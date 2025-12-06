Statistiche e quote Pro Vercelli-Renate: equilibrio al Piola

Il confronto tra Pro Vercelli e Renate, in programma sabato 6 dicembre 2025 alle ore 14:30 presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli, rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della diciassettesima giornata del girone A di Serie C. L’evento vede protagoniste due squadre separate da appena tre punti in classifica, rendendo questo scontro diretto particolarmente significativo sia per la corsa playoff sia per gli equilibri della graduatoria.

Pro Vercelli e Renate: scontro diretto per la zona playoff

La sfida tra Pro Vercelli e Renate si svolge in un contesto di classifica molto equilibrato. I padroni di casa occupano attualmente il settimo posto con 23 punti, mentre gli ospiti lombardi inseguono a quota 20, condividendo la nona posizione con Trento e Giana Erminio. Per entrambe le formazioni questa partita può rappresentare un crocevia importante: una vittoria consentirebbe a una delle due di consolidare la propria posizione nella zona playoff, mentre una sconfitta potrebbe mettere a rischio gli attuali obiettivi stagionali.

La recente forma delle due squadre suggerisce un match all’insegna dell’incertezza:

Pro Vercelli arriva da un pareggio per 1-1 contro Inter U23 , risultato che ha impedito ai piemontesi di effettuare l’aggancio in classifica proprio sui giovani nerazzurri.

arriva da un pareggio per 1-1 contro , risultato che ha impedito ai piemontesi di effettuare l’aggancio in classifica proprio sui giovani nerazzurri. Renate, guidata in panchina da Luciano Foschi, deve invece riscattare la sconfitta subita contro Arzignano Valchiampo, risultato che ha interrotto la loro serie positiva e complicato la corsa playoff.

Analisi statistiche: forma recente e precedenti fra le squadre

Analizzando le statistiche più recenti, emergono alcune tendenze interessanti che fotografano il momento attuale delle due squadre:

Pro Vercelli ha raccolto 23 punti nelle prime 16 giornate, frutto di un rendimento piuttosto costante che le consente di restare nelle posizioni di testa.

ha raccolto 23 punti nelle prime 16 giornate, frutto di un rendimento piuttosto costante che le consente di restare nelle posizioni di testa. Renate segue a ruota con 20 punti e condivide il piazzamento con altre due squadre, dimostrando una notevole competitività nella parte centrale della classifica.

segue a ruota con 20 punti e condivide il piazzamento con altre due squadre, dimostrando una notevole competitività nella parte centrale della classifica. Entrambe le squadre sono reduci da risultati che non hanno pienamente rispecchiato le loro ambizioni: i piemontesi non sono riusciti a superare l’Inter U23 e i lombardi hanno subito uno stop contro l’Arzignano Valchiampo.

Se si considerano i precedenti tra le due formazioni, il bilancio appare equilibrato, con risultati spesso decisi da episodi e con una tendenza a incontri combattuti e poco scontati.

Le principali quote dei bookmakers per la sfida al Piola

Le quote proposte dai principali operatori come Bwin riflettono l’equilibrio dell’incontro, ma assegnano un leggero vantaggio ai padroni di casa. In particolare:

Esito Quota Vittoria Pro Vercelli (1) 2.20 Pareggio (X) 2.85 Vittoria Renate (2) 3.20

Queste valutazioni confermano come il fattore campo e la posizione in classifica determinino una lieve preferenza per i piemontesi, mentre il pareggio viene ritenuto un’ipotesi altrettanto probabile. La vittoria esterna dei lombardi, pur meno quotata, non viene comunque esclusa dai bookmaker.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche della stagione

Sul fronte delle curiosità numeriche e delle tendenze che caratterizzano la stagione, si possono evidenziare alcuni aspetti degni di nota:

Pro Vercelli ha dimostrato una certa solidità nelle gare casalinghe, raccogliendo la maggior parte dei suoi punti davanti al proprio pubblico.

ha dimostrato una certa solidità nelle gare casalinghe, raccogliendo la maggior parte dei suoi punti davanti al proprio pubblico. Renate si è distinta per alcune prestazioni esterne di rilievo, pur alternando risultati positivi a battute d’arresto improvvise.

si è distinta per alcune prestazioni esterne di rilievo, pur alternando risultati positivi a battute d’arresto improvvise. Entrambe le squadre, in questa fase del torneo, stanno lottando per mantenere la continuità di rendimento necessaria a restare in zona playoff.

L’andamento altalenante delle ultime giornate rende la partita particolarmente aperta a ogni esito, con entrambe le formazioni motivate a ottenere un risultato utile per rilanciare le proprie ambizioni stagionali.

In sintesi, Pro Vercelli e Renate si affrontano in uno scontro diretto carico di significato per la classifica e per il morale di entrambe le squadre. Le statistiche e le quote sottolineano l’equilibrio di una sfida che promette agonismo e incertezza fino all’ultimo minuto, lasciando aperto ogni scenario per la corsa playoff di Serie C.