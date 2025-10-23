Statistiche e quote Rapid Vienna-Fiorentina: tutti i numeri

La partita tra Rapid Vienna e Fiorentina rappresenta una delle sfide più attese della seconda giornata di Conference League, in programma giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 18:45 presso il Weststadion di Vienna. In un momento delicato per entrambe le formazioni, la gara si carica di significati e di attese: da una parte i viola cercano conferme dopo un avvio di stagione travagliato in Serie A, dall’altra gli austriaci puntano a riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo risultati poco incoraggianti.

Analisi dell’evento: sfida cruciale al Weststadion di Vienna

Il confronto tra Rapid Vienna e Fiorentina arriva in un momento chiave per le due squadre. I viola, guidati da Stefano Pioli, sono reduci da sette partite senza vittorie in campionato ma hanno iniziato con il piede giusto il percorso europeo, ottenendo un successo contro il Sigma Olomouc. La Conference League rappresenta dunque un’occasione per ritrovare fiducia e provare a invertire la rotta anche in Serie A. Di contro, il Rapid Vienna sta attraversando una fase altrettanto complessa, con tre sconfitte consecutive in campionato e un esordio europeo negativo (sconfitta 4-1 contro il Lech Poznań). Entrambe le squadre, quindi, arrivano al match con la necessità di ottenere punti e risposte, rendendo la partita un bivio importante per il proseguimento della stagione.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento recente

Un’analisi dei dati recenti evidenzia come il momento di forma delle due squadre sia tutt’altro che brillante:

Fiorentina : 7 partite senza vittoria in Serie A; unica vittoria stagionale europea contro il Sigma Olomouc (2-0).

: 7 partite senza vittoria in Serie A; unica vittoria stagionale europea contro il (2-0). Rapid Vienna: 3 sconfitte consecutive in campionato; debutto negativo in Conference League (1-4 vs Lech Poznań).

Nonostante la mancanza di precedenti recenti tra le due squadre nelle competizioni europee, la storia della Fiorentina nelle coppe è più ricca rispetto a quella del Rapid Vienna. Entrambi gli allenatori hanno dovuto fare i conti con assenze di rilievo: per gli austriaci pesa l’assenza di Mbuyi, mentre tra i viola mancano Kean e Gosens.

Quote principali e mercati disponibili per Rapid Vienna-Fiorentina

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono un leggero favore agli ospiti. Le quote Snai per l’esito finale vedono il successo della Fiorentina (segno 2) quotato a 2,10, mentre la vittoria del Rapid Vienna è proposta a 3,25. Il pareggio si attesta a 3,50-3,55, rendendo quest’ultima ipotesi leggermente meno probabile. Sul fronte dei gol, l’Over 2.5 viene dato a 1,75, a indicare una lieve aspettativa di una gara con almeno tre reti, mentre l’Under 2.5 sale a 1,90.

Esito finale Quota 1 (Rapid Vienna) 3,25 X (Pareggio) 3,50-3,55 2 (Fiorentina) 2,10

Queste valutazioni riflettono l’equilibrio e le incertezze che caratterizzano il momento attuale di entrambe le squadre.

Curiosità numeriche e tendenze interessanti della sfida

Alcuni dati e tendenze emergono analizzando le statistiche recenti:

Fiorentina ha segnato 2 gol nella sua unica partita di Conference League stagionale.

ha segnato 2 gol nella sua unica partita di Conference League stagionale. Rapid Vienna ha subito almeno 2 gol in 4 delle ultime 5 partite ufficiali.

ha subito almeno 2 gol in 4 delle ultime 5 partite ufficiali. Entrambe le squadre arrivano da periodi senza vittorie nelle rispettive leghe nazionali.

Negli ultimi incontri europei, la Fiorentina ha spesso alternato risultati positivi in coppa a difficoltà in campionato, sottolineando la diversa attitudine nelle competizioni.

Le formazioni probabili indicano per la Fiorentina un 3-5-2 con Dzeko e Piccoli in attacco, mentre il Rapid Vienna dovrebbe adottare un 4-3-3 affidandosi ad Antiste come riferimento offensivo principale in assenza di Mbuyi.

In conclusione, Rapid Vienna–Fiorentina si presenta come una sfida aperta e carica di significati, dove statistiche e quote suggeriscono equilibrio e possibilità di vedere più di due reti. Entrambe le squadre, reduci da risultati deludenti in campionato, puntano a riscattarsi in Europa per rilanciarsi nella stagione.