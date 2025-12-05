Home | Statistiche e quote Premier League: 15ª giornata tra sfide e sorprese

La quindicesima giornata della Premier League 2025/26 si preannuncia ricca di spunti, con diverse sfide che mettono di fronte squadre in lotta per obiettivi differenti. Le statistiche e le quote dei principali bookmaker offrono un quadro dettagliato delle aspettative sugli incontri e sottolineano i protagonisti più attesi in campo. In questo approfondimento analizziamo i dati, i trend e le valutazioni delle agenzie di scommesse per le gare del prossimo turno, con particolare attenzione alle formazioni, allo stato di forma e alle curiosità numeriche.

Le sfide chiave: analisi degli incontri più attesi della giornata

La giornata si apre con Aston Villa–Arsenal al Villa Park. I Gunners sono favoriti dai bookmaker, con quote che oscillano tra 1.90 e 1.91 per il successo esterno, mentre un’eventuale vittoria dei padroni di casa è proposta fino a 4.20. Il big match vede in campo giocatori come Bukayo Saka, già a quota 4 gol stagionali, e Youri Tielemans, regista di un Villa sempre solido tra le mura amiche.

Allo Etihad Stadium, il Manchester City di Guardiola ospita il Sunderland: i padroni di casa sono ampiamente favoriti, con vittoria quotata intorno a 1.25/1.27. L’attenzione è su Erling Haaland, autore di 15 gol in 14 presenze, e su Jérémy Doku, sempre più centrale nello scacchiere offensivo dei Citizens.

Da non sottovalutare poi Leeds–Liverpool a Elland Road, con i Reds di Gakpo e Salah dati favoriti attorno a 1.80-1.83, ma con i padroni di casa decisi a vendere cara la pelle.

Statistiche comparative: forma recente, precedenti e rendimento

Analizzando i trend più recenti, emergono alcune tendenze chiave:

Arsenal e Manchester City sono reduci da una serie positiva, con i Gunners che hanno raccolto 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5, mentre il City ha vinto 4 delle ultime 5 gare.

e sono reduci da una serie positiva, con i che hanno raccolto 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5, mentre il ha vinto 4 delle ultime 5 gare. Brighton e West Ham arrivano da risultati altalenanti: i Seagulls hanno collezionato 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5, mentre gli Hammers hanno alternato vittorie e pareggi, con una sola sconfitta.

e arrivano da risultati altalenanti: i hanno collezionato 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5, mentre gli hanno alternato vittorie e pareggi, con una sola sconfitta. Tottenham e Brentford si presentano con un rendimento incerto: gli Spurs non vincono da 5 gare (3 pareggi, 2 sconfitte) e il Brentford ha ottenuto solo 2 vittorie nelle ultime 5.

e si presentano con un rendimento incerto: gli non vincono da 5 gare (3 pareggi, 2 sconfitte) e il ha ottenuto solo 2 vittorie nelle ultime 5. In coda, Burnley e Wolves sono le squadre con il peggior rendimento recente, entrambe con 5 sconfitte consecutive.

Per quanto riguarda i precedenti diretti, spicca la tradizione positiva del Brighton contro il West Ham all’Amex Stadium, mentre le sfide tra Fulham e Crystal Palace sono spesso contraddistinte da grande equilibrio.

Quote principali disponibili per la 15ª giornata di Premier League

Le principali quote dei bookmaker per i match più attesi sono così distribuite:

Partita 1 X 2 Manchester City – Sunderland 1.25 – 1.27 6.00 – 6.25 9.50 – 11.00 Aston Villa – Arsenal 4.00 – 4.20 3.40 – 3.50 1.90 – 1.91 Leeds – Liverpool 4.00 3.80 – 4.00 1.80 – 1.83 Tottenham – Brentford 2.30 3.40 – 3.50 3.00 Brighton – West Ham 1.55 – 1.60 4.00 – 4.33 5.00 – 5.75

Le quote evidenziano una netta preferenza per le squadre di vertice, ma anche alcune partite dal pronostico più incerto, come Everton–Nottingham Forest e Fulham–Crystal Palace, dove il fattore campo incide ma non determina un favorito assoluto.

Tendenze utili e curiosità numeriche della 15ª giornata

Spulciando tra le statistiche dei protagonisti e delle squadre, emergono alcuni dati interessanti:

Erling Haaland ( Manchester City ) guida la classifica marcatori con 15 gol in 14 presenze, mantenendo una media di oltre un gol a partita.

( ) guida la classifica marcatori con 15 gol in 14 presenze, mantenendo una media di oltre un gol a partita. Antoine Semenyo ( Bournemouth ) è il miglior realizzatore dei suoi con 6 gol e 3 assist, nonostante le difficoltà della squadra.

( ) è il miglior realizzatore dei suoi con 6 gol e 3 assist, nonostante le difficoltà della squadra. Joao Pedro ( Chelsea ) ha inciso con 4 gol e 3 assist, risultando decisivo in molti match.

( ) ha inciso con 4 gol e 3 assist, risultando decisivo in molti match. Il Newcastle di Woltemade ha mostrato grande efficienza nei duelli aerei e nelle palle inattive, grazie anche alla stazza fisica del giovane attaccante.

di ha mostrato grande efficienza nei duelli aerei e nelle palle inattive, grazie anche alla stazza fisica del giovane attaccante. Fulham e Crystal Palace hanno dato vita spesso a sfide equilibrate, con risultati imprevedibili e una media gol non particolarmente elevata.

Da segnalare, inoltre, l’ottimo rendimento in trasferta dell’Arsenal e la tendenza del Leeds a subire gol nei primi 30 minuti di gioco.

In conclusione, la 15ª giornata della Premier League si presenta come uno snodo importante per molte squadre sia in zona alta che in quella bassa della classifica. Le quote dei bookmaker e le statistiche individuano alcuni favoriti, ma come spesso accade nel calcio inglese, non sono da escludere sorprese e risultati in bilico fino al triplice fischio.