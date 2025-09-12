Home | Statistiche e quote Roma-Torino: numeri, trend e marcatori

La terza giornata di Serie A propone un confronto interessante tra AS Roma e Torino, in programma domenica 14 settembre alle 12:30 presso lo storico Stadio Olimpico. I giallorossi, allenati da Gian Piero Gasperini, puntano a proseguire la loro striscia positiva dopo due successi consecutivi, mentre il Torino, guidato da Marco Baroni, cerca il primo colpo stagionale in trasferta contro una delle formazioni più in forma del momento.

Roma-Torino: presentazione dettagliata della sfida all’Olimpico

L’incontro tra Roma e Torino si inserisce in un momento chiave della stagione. I capitolini, reduci da due vittorie di fila, proveranno a sfruttare il fattore campo per mantenere il punteggio pieno e consolidare le proprie ambizioni in classifica. Il Torino arriva invece da un avvio meno brillante, con la necessità di invertire il trend negativo e trovare la via del gol che finora è mancata.

La partita si svolgerà davanti a un pubblico come sempre caloroso all’Olimpico, tradizionalmente teatro di grandi battaglie nella massima serie. Entrambe le squadre sono chiamate a confermare o migliorare quanto mostrato nelle prime due giornate, con particolare attenzione rivolta a nuovi innesti e giocatori chiave. L’allenatore della Roma, Gasperini, potrà contare su alcuni giovani talenti già messisi in evidenza, mentre il Torino punterà sull’esperienza e sulla voglia di riscatto dei propri attaccanti.

Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento stagionale

Analizzando le statistiche delle prime due giornate, emergono alcuni dati interessanti:

Roma : 2 vittorie su 2, entrambe caratterizzate da solidità difensiva e capacità di capitalizzare le occasioni da gol.

: 2 vittorie su 2, entrambe caratterizzate da solidità difensiva e capacità di capitalizzare le occasioni da gol. Torino: una sconfitta e un pareggio, con la squadra ancora a secco di reti segnate.

Nei precedenti più recenti tra le due squadre, spicca il successo dei giallorossi per 1-0 nell’ultima sfida giocata all’Olimpico, risultato che i bookmaker tengono in considerazione anche per la gara attuale. La Roma non perde contro il Torino in casa dal gennaio 2020, mentre i granata cercano il riscatto dopo alcuni incontri poco prolifici offensivamente.

Per quanto riguarda la forma dei singoli:

Matías Soulé : già autore di un gol, con una valutazione media di 7.65, è considerato una minaccia costante.

: già autore di un gol, con una valutazione media di 7.65, è considerato una minaccia costante. Evan Ferguson : ancora senza gol, ma già protagonista con un assist e buona presenza fisica.

: ancora senza gol, ma già protagonista con un assist e buona presenza fisica. Wesley : giovane difensore che ha già trovato la rete e giocato tutti i minuti disponibili.

: giovane difensore che ha già trovato la rete e giocato tutti i minuti disponibili. Nel Torino, occhi puntati su Giovanni Simeone e Nikola Vlašić, entrambi a caccia del primo gol stagionale.

Le quote dei bookmakers per Roma-Torino: giallorossi favoriti

I principali bookmaker concordano nel considerare la Roma favorita per la vittoria:

Esito William Hill BetFlag Bet365 Vittoria Roma 1,51 1,52 1,53 Pareggio 4,10 4,10 4,00 Vittoria Torino 6,60 6,60 6,50

L’opzione Under (meno di tre reti totali) è quotata a 1,62, riflettendo la tendenza delle prime uscite della Roma e la scarsa prolificità offensiva del Torino. Il risultato esatto più atteso è l’1-0 a favore dei padroni di casa, quotato a 5,75, seguito dal 2-0 a 6,25 e dall’1-1 a 7. Per quanto riguarda i marcatori, le quote per una rete di Ferguson o Dybala sono a 2,40, con Matías Soulé subito dietro a 2,80. Nel Torino, una rete di Duvan Zapata è valutata a 3,85.

Numeri e curiosità: statistiche e tendenze da non perdere

Alcune tendenze e curiosità emergono dall’analisi dei numeri delle prime giornate:

La Roma ha sempre vinto nelle prime due giornate e non ha ancora subito gol.

ha sempre vinto nelle prime due giornate e non ha ancora subito gol. Il Torino non segna da inizio stagione e cerca il primo centro in campionato.

non segna da inizio stagione e cerca il primo centro in campionato. La sfida dello scorso anno all’ Olimpico si è decisa con un solo gol, sottolineando la solidità difensiva dei giallorossi tra le mura amiche.

si è decisa con un solo gol, sottolineando la solidità difensiva dei giallorossi tra le mura amiche. Il pubblico dell’Olimpico continua a essere un fattore determinante, con il tutto esaurito che accompagna regolarmente le sfide casalinghe della Roma.

Da segnalare anche la crescita di giovani come Wesley, che ha impressionato per minuti giocati e precisione nei passaggi, e la costante pericolosità di Soulé nelle azioni offensive.

La partita tra Roma e Torino si preannuncia quindi come un banco di prova importante per entrambe le squadre: i giallorossi puntano a confermare il loro ottimo avvio, mentre i granata sono chiamati a invertire la rotta e trovare la via del gol in un contesto difficile ma stimolante.