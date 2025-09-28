Statistiche e quote Pittsburgh-Minnesota: la NFL sbarca a Dublino

La National Football League propone per la Week 4 un appuntamento imperdibile: la sfida tra Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings, che si disputerà domenica 28 settembre alle ore 15:30 presso il suggestivo Croke Park di Dublino. Entrambe le formazioni arrivano a questa partita forti di una vittoria nell’ultimo turno e desiderose di proseguire il proprio momento positivo in una cornice internazionale che aggiunge fascino e pressione all’evento.

Un evento internazionale: Steelers e Vikings in Irlanda

L’incontro tra Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings rappresenta uno dei momenti più attesi della quarta settimana di NFL. Non solo perché entrambe le squadre hanno ottenuto successi importanti nella giornata precedente, ma soprattutto perché la sfida si svolge fuori dai confini statunitensi, in uno degli stadi simbolo del panorama sportivo europeo. Il Croke Park di Dublino ospiterà infatti questa partita, offrendo a tifosi e appassionati la possibilità di vivere un match di football americano in una cornice insolita e suggestiva.

Statistiche comparative e stato di forma delle squadre

Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con una vittoria alle spalle. Gli Steelers hanno superato i New England Patriots con il punteggio di 21-14 grazie a una prestazione solida e alla leadership di Aaron Rodgers, che ha firmato il suo 510º touchdown in carriera. Questo traguardo ha permesso al quarterback di superare Brett Favre e di salire al quarto posto nella classifica all-time dei passaggi vincenti. La squadra della Pennsylvania, dunque, si affida alla propria esperienza e a una difesa ben organizzata per affrontare l’impegno europeo.

Ultima partita Steelers: vittoria 21-14 sui Patriots

Aaron Rodgers : 510º touchdown in carriera

: 510º touchdown in carriera Posizione nella classifica passaggi vincenti: quarta

I Vikings, invece, hanno dominato i Cincinnati Bengals in modo netto, mostrando una difesa guidata da Isaiah Rodgers estremamente compatta e un attacco orchestrato da Jordan Mason. Grazie a queste prestazioni di squadra, Minnesota arriva a Dublino con la convinzione di poter essere la prima formazione NFL a vincere in Irlanda.

Ultima partita Vikings: vittoria netta sui Bengals

Isaiah Rodgers : leader della difesa

: leader della difesa Jordan Mason: regista dell’attacco bilanciato

Quote principali e mercati disponibili

Le principali piattaforme di scommesse offrono una vasta gamma di quote per il match tra Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings. Tra le opzioni più popolari troviamo la vittoria di una delle due squadre nei tempi regolamentari, il numero totale di punti segnati e le performance individuali dei giocatori chiave come Aaron Rodgers e Isaiah Rodgers. Le quote vengono aggiornate in tempo reale e sono accessibili anche tramite servizi streaming come Bet365, che consente agli utenti registrati di seguire la partita live e di consultare dati statistici dettagliati.

Mercato Steelers Vikings Vittoria 1.85 2.00 Over 40.5 punti 1.90 1.90

Le quote sopra riportate sono indicative e soggette a variazioni fino al fischio d’inizio, a seconda dell’andamento delle scommesse e delle informazioni dell’ultima ora sui roster.

Curiosità numeriche e tendenze dalla NFL

Analizzando le statistiche stagionali delle due squadre, emergono alcune tendenze interessanti che possono influenzare lo sviluppo della partita:

Gli Steelers hanno segnato almeno 20 punti in ognuna delle prime tre giornate di campionato.

hanno segnato almeno 20 punti in ognuna delle prime tre giornate di campionato. I Vikings vantano una difesa che, nell’ultima partita, ha concesso meno di 10 punti agli avversari.

vantano una difesa che, nell’ultima partita, ha concesso meno di 10 punti agli avversari. Entrambe le squadre sono reduci da una serie positiva e mostrano una particolare efficacia nei primi quarti di gara.

Aaron Rodgers è attualmente uno dei quarterback più prolifici della NFL in termini di touchdown lanciati.

Inoltre, la partita del Croke Park potrebbe segnare la prima affermazione internazionale per una delle due franchigie, dato che si tratta di una delle rare occasioni in cui la NFL si gioca in Irlanda.

In sintesi, il match tra Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings offre numerosi spunti di interesse sia dal punto di vista statistico che delle quote, con entrambe le squadre desiderose di consolidare il proprio status in una cornice europea inedita. Il confronto promette spettacolo e dati da monitorare fino all’ultimo secondo.