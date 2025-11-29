Home | Statistiche e quote Reggiana-Frosinone: numeri chiave e trend

La quattordicesima giornata della Serie B 2025/2026 propone un interessante confronto tra Reggiana e Frosinone, in programma sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium-Città del Tricolore. Entrambe le squadre si trovano nella parte alta della classifica, pronte a giocarsi punti preziosi in vista della seconda parte della stagione.

Due squadre in alta classifica a caccia di conferme

Il match tra Reggiana e Frosinone rappresenta uno degli scontri più interessanti del turno. La formazione emiliana, guidata da Davide Dionigi, si trova attualmente in settima posizione con 17 punti, a pari merito con Empoli e Juve Stabia. Dopo un avvio sorprendente, la Reggiana sta attraversando un periodo meno brillante, avendo raccolto negli ultimi turni solo due pareggi, entrambi senza reti, contro Virtus Entella e Carrarese, e subendo una sconfitta in trasferta contro l’Avellino. Il distacco dal Palermo (terzo) è di appena tre punti, segno di un campionato ancora molto equilibrato.

Dall’altra parte, il Frosinone di Grosso vive una situazione migliore: terzo in classifica con 25 punti, la squadra laziale punta a consolidare la propria posizione e avvicinarsi ulteriormente al vertice, occupato dal Monza. L’ultima vittoria esterna per 3-2 contro il Bari ha permesso ai “ciociari” di accorciare sulle prime della classe, mentre il Modena si è fermato sullo 0-0 nello scorso turno. L’obiettivo del Frosinone resta quello di insidiare le posizioni di vertice, sfruttando l’ottima forma recente.

Statistiche a confronto: andamento recente e precedenti

Reggiana : 17 punti in classifica, due pareggi senza reti nelle ultime due partite, nessuna vittoria nelle ultime tre gare.

: 17 punti in classifica, due pareggi senza reti nelle ultime due partite, nessuna vittoria nelle ultime tre gare. Frosinone : 25 punti, terzo posto in graduatoria, vittoria per 3-2 contro il Bari nell’ultimo turno.

: 25 punti, terzo posto in graduatoria, vittoria per 3-2 contro il nell’ultimo turno. Entrambe le squadre si sono distinte per buone prestazioni nella prima parte di stagione, ma la Reggiana sembra aver perso un po’ di slancio rispetto all’inizio.

Nei confronti diretti recenti tra le due squadre non si registrano netti predominî, anche se il Frosinone ha spesso mostrato maggiore solidità difensiva e una migliore capacità di gestione dei momenti chiave del match.

Quote principali e prospettive secondo i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse, tra cui Sisal, individuano nel Frosinone la squadra favorita per la conquista dei tre punti. La quota assegnata al successo esterno dei “ciociari” è di 2.15. Al contrario, la vittoria della Reggiana e il pareggio sono valutati entrambi a 3.25, segnalando un equilibrio nelle previsioni per quanto riguarda le possibilità di risultato a favore dei padroni di casa.

Esito finale Quota 1 (Reggiana) 3.25 X (Pareggio) 3.25 2 (Frosinone) 2.15

Questi dati riflettono la maggiore continuità di risultati mostrata dal Frosinone nelle ultime settimane, pur riconoscendo alla Reggiana la capacità di sorprendere anche contro squadre ben attrezzate.

Curiosità numeriche e tendenze da non sottovalutare

Analizzando i trend delle ultime gare, emergono alcune curiosità rilevanti:

La Reggiana non segna da tre partite consecutive.

non segna da tre partite consecutive. Il Frosinone ha realizzato almeno due reti in due delle ultime tre trasferte.

ha realizzato almeno due reti in due delle ultime tre trasferte. Nei confronti più recenti tra le due squadre, il fattore campo non ha inciso in modo decisivo.

Questi dati suggeriscono una gara potenzialmente equilibrata, con il Frosinone leggermente più efficace in fase offensiva, mentre la Reggiana dovrà ritrovare il gol per invertire il proprio trend negativo.

L’incontro tra Reggiana e Frosinone si preannuncia come una sfida ricca di spunti dal punto di vista statistico e delle quote. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti e l’esito appare tutt’altro che scontato, con i numeri che raccontano di un campionato equilibrato e aperto a qualsiasi scenario.