Statistiche e quote Roma-Parma: numeri, trend e mercati top

La sfida tra Roma e Parma, in programma domani alle 18:30 presso lo stadio Olimpico, rappresenta uno dei match più interessanti della nona giornata di Serie A. I capitolini guidati da Gian Piero Gasperini proveranno a consolidare il primato in classifica affrontando un Parma che, nonostante le difficoltà offensive, cerca riscatto e solidità. L’incontro si preannuncia denso di spunti sia dal punto di vista statistico che delle quote offerte dai bookmaker.

Analisi storica e numeri della sfida Roma-Parma

Il confronto tra Roma e Parma ha tradizione e storia in Serie A. Ecco alcuni dati significativi:

Roma è la formazione che ha ottenuto più vittorie contro il Parma nel massimo campionato: 35 successi su 56 incontri, a fronte di 10 pareggi e 11 affermazioni degli emiliani.

I giallorossi hanno segnato 100 reti contro i crociati, record assoluto nella storia del confronto.

Negli ultimi 16 precedenti, il pareggio si è verificato solo una volta (0-0 nel febbraio 2015), con ben 12 vittorie per la Roma e 3 per il Parma .

All'Olimpico, la Roma è rimasta imbattuta in 27 delle 28 sfide casalinghe di Serie A contro il Parma. L'unico successo esterno degli emiliani risale al 1997 (gol di Hernán Crespo, in panchina Carlo Ancelotti).

Stato di forma attuale: Roma cerca conferme, Parma solidità

La Roma, dopo un periodo difficile segnato dalle sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, ha ritrovato fiducia grazie alla vittoria contro il Sassuolo, firmata da Paulo Dybala. In classifica, i giallorossi condividono la vetta con il Napoli a quota 18 punti. In casa, la squadra romana vuole tornare ad essere protagonista, anche per interrompere una serie negativa che la vede reduce da tre sconfitte interne consecutive in tutte le competizioni, evento che non si verificava dal 2011.

Il Parma, guidato da Carlos Cuesta, è attualmente quindicesimo con 7 punti, complice la difficoltà a trovare la via del gol e numerosi pareggi. Gli emiliani hanno ottenuto due 0-0 consecutivi contro Genoa e Como e non hanno ancora segnato in trasferta in questa stagione di Serie A. Il dato difensivo resta positivo: il Parma potrebbe chiudere con la porta inviolata per la terza gara di fila, evento che manca dal 2014.

Quote principali e mercati sugli esiti del match

I principali operatori di scommesse vedono la Roma nettamente favorita:

Esito Quota Vittoria Roma 1.50 Pareggio 4.25 Vittoria Parma 7.00

Per quanto riguarda i mercati sui gol:

Over 2.5 : quota 2.05

: quota 2.05 Under 2.5 : quota 1.70

: quota 1.70 Entrambe le squadre a segno (Goal) : quota 2.22

: quota 2.22 Solo una squadra a segno (NoGoal): quota 1.60

Il mercato dei marcatori offre particolare attenzione a Paulo Dybala (2.60), mentre tra gli ospiti spiccano Mateo Pellegrino e Patrick Cutrone (entrambi a 5.00).

Curiosità statistiche e tendenze numeriche

La Roma ha subito al massimo 3 reti nelle prime 8 giornate per la terza volta nella sua storia in Serie A ; nelle precedenti due occasioni (2003/04 e 2013/14) concluse la stagione al secondo posto.

ha subito al massimo 3 reti nelle prime 8 giornate per la terza volta nella sua storia in ; nelle precedenti due occasioni (2003/04 e 2013/14) concluse la stagione al secondo posto. Il Parma è l’unica squadra dei maggiori campionati europei a non aver ancora segnato in trasferta in questa stagione.

è l’unica squadra dei maggiori campionati europei a non aver ancora segnato in trasferta in questa stagione. L’ultima doppietta in campionato di Dybala è arrivata proprio contro il Parma all’ Olimpico nel dicembre 2024.

è arrivata proprio contro il all’ nel dicembre 2024. Patrick Cutrone ha segnato all’Olimpico contro entrambe le squadre della Capitale, ma sempre con maglie diverse dal Parma.

Interessante anche il dato sugli angoli: l’Over 8.5 calci d’angolo è quotato a 1.58, a sottolineare l’attesa per una partita con ritmo offensivo, soprattutto da parte dei padroni di casa.

In sintesi, la sfida tra Roma e Parma si presenta come un confronto tra una capolista desiderosa di conferme e una formazione emiliana in cerca di svolta. Le statistiche, i trend recenti e le quote dei bookmaker delineano un match con la Roma favorita, ma non privo di insidie e curiosità, soprattutto alla luce dei recenti risultati e dei dati storici che accompagnano questa classica del calcio italiano.