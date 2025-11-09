Home | Statistiche e quote Roma-Udinese: numeri, trend e mercati top

Roma e Udinese si preparano ad affrontarsi per l’undicesima giornata di Serie A 2025-26, in programma domenica 9 novembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti di forma differenti, ma accomunate dalla necessità di confermare le rispettive ambizioni. Da una parte, i giallorossi di Gasperini cercano punti preziosi per restare agganciati alla vetta; dall’altra, i friulani di Runjaic vogliono proseguire la striscia positiva, dopo la vittoria sull’Atalanta, contro una delle formazioni più solide del campionato.

Roma-Udinese: un confronto tra solidità difensiva e rinnovato entusiasmo

La partita tra Roma e Udinese si preannuncia interessante non solo per la rivalità storica ma anche per la differenza di stili e per il momento che stanno attraversando le due squadre. I giallorossi, attualmente quarti in classifica con 21 punti, hanno costruito la propria posizione su una difesa di ferro: solo 5 gol subiti in 10 giornate, dato che li pone tra le migliori retroguardie dei top campionati europei. L’attacco, però, non è stato altrettanto prolifico: con 10 reti segnate, la squadra di Gasperini viaggia a una media esatta di un gol a partita, valore tra i più bassi della recente storia romanista nelle prime 10 gare stagionali.

L’Udinese, nona a quota 15, arriva all’Olimpico con rinnovato entusiasmo, forte della vittoria contro l’Atalanta e di una continuità che ha portato punti pesanti nelle ultime giornate. Il tecnico Runjaic sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici che ha superato la “Dea”, puntando su un’organizzazione solida e su un attacco affidato al tandem Zaniolo–Buksa, con il primo ex della sfida, già decisivo nelle ultime uscite. Le assenze non mancano su entrambi i fronti: la Roma sarà ancora priva di Dybala, Bailey, Angeliño e Ferguson, mentre per i friulani l’indisponibile di rilievo è Kristensen.

Statistiche a confronto: precedenti, forma e rendimento stagionale

Analizzando i dati più recenti, emergono diverse tendenze chiave:

La Roma ha vinto 8 delle ultime 10 sfide di Serie A contro l’ Udinese (1 pareggio, 1 sconfitta), incluse tutte le ultime 5 con uno score complessivo di 13-3.

ha vinto 8 delle ultime 10 sfide di Serie A contro l’ (1 pareggio, 1 sconfitta), incluse tutte le ultime 5 con uno score complessivo di 13-3. All’ Olimpico , i giallorossi hanno ottenuto 14 successi nelle ultime 16 gare di campionato contro i friulani, mantenendo la porta inviolata in 6 delle ultime 9 occasioni casalinghe.

, i giallorossi hanno ottenuto 14 successi nelle ultime 16 gare di campionato contro i friulani, mantenendo la porta inviolata in 6 delle ultime 9 occasioni casalinghe. L’ Udinese ha subito almeno 2 gol in ognuna delle ultime 5 sfide di Serie A con la Roma , una serie negativa senza precedenti storici contro i capitolini.

ha subito almeno 2 gol in ognuna delle ultime 5 sfide di Serie A con la , una serie negativa senza precedenti storici contro i capitolini. Nei rispettivi percorsi più recenti, la Roma ha raccolto 9 punti nelle ultime 5 giornate (3 vittorie, 2 sconfitte), mentre i friulani hanno conquistato 8 punti, alternando vittorie e pareggi.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Roma 7 0 3 10 5 Udinese 4 3 3 12 15

La Roma spicca per possesso palla (59,4%) e precisione nei tiri (46,09%), mentre l’Udinese mostra una discreta conversione offensiva (14,46%) ma paga una maggiore vulnerabilità difensiva (15 gol concessi).

Quote principali: favoriti e mercati di punta per la sfida

I principali bookmaker confermano la Roma come favorita per la vittoria all’Olimpico. Secondo le quote più diffuse:

Vittoria Roma (segno 1): 1.55

(segno 1): 1.55 Pareggio (X): 3.90 – 4.00

Vittoria Udinese (segno 2): tra 6.00 e 6.50

Nei mercati relativi alle reti, emerge un certo equilibrio:

Under 2.5: 1.75

Over 2.5: 1.88

No Gol (almeno una squadra a secco): 1.68 – 1.70

Gol (entrambe a segno): 2.00

Nelle scommesse sui risultati esatti, spiccano:

1-0 Roma: quota 6.25

2-0 Roma: quota 7.00

2-1 Roma: quota 8.25

0-0: quota 9.50

1-1: quota 7.75

Questi dati riflettono sia la solidità difensiva dei giallorossi sia la tendenza della squadra di Gasperini a disputare partite con pochi gol, confermando la linea “Under 2.5” come la più gettonata.

Curiosità numeriche e trend statistici della sfida

La Roma non pareggia in campionato: dopo 10 turni, solo vittorie o sconfitte (7-3).

non pareggia in campionato: dopo 10 turni, solo vittorie o sconfitte (7-3). In 9 degli ultimi 9 confronti diretti di Serie A, una delle due squadre ha sbloccato il risultato già nel primo tempo.

Dovbyk ha segnato in entrambe le sfide dello scorso campionato contro l’ Udinese , risultando decisivo all’ Olimpico con un rigore trasformato.

ha segnato in entrambe le sfide dello scorso campionato contro l’ , risultando decisivo all’ con un rigore trasformato. L’ Udinese ha raccolto almeno 15 punti dopo 10 giornate per il secondo anno consecutivo, confermando un trend positivo rispetto al passato recente.

ha raccolto almeno 15 punti dopo 10 giornate per il secondo anno consecutivo, confermando un trend positivo rispetto al passato recente. Pressione alta: solo il Como ha effettuato più recuperi offensivi di Roma e Udinese in stagione.

La sfida rappresenta anche il ritorno da ex di Zaniolo all’Olimpico, già a segno nelle ultime due gare e pronto a sfidare i suoi vecchi tifosi in un contesto ricco di motivazioni e curiosità statistiche.

In sintesi, Roma-Udinese si presenta come un confronto ricco di spunti numerici e dati interessanti, tra una squadra di casa solida ma poco prolifica e una formazione ospite in cerca di conferme. I numeri e le quote delineano una partita teoricamente favorevole ai giallorossi, ma le variabili di forma, precedenti e motivazioni possono rendere la sfida tutt’altro che scontata.