Statistiche e quote Portogallo-Irlanda: tutti i dati chiave

Si avvicina una delle sfide più attese del Gruppo F delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, con Portogallo e Irlanda pronte a scendere in campo l’11 ottobre 2025 allo stadio José Alvalade di Lisbona. L’incontro rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le nazionali: i padroni di casa guidano il raggruppamento e cercano continuità, mentre gli ospiti sono chiamati a un’impresa per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Portogallo in grande forma dopo il trionfo in Nations League

Il Portogallo arriva a questo appuntamento forte di una serie di risultati positivi. La squadra guidata da Roberto Martínez ha dominato nelle prime due giornate, conquistando 6 punti in due trasferte difficili e posizionandosi in testa al girone. La vittoria per 3-2 in casa dell’Ungheria ha rappresentato un chiaro segnale delle ambizioni lusitane, che puntano a chiudere rapidamente il discorso qualificazione. L’assenza di giocatori chiave come Joao Cancelo e Joao Neves non sembra intaccare la solidità della rosa, che può comunque contare su talenti come Bruno Fernandes, Bernardo Silva e il capitano Cristiano Ronaldo.

6 punti in due partite

Trionfo recente in Nations League

Assenze di rilievo ma rosa ampia

Giocatori esperti e giovani promettenti

Irlanda, strada in salita dopo la sconfitta in Armenia

Il percorso dell’Irlanda nelle qualificazioni si è complicato dopo una buona partenza. Il pareggio all’esordio contro l’Ungheria aveva dato fiducia, ma il successivo passo falso in Armenia ha ridimensionato le ambizioni. Ora la squadra allenata da Heimir Hallgrímsson si trova a inseguire e deve necessariamente cercare un risultato positivo a Lisbona per coltivare speranze di rimonta in classifica. L’obiettivo minimo è il secondo posto, ma la missione si presenta ardua, considerando anche la differenza tecnica tra le due rose.

Quote principali: Portogallo largamente favorito

Le principali agenzie di scommesse, come Snai, offrono quote che evidenziano il netto favore dei padroni di casa. Il successo del Portogallo è quotato a 1,15, segno di una fiducia quasi totale nelle possibilità dei lusitani. Il pareggio si attesta a quota 6,75, mentre una vittoria esterna dell’Irlanda varrebbe ben 20 volte la posta. Le quote rispecchiano le differenze emerse fino a questo punto nel girone e la qualità delle due squadre. Tali valori suggeriscono uno scenario di partita in cui il Portogallo sarà chiamato a gestire il gioco, con l’Irlanda costretta a difendersi e a ripartire in contropiede.

Statistiche, tendenze e curiosità dal match di Lisbona

Alcuni dati e curiosità aiutano a inquadrare meglio la sfida:

Il Portogallo ha vinto entrambe le prime gare del girone, segnando almeno due reti per partita.

ha vinto entrambe le prime gare del girone, segnando almeno due reti per partita. L’ Irlanda ha raccolto un solo punto in due partite, subendo gol in entrambe le occasioni.

ha raccolto un solo punto in due partite, subendo gol in entrambe le occasioni. Nelle ultime sfide dirette, il Portogallo ha quasi sempre prevalso, soprattutto nelle partite casalinghe.

ha quasi sempre prevalso, soprattutto nelle partite casalinghe. Assenze di rilievo per entrambe: per i lusitani fuori Cancelo, per gli irlandesi dubbi sulla presenza di Ferguson.

La partita sarà anche occasione per vedere all’opera diversi giovani talenti che stanno emergendo nelle rispettive selezioni, confermando la vivacità del panorama calcistico europeo.

In conclusione, la sfida tra Portogallo e Irlanda assume una notevole rilevanza sia per la classifica che per le ambizioni delle due squadre. Le statistiche e le quote suggeriscono una netta superiorità dei padroni di casa, ma il calcio ha spesso riservato sorprese anche in contesti apparentemente segnati.