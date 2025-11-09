Statistiche e quote Roma-Udinese: numeri, trend e mercati top

Roma e Udinese si preparano ad affrontarsi per l’undicesima giornata di Serie A 2025-26, in programma domenica 9 novembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti di forma differenti, ma accomunate dalla necessità di confermare le rispettive ambizioni. Da una parte, i giallorossi di Gasperini cercano punti preziosi per restare agganciati alla vetta; dall’altra, i friulani di Runjaic vogliono proseguire la striscia positiva, dopo la vittoria sull’Atalanta, contro una delle formazioni più solide del campionato.
Roma-Udinese: un confronto tra solidità difensiva e rinnovato entusiasmo
La partita tra Roma e Udinese si preannuncia interessante non solo per la rivalità storica ma anche per la differenza di stili e per il momento che stanno attraversando le due squadre. I giallorossi, attualmente quarti in classifica con 21 punti, hanno costruito la propria posizione su una difesa di ferro: solo 5 gol subiti in 10 giornate, dato che li pone tra le migliori retroguardie dei top campionati europei. L’attacco, però, non è stato altrettanto prolifico: con 10 reti segnate, la squadra di Gasperini viaggia a una media esatta di un gol a partita, valore tra i più bassi della recente storia romanista nelle prime 10 gare stagionali.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
L’Udinese, nona a quota 15, arriva all’Olimpico con rinnovato entusiasmo, forte della vittoria contro l’Atalanta e di una continuità che ha portato punti pesanti nelle ultime giornate. Il tecnico Runjaic sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici che ha superato la “Dea”, puntando su un’organizzazione solida e su un attacco affidato al tandem Zaniolo–Buksa, con il primo ex della sfida, già decisivo nelle ultime uscite. Le assenze non mancano su entrambi i fronti: la Roma sarà ancora priva di Dybala, Bailey, Angeliño e Ferguson, mentre per i friulani l’indisponibile di rilievo è Kristensen.
Statistiche a confronto: precedenti, forma e rendimento stagionale
Analizzando i dati più recenti, emergono diverse tendenze chiave:
- La Roma ha vinto 8 delle ultime 10 sfide di Serie A contro l’Udinese (1 pareggio, 1 sconfitta), incluse tutte le ultime 5 con uno score complessivo di 13-3.
- All’Olimpico, i giallorossi hanno ottenuto 14 successi nelle ultime 16 gare di campionato contro i friulani, mantenendo la porta inviolata in 6 delle ultime 9 occasioni casalinghe.
- L’Udinese ha subito almeno 2 gol in ognuna delle ultime 5 sfide di Serie A con la Roma, una serie negativa senza precedenti storici contro i capitolini.
- Nei rispettivi percorsi più recenti, la Roma ha raccolto 9 punti nelle ultime 5 giornate (3 vittorie, 2 sconfitte), mentre i friulani hanno conquistato 8 punti, alternando vittorie e pareggi.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Gol Fatti
|Gol Subiti
|Roma
|7
|0
|3
|10
|5
|Udinese
|4
|3
|3
|12
|15
La Roma spicca per possesso palla (59,4%) e precisione nei tiri (46,09%), mentre l’Udinese mostra una discreta conversione offensiva (14,46%) ma paga una maggiore vulnerabilità difensiva (15 gol concessi).
Quote principali: favoriti e mercati di punta per la sfida
I principali bookmaker confermano la Roma come favorita per la vittoria all’Olimpico. Secondo le quote più diffuse:
- Vittoria Roma (segno 1): 1.55
- Pareggio (X): 3.90 – 4.00
- Vittoria Udinese (segno 2): tra 6.00 e 6.50
Nei mercati relativi alle reti, emerge un certo equilibrio:
- Under 2.5: 1.75
- Over 2.5: 1.88
- No Gol (almeno una squadra a secco): 1.68 – 1.70
- Gol (entrambe a segno): 2.00
Nelle scommesse sui risultati esatti, spiccano:
- 1-0 Roma: quota 6.25
- 2-0 Roma: quota 7.00
- 2-1 Roma: quota 8.25
- 0-0: quota 9.50
- 1-1: quota 7.75
Questi dati riflettono sia la solidità difensiva dei giallorossi sia la tendenza della squadra di Gasperini a disputare partite con pochi gol, confermando la linea “Under 2.5” come la più gettonata.
Curiosità numeriche e trend statistici della sfida
- La Roma non pareggia in campionato: dopo 10 turni, solo vittorie o sconfitte (7-3).
- In 9 degli ultimi 9 confronti diretti di Serie A, una delle due squadre ha sbloccato il risultato già nel primo tempo.
- Dovbyk ha segnato in entrambe le sfide dello scorso campionato contro l’Udinese, risultando decisivo all’Olimpico con un rigore trasformato.
- L’Udinese ha raccolto almeno 15 punti dopo 10 giornate per il secondo anno consecutivo, confermando un trend positivo rispetto al passato recente.
- Pressione alta: solo il Como ha effettuato più recuperi offensivi di Roma e Udinese in stagione.
La sfida rappresenta anche il ritorno da ex di Zaniolo all’Olimpico, già a segno nelle ultime due gare e pronto a sfidare i suoi vecchi tifosi in un contesto ricco di motivazioni e curiosità statistiche.
In sintesi, Roma-Udinese si presenta come un confronto ricco di spunti numerici e dati interessanti, tra una squadra di casa solida ma poco prolifica e una formazione ospite in cerca di conferme. I numeri e le quote delineano una partita teoricamente favorevole ai giallorossi, ma le variabili di forma, precedenti e motivazioni possono rendere la sfida tutt’altro che scontata.