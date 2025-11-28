Statistiche e Quote Porto-Nizza: analisi e numeri chiave

Europa League, quinta giornata: il confronto tra Porto e Nizza rappresenta uno dei match più attesi del turno, in programma il 27 novembre 2025 presso lo stadio do Dragao di Oporto. La partita vedrà i padroni di casa cercare di consolidare la propria posizione nel girone, mentre i francesi puntano finalmente a sbloccare la loro classifica europea, dopo una serie di risultati negativi. Analizziamo nel dettaglio le statistiche, le quote dei principali bookmaker e alcune curiosità numeriche che caratterizzano questa sfida internazionale.
Porto-Nizza: confronto tra due cammini europei molto diversi
Il percorso delle due squadre in Europa League evidenzia un netto divario sia in termini di risultati che di rendimento. Porto arriva a questa partita dopo un pareggio in trasferta contro l’Utrecht, che lascia i portoghesi a quota sette punti nella classifica del girone. La formazione allenata da Farioli è reduce anche da una convincente vittoria in Coppa del Portogallo contro il Sintrense e da una vittoria esterna in campionato contro il Familicao, che le ha permesso di mantenere il primato in Primeira Liga.
Dall’altra parte, il Nizza vive una crisi profonda in ambito europeo, non avendo mai raccolto punti nelle prime quattro giornate. L’ultima sconfitta contro il Friburgo (1-3) e il pesante ko interno in Ligue 1 contro il Marsiglia (1-5) testimoniano le difficoltà della squadra guidata da Haise. I francesi sono apparsi fragili soprattutto in fase difensiva, con una media di oltre due gol subiti a partita nella competizione continentale.
Statistiche: forma attuale, precedenti e rendimento stagionale
Le statistiche stagionali mostrano due realtà molto distanti:
- Porto ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime quattro giornate europee, segnando 4 reti e subendone altrettante (media gol fatti e subiti: 1 a partita).
- Nizza ha invece collezionato 4 sconfitte su 4, realizzando 4 gol e incassandone 9 (media gol fatti: 1; media gol subiti: 2,25 per partita).
Inoltre, questa sarà la prima volta che Porto e Nizza si affrontano in una competizione europea ufficiale, dettaglio che aggiunge fascino e incertezza alla sfida. Alcuni dati individuali meritano attenzione, come quello del difensore Juma Bah del Nizza, leader nei recuperi difensivi con 38 palloni recuperati nella fase a gironi.
Le quote principali proposte dai bookmaker
Dando uno sguardo alle principali quote 1X2 proposte dai maggiori operatori di scommesse, è evidente come il Porto sia considerato favorito per la vittoria finale, mentre il successo esterno del Nizza appare meno probabile. Anche il pareggio viene quotato a valori piuttosto alti, segno di una fiducia maggiore nei confronti della formazione portoghese.
Altri mercati molto monitorati sono quelli relativi al numero di reti (Under/Over 2,5) e all’opzione “Goal/No Goal”. Il dato interessante è che l’Over 2,5 viene spesso quotato intorno a 1.70, una valutazione che riflette la tendenza delle recenti partite di entrambe le squadre a offrire spettacolo con diversi gol segnati e subiti. La frequenza con cui entrambe le formazioni sono andate a segno suggerisce inoltre una certa apertura anche verso l’esito Goal.
Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida
Analizzando le ultime gare disputate, emergono alcune tendenze e curiosità numeriche interessanti:
- Il Porto ha vinto 4 delle ultime 5 partite ufficiali, con 3 incontri terminati con più di 2,5 gol totali.
- Il Nizza ha perso tutte le ultime 4 partite giocate in Europa, ma è sempre riuscito a segnare almeno una rete in ciascuna di esse.
- Il difensore Juma Bah è il calciatore con più palloni recuperati nella fase a gironi.
Questi dati confermano sia la solidità offensiva del Porto, sia le difficoltà difensive del Nizza, unite però a una certa regolarità nel trovare la via del gol.
In sintesi, Porto-Nizza si presenta come una sfida dal grande interesse statistico, con i portoghesi lanciati verso le posizioni di vertice e i francesi chiamati a una reazione per non chiudere la fase a gironi senza punti. Le quote e i numeri suggeriscono una partita vivace, nella quale la superiorità del Porto dovrà fare i conti con la voglia di riscatto del Nizza.