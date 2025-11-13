Statistiche e quote Real Madrid-Panathinaikos: tutti i numeri

L’Eurolega torna sotto i riflettori con una delle sue sfide più affascinanti: Real Madrid e Panathinaikos si affronteranno giovedì 13 novembre alle 20:45 presso il WiZink Center di Madrid. Questo confronto rappresenta non solo un grande classico del basket europeo, ma anche un’occasione per analizzare statistiche, trend e quote dei bookmakers relativi a due squadre di tradizione e talento internazionale.

Un classico europeo: Real Madrid-Panathinaikos, rivalità e contesto

La sfida tra Real Madrid e Panathinaikos è sinonimo di storia e rivalità nell’ambito dell’Eurolega. Entrambe le formazioni hanno vissuto stagioni ricche di successi e di incontri memorabili. Il match si colloca in una fase cruciale del calendario europeo, con i madrileni che cercano continuità dopo risultati altalenanti e i greci intenzionati a confermare la crescita recente. Al WiZink Center si prevede una cornice di pubblico calda e appassionata, elemento che ha spesso inciso sull’esito degli incontri tra queste due squadre.

Forma attuale e rendimento: punti di forza e difficoltà

Analizzando le ultime prestazioni delle due squadre, emergono alcuni dati chiave:

Real Madrid ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime cinque partite di Eurolega .

ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime cinque partite di . L’ultima sconfitta in casa del Valencia (89-76) ha evidenziato problemi nel tiro dalla lunga distanza: i blancos hanno realizzato solo 7 triple su 31 tentativi.

(89-76) ha evidenziato problemi nel tiro dalla lunga distanza: i blancos hanno realizzato solo 7 triple su 31 tentativi. Nonostante la difficoltà, il Real Madrid mantiene una media di oltre 84 punti segnati a partita e ha una striscia aperta di sette vittorie consecutive tra le mura amiche, con un margine medio superiore a sei punti.

mantiene una media di oltre 84 punti segnati a partita e ha una striscia aperta di sette vittorie consecutive tra le mura amiche, con un margine medio superiore a sei punti. L’uscita precoce di Walter Tavares per falli ha pesato difensivamente sull’organico di Sergio Scariolo.

Per quanto riguarda il Panathinaikos:

I greci sono reduci dalla vittoria a Parigi contro il Paris Basketball (101-95), trainati dai 20 punti di Kendrick Nunn e dalla doppia doppia di Kenneth Faried (17 punti e 10 rimbalzi).

contro il (101-95), trainati dai 20 punti di e dalla doppia doppia di (17 punti e 10 rimbalzi). La squadra di Ergin Ataman ha però mostrato alcune fragilità difensive, soprattutto in trasferta e in assenza di uomini chiave come Mathias Lessort e Holmes .

ha però mostrato alcune fragilità difensive, soprattutto in trasferta e in assenza di uomini chiave come e . Negli ultimi cinque turni, il Panathinaikos ha subito due sconfitte pesanti lontano da casa, sintomo di una difesa ancora da registrare.

Quote principali dei bookmakers: analisi dei mercati

I mercati delle scommesse vedono il Real Madrid favorito, complice il fattore campo e la solidità dimostrata davanti al proprio pubblico. Le quote principali per l’esito finale offrono un valore più basso per la vittoria dei padroni di casa, mentre il successo esterno del Panathinaikos è proposto a una quota più elevata, riflettendo il recente rendimento degli ospiti in trasferta. I bookmakers mettono in evidenza anche i mercati relativi al totale punti, dato l’alto ritmo delle due squadre:

Esito Quota media Real Madrid vincente 1.40 – 1.50 Panathinaikos vincente 2.80 – 3.10 Totale punti > 160.5 1.85 – 1.95

Le quote possono variare in prossimità della palla a due, soprattutto in base alle scelte dei coach e alle condizioni fisiche degli atleti.

Tendenze statistiche e curiosità: dati chiave da conoscere

Alcuni trend numerici possono aiutare a comprendere meglio la dinamica dell’incontro:

Il Real Madrid ha vinto tutte le ultime sette partite giocate in casa, segnando sempre almeno 80 punti.

ha vinto tutte le ultime sette partite giocate in casa, segnando sempre almeno 80 punti. Il Panathinaikos in trasferta ha subito almeno 90 punti in tre delle ultime cinque gare di Eurolega .

in trasferta ha subito almeno 90 punti in tre delle ultime cinque gare di . Il rendimento offensivo dei greci è cresciuto con l’arrivo di Faried , ma la tenuta difensiva rimane incerta.

, ma la tenuta difensiva rimane incerta. Entrambe le squadre presentano roster con giocatori in grado di cambiare le sorti del match, ma la profondità della panchina del Real Madrid rappresenta un valore aggiunto.

In sintesi, la sfida tra Real Madrid e Panathinaikos si preannuncia ricca di spunti tecnici, statistiche e curiosità numeriche. Il confronto fra due delle realtà più storiche dell’Eurolega offrirà agli appassionati un quadro dettagliato dei valori in campo e delle principali quote disponibili, senza dimenticare le tendenze che rendono questo appuntamento uno dei più attesi della settimana cestistica europea.