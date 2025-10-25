Home | Statistiche e quote Roma-Sassuolo: equilibrio e numeri chiave

AS Roma e Sassuolo si preparano a sfidarsi in una gara cruciale della Serie A, in programma domani sera. L’incontro, molto atteso, si svolgerà in un clima di tensione per i giallorossi, che cercano riscatto dopo una serie di risultati deludenti. L’attenzione si concentra sulle condizioni della rosa di Gian Piero Gasperini, in particolare sul recupero di Manu Koné e sulle scelte offensive che potrebbero orientare l’andamento della partita.

Recupero fondamentale a centrocampo: la coppia Cristante-Koné

Il tecnico Gian Piero Gasperini può finalmente contare sul pieno recupero di Manu Koné, centrocampista francese reduce da un infortunio alla caviglia rimediato durante l’impegno europeo contro il Viktoria Plzen. Gli esami clinici hanno escluso complicazioni e la rifinitura odierna dovrebbe confermare la sua presenza dal primo minuto.

La coppia di centrocampo formata da Cristante e Koné resta il pilastro del sistema di gioco giallorosso, una scelta quasi obbligata anche a causa delle deludenti prestazioni delle alternative.

El Aynaoui, arrivato dal Lens per 23 milioni di euro, ha collezionato solo una presenza da titolare in campionato e pochi minuti nelle altre gare.

, arrivato dal per 23 milioni di euro, ha collezionato solo una presenza da titolare in campionato e pochi minuti nelle altre gare. Pisilli è stato impiegato raramente, nonostante una prova sufficiente nell’ultima uscita europea.

L’ipotesi di un arretramento di Pellegrini in mediana resta sullo sfondo, ma per il momento Gasperini non sembra intenzionato a cambiare l’assetto.

Statistiche: l’impatto di Koné e le difficoltà offensive

L’importanza di Koné emerge con chiarezza dai dati stagionali: nelle 10 partite in cui il francese è mancato dal primo minuto, la Roma ha ottenuto solo 5 vittorie, subendo 4 sconfitte e raccogliendo un solo pareggio. Questa statistica sottolinea come la sua presenza garantisca maggiore equilibrio e intensità al centrocampo giallorosso.

Al contrario, il reparto d’attacco rappresenta il vero punto debole della formazione capitolina:

Dovbyk e Ferguson faticano a trovare la via del gol, accumulando pochi centri e prestazioni poco incisive.

e faticano a trovare la via del gol, accumulando pochi centri e prestazioni poco incisive. L’esperimento del falso nove è stato rapidamente archiviato, dopo risultati insoddisfacenti.

La fiducia nei confronti dei centravanti è in calo e soltanto un deciso cambio di marcia potrebbe sbloccare la situazione.

Le quote principali per Roma-Sassuolo

Le agenzie di scommesse stanno aggiornando le quote in vista dell’incontro tra Roma e Sassuolo. La formazione di Gasperini, pur reduce da quattro sconfitte stagionali, parte favorita secondo i principali bookmaker, che quotano la vittoria interna su valori compresi tra 1.60 e 1.75. Il pareggio si attesta attorno al 3.80, mentre il successo esterno del Sassuolo oscilla tra 4.70 e 5.00.

Le quote relative al mercato dei gol restano in equilibrio: l’Under 2.5 appare leggermente favorito, complici le difficoltà offensive della Roma e la solidità difensiva ritrovata nelle ultime uscite. Interessanti anche le quote per il marcatore, con Dybala e Dovbyk indicati come i principali indiziati per andare a segno.

Tendenze stagionali e curiosità statistiche

L’analisi dei trend stagionali offre alcuni spunti rilevanti:

La Roma ha mantenuto la porta inviolata in 3 delle ultime 5 gare casalinghe.

ha mantenuto la porta inviolata in 3 delle ultime 5 gare casalinghe. La coppia Cristante-Koné garantisce maggiore copertura: nelle partite in cui entrambi sono stati schierati titolari, la media gol subiti è inferiore rispetto alle altre gare.

garantisce maggiore copertura: nelle partite in cui entrambi sono stati schierati titolari, la media gol subiti è inferiore rispetto alle altre gare. Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime sette trasferte contro squadre della parte alta della classifica.

Questi dati confermano l’importanza della solidità a centrocampo e la necessità di trovare nuove soluzioni offensive.

In conclusione, la sfida tra Roma e Sassuolo si preannuncia fondamentale per il cammino dei giallorossi. Il recupero di Koné rappresenta un elemento chiave per ritrovare equilibrio, ma l’attacco dovrà dimostrare maggiore incisività per sfruttare le occasioni e tornare alla vittoria. Le statistiche e le quote evidenziano una partita aperta, dove la solidità difensiva e la capacità di sbloccare il risultato faranno la differenza.