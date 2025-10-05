Statistiche e quote Ravenna-Juventus Next Gen: analisi dettagliata

Ravenna e Juventus Next Gen si affronteranno oggi, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 12:30 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, per una sfida valida per il campionato di Serie C. L’incontro, che si svolge in un orario insolito, rappresenta un momento importante per i giallorossi, chiamati a rispondere all’allungo dell’Arezzo in vetta alla classifica e a mantenere il passo nel gruppo di testa.

Analisi introduttiva: Il contesto della sfida tra Ravenna e Juventus Next Gen

La partita tra Ravenna e Juventus Next Gen si inserisce in un momento cruciale per le ambizioni delle due squadre in Serie C. I giallorossi, forti di una serie positiva di cinque vittorie consecutive, occupano la seconda posizione in classifica con 18 punti dopo sette giornate. Il morale della squadra guidata da mister Marchionni è alto, anche grazie alla recente vittoria contro la Ternana. Tuttavia, la trasferta ad Alessandria si preannuncia insidiosa: i giovani bianconeri, attualmente quinti con 11 punti, hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari di livello, come dimostra il pareggio contro l’Ascoli e la sfortunata rimonta subita dall’Arezzo con gol decisivo al 96′.

L’assenza degli ultras giallorossi sugli spalti, in segno di protesta contro le “squadre B”, aggiunge un ulteriore elemento di interesse a una gara che può dire molto sulle gerarchie del girone.

Statistiche a confronto: forma recente, precedenti e rendimento

Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con motivazioni differenti e percorsi recenti contrastanti. Analizziamo alcuni dati rilevanti:

Ravenna è reduce da 5 vittorie consecutive e detiene il secondo posto con 18 punti, a ridosso della capolista Arezzo .

è reduce da 5 vittorie consecutive e detiene il secondo posto con 18 punti, a ridosso della capolista . Juventus Next Gen occupa la quinta posizione con 11 punti, frutto di risultati alterni ma con prestazioni di rilievo contro squadre di vertice.

occupa la quinta posizione con 11 punti, frutto di risultati alterni ma con prestazioni di rilievo contro squadre di vertice. Non ci sono precedenti storici tra Ravenna e Juventus Next Gen nei campionati professionistici.

Analizzando le ultime uscite delle due squadre:

I giallorossi hanno dimostrato solidità difensiva e capacità di gestire situazioni di vantaggio, come nel successo di misura contro la Ternana .

. I bianconeri, pur avendo subito una sconfitta rocambolesca contro l’Arezzo (2-3 dopo essere stati avanti 2-0), hanno fermato l’Ascoli sullo 0-0 e mostrato un buon potenziale offensivo.

Per quanto riguarda la disponibilità delle rose, il Ravenna deve fare a meno solo di Di Marco, ancora ai box per infortunio, mentre la Juventus Next Gen dovrebbe riproporre l’undici tipo del recente campionato.

Le quote principali dei bookmaker per l’incontro

Nonostante il Ravenna si presenti con un vantaggio di sette punti in classifica, secondo i principali bookmaker è la Juventus Next Gen a partire favorita. Vediamo le quote più rilevanti:

Esito Quota Vittoria Juventus Next Gen 2,40 Vittoria Ravenna 3,05 Pareggio 3,15

Questi dati riflettono la fiducia riposta nel potenziale dei giovani bianconeri, capaci di offrire prestazioni di alto livello, soprattutto davanti al pubblico amico. Il successo dei giallorossi, invece, viene considerato leggermente meno probabile, mentre la quota per il pareggio appare la più alta, segnalando una minore attesa di equilibrio.

Tendenze e curiosità numeriche: dettagli e dati da non perdere

Dalla lettura dei dati e delle statistiche emergono alcune tendenze interessanti:

Ravenna ha vinto le ultime cinque partite di campionato, mostrando una continuità di rendimento notevole.

ha vinto le ultime cinque partite di campionato, mostrando una continuità di rendimento notevole. Juventus Next Gen è al suo ottavo campionato consecutivo in Serie C , avendo accumulato esperienza importante con la propria selezione U23.

è al suo ottavo campionato consecutivo in , avendo accumulato esperienza importante con la propria selezione U23. Il capitano e bomber Guerra , oggi in forza alla Juventus Next Gen , ha già segnato due reti al Ravenna in passato, ma con altre maglie (Feralpisalò e Vicenza nei playoff di Serie C 2018-19).

, oggi in forza alla , ha già segnato due reti al in passato, ma con altre maglie (Feralpisalò e Vicenza nei playoff di Serie C 2018-19). Nell’ultimo turno, la Juventus Next Gen ha subito una sconfitta per 4-2 contro la Sambenedettese, mentre il Ravenna ha avuto la meglio sulla Ternana.

L’assenza di precedenti diretti rende questa sfida particolarmente interessante anche dal punto di vista statistico, poiché entrambe le formazioni potranno scrivere una nuova pagina nella storia dei rispettivi club.

In conclusione, la sfida tra Ravenna e Juventus Next Gen si annuncia equilibrata e di grande interesse, non solo per la classifica ma anche per le numerose curiosità e dati che la circondano. Le statistiche e le quote evidenziano il potenziale dei giovani bianconeri, ma i giallorossi hanno dimostrato solidità e continuità, promettendo una partita aperta a vari scenari.