Home | Statistiche e quote Ravenna-Sorrento: numeri e curiosità A2

La settima giornata del campionato di A2 Credem Banca vede un confronto inedito e ricco di spunti statistici tra Consar Ravenna e la neopromossa Romeo Sorrento. L’incontro è in programma al PalAtigliana di Sorrento oggi, 29 novembre, alle ore 18:30. La gara rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, con Ravenna che intende mantenere il primato e Sorrento desiderosa di prolungare la sua striscia positiva in A2, dopo una stagione trionfale in A3.

Una trasferta inedita e carica di emozioni al PalAtigliana

Per la prima volta nella sua storia, la Consar Ravenna affronta la Romeo Sorrento nella città campana, in un impianto che promette un’atmosfera calda e appassionata. La gara sarà particolarmente significativa per Antonino Russo, palleggiatore di Ravenna, che torna a giocare nella terra dove è nato e cresciuto sportivamente, tra le fila del Volley Meta. L’emozione personale si somma all’importanza della partita: Sorrento arriva galvanizzata da una stagione in A3 chiusa con playoff, Coppa Italia e Supercoppa vinte, e una buona partenza in A2, dimostrata da tre vittorie consecutive dopo un avvio difficile. L’ambiente del PalAtigliana, secondo Russo, sarà un vero fattore, ma la concentrazione sulla gara resta la priorità per entrambe le squadre.

Forma recente e statistiche a confronto: Ravenna e Sorrento

Le due formazioni si presentano all’appuntamento in un ottimo momento di forma, come testimoniano i seguenti dati:

Ravenna è reduce da 4 vittorie consecutive, che l’hanno riportata in vetta alla classifica di A2.

è reduce da 4 vittorie consecutive, che l’hanno riportata in vetta alla classifica di A2. Romeo Sorrento ha ottenuto 3 successi di fila, riscattando i 3 ko iniziali e mostrando una notevole capacità di adattamento alla nuova categoria.

ha ottenuto 3 successi di fila, riscattando i 3 ko iniziali e mostrando una notevole capacità di adattamento alla nuova categoria. Tra le squadre, la Consar si distingue per la solidità difensiva e l’efficacia al servizio: è seconda per ace realizzati (44, di cui 20 firmati da Russo) e prima per muri vincenti (71, con Bartolucci terzo nella classifica individuale a quota 20).

La Romeo ha rafforzato il suo organico inserendo atleti di livello internazionale come il cileno Vicente Parraguirre e il bulgaro Preslav Petkov, protagonisti con le rispettive nazionali e già determinanti in questa prima parte di stagione. Da segnalare anche la presenza di Alberto Pol, ex Ravenna, che con 447 punti in 40 partite è diventato il terzo miglior marcatore della storia sorrentina.

Quote principali: equilibrio e sfida tra formazioni in serie positiva

Anche se non sono state fornite quote specifiche dai bookmaker negli articoli analizzati, i dati sulle strisce vincenti e sulle prestazioni individuali suggeriscono un incontro equilibrato. I fattori chiave individuati dagli addetti ai lavori sono:

L’efficacia al servizio e a muro della Consar Ravenna , con Russo e Bartolucci in evidenza nelle statistiche individuali.

, con e in evidenza nelle statistiche individuali. L’entusiasmo e il ritmo della Romeo Sorrento, supportata dal pubblico di casa e dalla spinta dei nuovi innesti stranieri.

In partite simili, le quote tendono a riflettere la storia e la classifica delle squadre, ma anche il fattore campo e la recente serie positiva della squadra ospitante possono incidere sensibilmente sull’equilibrio dei mercati.

Tendenze e curiosità numeriche: focus su ace, muri e top scorer

Entrambe le formazioni vantano statistiche di rilievo:

Ravenna si distingue per la frequenza di ace (44 totali, 20 di Russo ), elemento che può fare la differenza nelle fasi delicate del match.

si distingue per la frequenza di ace (44 totali, 20 di ), elemento che può fare la differenza nelle fasi delicate del match. La capacità di murare degli emiliani è un altro punto di forza (71 muri vincenti, Bartolucci terzo in A2 individualmente).

terzo in A2 individualmente). Romeo ha in Parraguirre e Petkov due terminali offensivi di livello internazionale, mentre Pol è già nella storia del club campano per punti realizzati.

L’aspetto emotivo aggiunge fascino: la partita di Russo nella “sua” Sorrento e la presenza di ex come Pol contribuiscono a rendere l’incontro ancora più interessante dal punto di vista dei numeri e delle storie personali.

In conclusione, la sfida tra Consar Ravenna e Romeo Sorrento si annuncia ricca di spunti statistici e di curiosità legate a performance individuali e collettive. L’equilibrio tra le due squadre promette spettacolo e conferma come, anche in A2, le statistiche possano offrire chiavi di lettura preziose per appassionati e addetti ai lavori.