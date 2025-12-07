Home | Statistiche e quote Real Madrid-Celta Vigo: numeri e tendenze

Real Madrid e Celta Vigo si affrontano domenica 7 dicembre alle 21:00 al Santiago Bernabeu, in una partita che promette emozioni e rilievo in La Liga. I padroni di casa sono chiamati a confermare i segnali di ripresa, mentre gli ospiti cercano un risultato di prestigio per rilanciarsi in campionato.

Real Madrid-Celta Vigo: panoramica della sfida e contesto

La sfida tra Real Madrid e Celta Vigo giunge in un momento cruciale della stagione. I madrileni, dopo una serie di risultati altalenanti, puntano a sfruttare il fattore campo per accorciare le distanze dalla vetta, attualmente occupata dal Barcelona. La recente vittoria per 3-0 sull’Athletic Bilbao ha riportato entusiasmo tra i tifosi e fiducia nell’ambiente. Sul fronte opposto, il Celta Vigo si presenta con la reputazione di squadra solida in trasferta, capace di mettere in difficoltà anche avversari più quotati. L’incontro sarà determinante per entrambe le formazioni, che inseguono obiettivi differenti ma ugualmente importanti.

Analisi delle statistiche: forma recente e precedenti diretti

Le statistiche raccontano di una netta superiorità recente del Real Madrid negli scontri diretti:

Imbattuto negli ultimi 19 confronti diretti con il Celta Vigo

16 vittorie e 3 pareggi per i madridisti in questo arco temporale

Ultima vittoria del Celta Vigo in campionato risale al 2014

Nel match più recente, disputato a maggio, il Real Madrid si è imposto 3-2 grazie anche alle reti di Kylian Mbappé e Arda Güler. La forma delle due squadre fotografa un Real Madrid in ripresa dopo un periodo difficile (una sola vittoria nelle precedenti cinque gare), mentre il Celta si è distinto per buone prestazioni esterne: 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta fuori casa in stagione.

I protagonisti e le possibili scelte di formazione

Per i padroni di casa, l’attenzione è tutta su Kylian Mbappé, autore di 55 gol nel 2025 con la maglia del Real Madrid. Il francese è vicino al record di 59 reti in un anno solare, detenuto da Cristiano Ronaldo. Nel reparto offensivo, anche Vinicius Junior è chiamato a fare la differenza. Tuttavia, il tecnico Xabi Alonso dovrà fare a meno di elementi chiave come Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy, tutti indisponibili per infortunio.

Mbappé : 55 gol in stagione

: 55 gol in stagione Borja Iglesias (Celta Vigo): 8 reti in campionato

Il Celta Vigo si affida all’esperienza e alla concretezza di Borja Iglesias, leader realizzativo stagionale, per tentare il colpo grosso al Bernabeu.

Quote principali e valutazione dei mercati

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono al Real Madrid il ruolo di favorito per la vittoria. Le quote per l’affermazione dei padroni di casa risultano generalmente basse, a testimonianza della fiducia nei confronti della squadra di Xabi Alonso. Il pareggio e il successo esterno del Celta Vigo sono invece quotati più alti, rispecchiando il divario tecnico e i precedenti storici.

Le quote sui marcatori vedono Mbappé come principale indiziato a segnare, con particolare attenzione anche alle possibili reti di Vinicius Junior e Borja Iglesias. È interessante notare come le agenzie considerino probabile una partita ricca di gol, dato il potenziale offensivo delle due formazioni.

Curiosità numeriche e trend da tenere d’occhio

Alcuni dati e curiosità emergono dall’analisi delle statistiche:

Real Madrid sempre a segno in casa nelle ultime 18 partite di La Liga

sempre a segno in casa nelle ultime 18 partite di Celta Vigo ha segnato in 5 delle ultime 6 trasferte

ha segnato in 5 delle ultime 6 trasferte Mbappé potrebbe diventare il miglior marcatore in un anno solare per il club

Il confronto mette di fronte una squadra con grande tradizione realizzativa casalinga e un’avversaria tradizionalmente efficace fuori casa. Questi elementi contribuiscono a rendere l’incontro particolarmente interessante anche sotto il profilo delle statistiche e delle curiosità numeriche.

In sintesi, Real Madrid–Celta Vigo si prospetta come una sfida densa di spunti, sia per quanto riguarda i numeri che per le implicazioni di classifica. L’attenzione sarà rivolta sia ai protagonisti in campo sia alle statistiche che potrebbero scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa rivalità.