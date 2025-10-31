Statistiche e quote Premier League: analisi della 10^ giornata

La decima giornata della Premier League 2025/26 si apre con un ricco programma che vede impegnate tutte le principali squadre inglesi. I riflettori sono puntati su sfide che possono influenzare la classifica, con particolare attenzione alle statistiche dei protagonisti e alle quote proposte dai bookmaker per ogni match. Dal big match tra Tottenham e Chelsea fino alle gare chiave per la salvezza come Fulham-Wolverhampton e Sunderland-Everton, il weekend calcistico promette analisi dettagliate tra numeri, trend e valori delle scommesse.

Premier League: il quadro delle partite e l’interesse dei bookmaker

La giornata vede confronti tra squadre in lotta per obiettivi differenti. Le principali sfide vedono il Manchester City ospitare il Bournemouth all’Etihad Stadium, mentre il Liverpool riceve l’Aston Villa ad Anfield. La partita tra Burnley e Arsenal al Turf Moor rappresenta una ghiotta occasione per i Gunners di consolidare la propria posizione. Spazio anche al derby londinese Crystal Palace-Brentford e a West Ham-Newcastle al London Stadium. La lotta per la permanenza coinvolge Fulham e Wolverhampton, mentre il Nottingham Forest cerca il colpo grosso contro il Manchester United. Il programma si chiude con Tottenham-Chelsea e Sunderland-Everton, incontri che promettono spettacolo e tensione.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento delle squadre

Manchester City si affida alla prolificità di Erling Haaland , già a quota 11 gol in 9 presenze stagionali, e alla regia di Reijnders in mezzo al campo.

si affida alla prolificità di , già a quota 11 gol in 9 presenze stagionali, e alla regia di in mezzo al campo. Liverpool punta su Salah ed un centrocampo orchestrato da Szoboszlai , mentre l’ Aston Villa fa leva sull’emergente Morgan Rogers e sulla presenza di Watkins in avanti.

punta su ed un centrocampo orchestrato da , mentre l’ fa leva sull’emergente e sulla presenza di in avanti. Arsenal , forte di una serie positiva, vede protagonisti Gyökeres e Saka , mentre il Burnley cerca riscatto con Bruun Larsen e la fisicità di Ugochukwu .

, forte di una serie positiva, vede protagonisti e , mentre il cerca riscatto con e la fisicità di . Brighton conta sulle reti di Welbeck (5 gol in 9 presenze), mentre il Leeds si affida al dinamismo di Aaronson e alla pericolosità di Calvert-Lewin .

conta sulle reti di (5 gol in 9 presenze), mentre il si affida al dinamismo di e alla pericolosità di . Fulham trova in Jiménez e Iwobi elementi chiave, mentre il Wolverhampton risponde con Jhon Arias e la tenacia a centrocampo.

trova in e elementi chiave, mentre il risponde con e la tenacia a centrocampo. Tottenham si affida all’estro di Kudus e Xavi Simons , il Chelsea scommette sulla qualità di Pedro Neto e João Pedro .

si affida all’estro di e , il scommette sulla qualità di e . West Ham cerca la svolta con Bowen e Summerville , Newcastle rilancia le ambizioni grazie al fisico di Woltemade .

cerca la svolta con e , rilancia le ambizioni grazie al fisico di . Nottingham Forest punta sul lavoro di Gibbs-White e sulle giocate di Ndoye , mentre il Manchester United si affida a Mbeumo e alla fisicità di Šeško .

punta sul lavoro di e sulle giocate di , mentre il si affida a e alla fisicità di . Sunderland lancia Isidor (4 gol in 9 presenze) mentre l’Everton risponde con Beto e Ndiaye.

Quote principali disponibili: il verdetto dei bookmaker

Partita Vittoria Casa Pareggio Vittoria Ospite Manchester City-Bournemouth 1.50 4.50-4.75 5.50-5.75 Liverpool-Aston Villa 1.62 4.20-4.50 4.80-4.50 Burnley-Arsenal – – – Fulham-Wolverhampton 1.85-1.83 3.40-3.50 4.40-4.50 West Ham-Newcastle 4.80-5.25 4.00 1.62-1.65 Crystal Palace-Brentford 1.91 3.50-3.60 3.90 Nottingham Forest-Man United 3.20-3.25 3.60-3.75 2.05-2.10

Le quote sottolineano l’ampio favore dei pronostici per Manchester City, Arsenal e Liverpool, mentre maggiore equilibrio si registra nei confronti di Crystal Palace-Brentford e Nottingham Forest-Man United. Il Newcastle parte con i favori nella delicata trasferta contro il West Ham.

Tendenze e curiosità numeriche della giornata

Erling Haaland ha mantenuto una media gol superiore ad 1 per partita nelle prime 9 gare di campionato.

ha mantenuto una media gol superiore ad 1 per partita nelle prime 9 gare di campionato. Welbeck del Brighton ha segnato in quasi tutte le gare giocate da titolare.

del ha segnato in quasi tutte le gare giocate da titolare. Mateta ( Crystal Palace ) ha indirizzato 16 tiri nello specchio su 25 totali, segnando 5 reti in stagione.

( ) ha indirizzato 16 tiri nello specchio su 25 totali, segnando 5 reti in stagione. Beto , centravanti dell’ Everton , si è distinto per la capacità di proteggere palla e vincere duelli fisici pur avendo segnato solo una rete.

, centravanti dell’ , si è distinto per la capacità di proteggere palla e vincere duelli fisici pur avendo segnato solo una rete. Bowen ( West Ham ) è tra i più presenti in attacco con una media di un tiro nello specchio ogni partita.

( ) è tra i più presenti in attacco con una media di un tiro nello specchio ogni partita. Pedro Neto (Chelsea) ha già confezionato 2 gol e 2 assist, risultando decisivo in diverse occasioni.

In conclusione, la decima giornata di Premier League offre un quadro dettagliato di statistiche e quote che aiutano a comprendere il momento delle squadre e l’attesa degli operatori di mercato. Numeri e trend delineano aspettative elevate per i big match, ma anche potenziali sorprese nei confronti diretti tra squadre in cerca di riscatto.