote principali, solitamente riferite all’esito finale 1X2, vedono la Roma favorita grazie al fattore campo e alla necessità di riscatto dopo il ko contro il Lille. Tuttavia, la solidità mostrata dal Viktoria Plzen nella gara precedente suggerisce attenzione anche per le opzioni relative a gol totali e marcatori.

Sebbene i dati precisi sulle quote aggiornate non siano indicati nell’articolo originale, tipicamente in queste situazioni:

La vittoria della Roma viene proposta a una quota inferiore rispetto al successo ceco.

viene proposta a una quota inferiore rispetto al successo ceco. Il pareggio e la vittoria ospite sono considerati risultati meno probabili, ma non da escludere vista la classifica attuale.

Interessanti i mercati su gol totali e marcatori, con particolare attenzione a Dybala, Dovbyk e Vydra.

Prima di scommettere, si consiglia di consultare i principali operatori per le quote aggiornate e confrontare le offerte disponibili.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida di Europa League

La partita tra Roma e Viktoria Plzen si preannuncia interessante anche dal punto di vista delle tendenze numeriche.

Viktoria Plzen arriva da un successo largo e da una posizione di classifica superiore, confermando un buon momento di forma.

arriva da un successo largo e da una posizione di classifica superiore, confermando un buon momento di forma. Roma ha spesso dimostrato solidità nelle partite casalinghe di Europa League , elemento che potrebbe incidere sull’andamento del match.

ha spesso dimostrato solidità nelle partite casalinghe di , elemento che potrebbe incidere sull’andamento del match. Spicca la prestazione del capitano ceco Vydra , già protagonista con gol e assist nel torneo corrente.

, già protagonista con gol e assist nel torneo corrente. Nonostante il ko con il Lille, la squadra di Gasperini mostra progressi nelle ultime settimane, soprattutto nella fase offensiva.

Queste tendenze sottolineano come la sfida sia aperta e ricca di spunti anche per chi segue il calcio europeo con un occhio ai numeri.

In conclusione, Roma–Viktoria Plzen rappresenta un appuntamento significativo per entrambe le squadre in ottica qualificazione. L’analisi delle statistiche, dei dati e delle quote principali evidenzia un confronto equilibrato, reso affascinante dalle diverse motivazioni e dalla voglia di emergere in campo internazionale. Sarà interessante osservare come i numeri e i dettagli tecnici influiranno sull’esito finale della partita.