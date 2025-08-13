Home | Statistiche e quote Premier League e Serie B: tutti i numeri chiave

Premier League e Serie B stanno per tornare con nuovi intrecci di statistiche e quote che promettono di tenere appassionati e spettatori con il fiato sospeso. Tra la rincorsa al titolo della Premier League, le ambizioni delle squadre italiane in Serie B e le prime sfide in Serie A come Cagliari-Fiorentina, il focus è tutto sui dati, sulle performance e sulle valutazioni dei maggiori operatori di scommesse online. Vediamo nel dettaglio come evolvono le quote e quali tendenze numeriche emergono alla vigilia della stagione 2025/26.

Premier League 2025/26: Arsenal, Liverpool e City guidano le quote

La nuova stagione della Premier League si apre con un equilibrio raramente visto negli ultimi anni, almeno secondo i principali bookmakers. Liverpool, Arsenal, Manchester City e Chelsea partono tutte con quotazioni inferiori a 10 per la vittoria finale:

Liverpool : quota 2,75-2,80

: quota 2,75-2,80 Arsenal : tra 3,25 e 2,00

: tra 3,25 e 2,00 Manchester City : circa 3,00

: circa 3,00 Chelsea: intorno a 8,00

Questo equilibrio riflette una stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena, con i Gunners di Mikel Arteta ancora alla ricerca del titolo che manca da oltre vent’anni. I nuovi innesti, come Viktor Gyökeres, e la conferma di giocatori chiave come Bukayo Saka e Martin Ødegaard, alimentano le aspettative su un possibile salto di qualità. Tuttavia, il valore delle quote suggerisce che anche un piazzamento tra le prime quattro, dato intorno a 1,18 per l’Arsenal, è ritenuto altamente probabile dai bookmaker.

Statistiche: forma, precedenti e rendimento delle squadre chiave

Approfondendo i numeri, emergono dati interessanti sia sul rendimento generale che sulle tendenze specifiche:

L’ Arsenal non ha perso alcuna gara di campionato contro le squadre della “Big 6” dalla stagione 2022/23, raccogliendo 20 punti su 10 incontri la scorsa stagione.

non ha perso alcuna gara di campionato contro le squadre della “Big 6” dalla stagione 2022/23, raccogliendo 20 punti su 10 incontri la scorsa stagione. La squadra di Arteta ha evidenziato un pressing più aggressivo, con 8,80 PPDA, il dato più basso dal 2016/17.

ha evidenziato un pressing più aggressivo, con 8,80 PPDA, il dato più basso dal 2016/17. Le prime cinque partite stagionali dei Gunners sono considerate tra le più difficili delle “top six”, con trasferte a Manchester United e Liverpool e scontri interni con Manchester City .

e e scontri interni con . Il nuovo attaccante Gyökeres arriva da una stagione in Portogallo con 39 gol in 33 presenze e una media realizzativa di 1,25 gol ogni 90 minuti.

arriva da una stagione in Portogallo con 39 gol in 33 presenze e una media realizzativa di 1,25 gol ogni 90 minuti. Le neopromosse in Premier League come Burnley, Sunderland e Leeds sono le più quotate per la retrocessione, ma la storia recente mostra come alcune squadre abbiano saputo costruire la salvezza grazie a un forte rendimento interno.

Quote principali e mercati più seguiti

Oltre alla classica scommessa sul vincente del campionato, i mercati più monitorati riguardano:

Piazzamento tra le prime quattro (top 4)

Capocannoniere: il nome di Gyökeres compare tra i favoriti, data la sua media realizzativa.

compare tra i favoriti, data la sua media realizzativa. Mercato 1X2 sulle singole partite, con il pareggio dell’ Arsenal risultato assai frequente (14 nella scorsa stagione).

risultato assai frequente (14 nella scorsa stagione). Mercato over/under 2.5 gol e “entrambe le squadre a segno” (BTTS), con percentuali intorno al 60% per il BTTS nella scorsa stagione dei Gunners.

Le quote di Cagliari-Fiorentina in Serie A offrono valori simili: vittoria interna a 3.10, pareggio a 3.40 e vittoria viola a 2.25. Anche qui, i mercati goal/over-under sono tra i più gettonati, con equilibrio nelle valutazioni.

Serie B: Palermo, Venezia ed Empoli le favorite alla promozione

In Serie B la stagione prenderà il via il 22 agosto con Pescara-Cesena. Bookmakers e analisti individuano nel Palermo guidato da Pippo Inzaghi la principale favorita per la promozione in Serie A, seguita da Venezia, Empoli, Spezia e Monza. Spicca anche la presenza della Sampdoria, reduce da una difficile salvezza e pronta a puntare subito al ritorno nella massima serie. Due posti saranno assegnati direttamente, mentre la terza promozione passerà dai playoff, salvo un divario di almeno 14 punti tra terza e quarta.

La concorrenza si annuncia serrata, con piazze storiche e tifoserie calorose pronte a dare battaglia.

Le quote rispecchiano la qualità degli organici e la solidità delle società, con il Palermo leggermente avanti nelle valutazioni dei principali operatori.

Tendenze e curiosità: numeri che contano

Alcuni trend statistici da osservare per la nuova stagione:

L’ Arsenal è stata la squadra che ha segnato più gol su palla inattiva nella scorsa stagione.

è stata la squadra che ha segnato più gol su palla inattiva nella scorsa stagione. Nella passata Premier League sono state registrate 775 “pause rapide” (contrattacchi), quasi il doppio rispetto al 2018/19.

sono state registrate 775 “pause rapide” (contrattacchi), quasi il doppio rispetto al 2018/19. Il Liverpool ha guidato questa speciale classifica con 14 gol in contropiede.

ha guidato questa speciale classifica con 14 gol in contropiede. La percentuale di Over 2.5 nelle partite dei Gunners è calata, così come il numero di gol segnati, anche a causa della mancanza di una punta centrale per parte della stagione.

In Serie B si attende grande equilibrio, con diversi club retrocessi dalla Serie A e altri appena promossi pronti a sorprendere.

La stagione 2025/26 si prospetta quindi ricca di spunti e numeri interessanti, sia in Premier League che nei campionati italiani. Le quote aggiornate e le statistiche confermano grande equilibrio e la presenza di molteplici pretendenti sia per il titolo che per la promozione nelle rispettive categorie.