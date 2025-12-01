Statistiche e quote Premier League: focus sui big match

Il turno infrasettimanale della Premier League si preannuncia ricco di sfide interessanti, con alcune delle squadre più blasonate del calcio inglese pronte a contendersi punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali. Tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre 2025, i riflettori saranno puntati su match come Arsenal-Brentford, Liverpool-Sunderland, Bournemouth-Everton e Newcastle-Tottenham, incontri caratterizzati da statistiche rilevanti e quote aggiornate che delineano scenari differenti per ogni confronto.

Le sfide di Premier League: contesto e obiettivi delle squadre

La 14ª giornata di Premier League offre spunti di grande interesse. All’Emirates Stadium di Londra, l’Arsenal, attuale capolista, ospita il Brentford, formazione che da quattro anni cerca senza successo la vittoria contro i Gunners. A Anfield, il Liverpool vuole riscattarsi dopo una pesante sconfitta interna e dovrà affrontare un Sunderland sorprendente, mentre al Vitality Stadium il Bournemouth cerca punti pesanti contro un Everton in lotta per evitare la zona retrocessione. Infine, il Newcastle ospita il Tottenham al St. James’ Park, con gli Spurs intenzionati a invertire la tendenza negativa degli ultimi confronti diretti.

Forma, precedenti e statistiche a confronto

Analizzando i dati relativi agli incontri:

Arsenal : 9 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, 25 gol fatti e 7 subiti. Capolista e reduce da risultati utili che evidenziano solidità difensiva e incisività sui calci piazzati.

: 9 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, 25 gol fatti e 7 subiti. Capolista e reduce da risultati utili che evidenziano solidità difensiva e incisività sui calci piazzati. Brentford : 6 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, con 21 gol fatti e 20 subiti. Alternanza di successi e insuccessi, con un attacco prolifico ma difesa ancora da registrare.

: 6 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, con 21 gol fatti e 20 subiti. Alternanza di successi e insuccessi, con un attacco prolifico ma difesa ancora da registrare. Liverpool : 7 vittorie e 6 sconfitte, media gol simile tra fatti e subiti (20). La squadra di Arne Slot cerca continuità dopo un periodo difficile.

: 7 vittorie e 6 sconfitte, media gol simile tra fatti e subiti (20). La squadra di cerca continuità dopo un periodo difficile. Sunderland : 6 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; già eguagliato il numero di successi dell’ultima stagione in massima serie.

: 6 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; già eguagliato il numero di successi dell’ultima stagione in massima serie. Bournemouth : 5 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte, media gol fatti 1.62.

: 5 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte, media gol fatti 1.62. Everton : 5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, media gol fatti 1.08.

: 5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, media gol fatti 1.08. Newcastle : 5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, 21 gol segnati.

: 5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, 21 gol segnati. Tottenham: stesso bilancio del Newcastle, ma con 16 gol subiti.

Squadra Ultime 5 partite Punti Arsenal 3V, 2N 30 Brentford 3V, 2S 19 Liverpool 2V, 3S 21 Sunderland 3V, 1N, 1S 22

Quote dei principali bookmaker per i match clou

Le quote offerte dai principali operatori online riflettono tendenze chiare:

Per Arsenal-Brentford , la vittoria dei padroni di casa è quotata come l’esito più probabile, mentre il pareggio e il successo delle Bees sono considerati meno probabili.

, la vittoria dei padroni di casa è quotata come l’esito più probabile, mentre il pareggio e il successo delle sono considerati meno probabili. In Liverpool-Sunderland , i Reds partono nettamente favoriti secondo i bookmaker, con la vittoria ospite quotata molto alta.

, i partono nettamente favoriti secondo i bookmaker, con la vittoria ospite quotata molto alta. Per Bournemouth-Everton , le quote sono leggermente sbilanciate verso i padroni di casa, ma l’equilibrio nelle statistiche lascia aperti scenari diversi.

, le quote sono leggermente sbilanciate verso i padroni di casa, ma l’equilibrio nelle statistiche lascia aperti scenari diversi. In Newcastle-Tottenham, i Magpies sono leggermente favoriti, forti anche dei recenti risultati positivi contro gli Spurs.

Le principali tipologie di quote analizzate comprendono 1X2 (vittoria, pareggio, sconfitta), Under/Over 2.5 gol e Goal/No Goal, strumenti che permettono di leggere in modo più dettagliato le possibili dinamiche degli incontri.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della giornata

Alcune curiosità emergono dalle statistiche:

Arsenal : ben 9 reti su calcio d’angolo in 13 giornate, segno di grande pericolosità nei piazzati.

: ben 9 reti su calcio d’angolo in 13 giornate, segno di grande pericolosità nei piazzati. Liverpool : la recente sconfitta interna per 0-3 non si verificava dal 2015. Salah si conferma protagonista nei mesi di dicembre.

: la recente sconfitta interna per 0-3 non si verificava dal 2015. si conferma protagonista nei mesi di dicembre. Bournemouth : Adli è il decimo marcatore stagionale della squadra, dato che evidenzia la distribuzione delle responsabilità offensive.

: è il decimo marcatore stagionale della squadra, dato che evidenzia la distribuzione delle responsabilità offensive. Newcastle : ha sempre segnato almeno una rete nelle ultime cinque uscite di campionato.

: ha sempre segnato almeno una rete nelle ultime cinque uscite di campionato. Sunderland : ha già eguagliato il numero di vittorie dell’ultima stagione in Premier League.

: ha già eguagliato il numero di vittorie dell’ultima stagione in Premier League. Tottenham: non vince contro il Newcastle dal dicembre 2023, dopo quattro sconfitte consecutive negli scontri diretti.

Questi dati offrono spunti interessanti sia per gli appassionati di statistiche che per coloro che intendono comprendere meglio l’andamento delle squadre e le relative quote proposte dai bookmaker.

Il focus delle partite di Premier League di questo turno infrasettimanale resta sulle statistiche e sulle quote aggiornate, elementi fondamentali per leggere l’andamento delle squadre e valutare i possibili sviluppi dei match, senza dimenticare la ricchezza di curiosità che solo il calcio inglese sa offrire.