Statistiche e quote Roma-Inter: numeri, trend e curiosità

Roma e Inter si apprestano a darsi battaglia in un attesissimo big match allo Stadio Olimpico. L’appuntamento è fissato per sabato sera, in una sfida che promette di offrire grande spettacolo e che si preannuncia fondamentale per entrambe le formazioni nella lotta ai vertici della Serie A. I giallorossi, reduci da un inizio di stagione positivo, cercano conferme contro una squadra in netta crescita come quella nerazzurra, mentre l’Inter punta a consolidare la propria posizione grazie a un attacco tra i più prolifici del campionato.

Un duello tra miglior difesa e miglior attacco

L’incontro tra Roma e Inter mette di fronte due squadre che hanno costruito i loro rispettivi successi su presupposti molto diversi. Da una parte, la formazione guidata da Gasperini si distingue per una solidità difensiva notevole, avendo subito appena 2 reti in 6 partite, dati che la rendono la miglior difesa della massima serie italiana. Dall’altra parte, gli uomini di Chivu si sono dimostrati implacabili in fase offensiva: con una media di quasi 3 gol a partita, sono il miglior attacco del torneo. Tuttavia, questi risultati nascondono anche alcune criticità: la Roma, infatti, fatica a trovare la via del gol, con soli 7 centri, il peggior dato tra le prime dieci in classifica, mentre l’Inter ha già incassato 8 gol, il peggior rendimento difensivo tra le prime undici.

Roma : miglior difesa (2 gol subiti in 6 gare)

: miglior difesa (2 gol subiti in 6 gare) Inter : miglior attacco (quasi 3 gol a partita)

: miglior attacco (quasi 3 gol a partita) Giallorossi: solo 7 gol fatti, a livello di Cremonese e Como

e Nerazzurri: 8 reti subite, pari a Sassuolo e Cremonese

Precedenti e statistiche a confronto

La storia recente degli scontri tra Roma e Inter vede i nerazzurri nettamente favoriti. Negli ultimi 22 confronti diretti, i giallorossi hanno ottenuto solo 4 vittorie, a fronte di un numero elevato di pareggi e sconfitte. Ben 3 di questi successi sono arrivati a San Siro, mentre il solo trionfo all’Olimpico risale al 2 ottobre 2016. In quella circostanza, la Roma si impose 2-1 con reti di Dzeko, Banega e Manolas (quest’ultimo in collaborazione con Icardi).

Ultima vittoria giallorossa all’ Olimpico : 2016

: 2016 Negli ultimi 10 anni: 4 vittorie Roma , metà delle quali a San Siro

, metà delle quali a L’Inter arriva da 5 successi consecutivi tra Serie A e Champions

Gasperini e il tabù Inter: una serie negativa ancora aperta

Oltre ai numeri di squadra, anche i dati relativi agli allenatori sono significativi. Gasperini ha affrontato l’Inter per 34 volte in carriera, riuscendo a vincere solo in 5 occasioni (3 con il Genoa e 2 con l’Atalanta), mentre ha collezionato 9 pareggi e ben 20 sconfitte. La sua ultima affermazione contro i nerazzurri risale all’11 novembre 2018. Da allora, il tecnico piemontese ha subito 8 sconfitte consecutive, le ultime quattro senza segnare reti e con 12 gol subiti. Questo rappresenta una delle peggiori serie negative della sua carriera, aggravata anche dalla breve e poco fortunata parentesi da allenatore interista, terminata dopo solo 5 partite.

Gasperini: 5 vittorie in 34 confronti contro l’ Inter

Ultima vittoria: novembre 2018

Serie aperta di 8 sconfitte consecutive

Le ultime 4 senza gol fatti e 12 subiti

Quote e tendenze per la sfida dell’Olimpico

Le quote dei bookmaker riflettono la storia recente e la forma attuale delle due squadre. L’Inter, forte di una striscia positiva e di un attacco prolifico, parte con i favori dei pronostici. Il rendimento casalingo della Roma è però tradizionalmente insidioso, anche se i dati degli ultimi anni all’Olimpico contro i nerazzurri non sorridono ai giallorossi. Tra le tendenze da evidenziare:

Negli ultimi 9 anni, la Roma non ha mai battuto l’ Inter in casa

non ha mai battuto l’ in casa La squadra di Chivu arriva da 5 vittorie consecutive

arriva da 5 vittorie consecutive La Roma ha il peggior attacco tra le prime 10

Le quote più gettonate riguardano il numero di reti segnate (Over/Under), il segno finale e le possibili marcature, data la presenza di numerosi attaccanti di spessore.

La sfida tra Roma e Inter è carica di significati, numeri e curiosità. Le statistiche, i precedenti e le quote dei bookmaker offrono uno spaccato interessante su due squadre che, pur partendo da basi differenti, puntano entrambe a consolidare la propria posizione di vertice. L’attesa è alta per un match che promette emozioni e che potrebbe offrire nuove indicazioni sulle reali ambizioni delle due formazioni.