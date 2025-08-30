Home | Statistiche e quote Pisa-Roma: numeri, trend e confronto quote

La Serie A torna a Pisa dopo ben 34 anni, dando vita a una sfida dal sapore storico all’Arena Garibaldi. Oggi, sabato 30 agosto 2025, alle ore 20:45, i nerazzurri di Alberto Gilardino ospitano la Roma di Gian Piero Gasperini nella seconda giornata di campionato. L’entusiasmo in città è palpabile, con uno stadio sold out e un ritorno nella massima categoria che promette emozioni, sia in campo che sugli spalti.

Un ritorno atteso: Pisa-Roma riaccende l’Arena Garibaldi

La partita tra Pisa e Roma rappresenta un evento speciale per la città toscana: sono passati ben 34 anni e 96 giorni dall’ultima partita casalinga di Serie A dei nerazzurri, datata 26 maggio 1991. In quell’occasione i giallorossi si imposero per 1-0 con un gol di Roberto Muzzi. Oggi, la squadra di Gilardino arriva a questo appuntamento galvanizzata dal pareggio ottenuto sul difficile campo dell’Atalanta, mentre la Roma ha iniziato il proprio cammino con una vittoria sul Bologna. Le aspettative sono quindi alte per entrambi i club: il Pisa mira a difendere con orgoglio la categoria appena riconquistata, mentre i giallorossi vogliono confermare le ambizioni di inizio stagione.

Analisi delle statistiche: precedenti e stato di forma

L’analisi dei precedenti tra Pisa e Roma in Serie A non sorride ai padroni di casa. Ecco alcuni dati salienti:

La Roma ha vinto 10 delle 14 sfide disputate contro il Pisa in Serie A (2 vittorie Pisa, 2 pareggi).

ha vinto 10 delle 14 sfide disputate contro il in (2 vittorie Pisa, 2 pareggi). Nessuna squadra ha sconfitto il Pisa più volte nella massima serie: 10 sconfitte, come contro Juventus e Milan.

Dal punto di vista del rendimento attuale:

Il Pisa è reduce da un prezioso 1-1 in trasferta contro l’ Atalanta , dimostrando solidità difensiva e spirito di sacrificio.

è reduce da un prezioso 1-1 in trasferta contro l’ , dimostrando solidità difensiva e spirito di sacrificio. La Roma si è invece imposta di misura sul Bologna grazie a una rete di Wesley, mostrando già una buona organizzazione di squadra.

Le probabili formazioni: scelte e ballottaggi

Entrambe le squadre sembrano orientate a confermare il modulo 3-4-2-1, ma non mancano i dubbi nelle scelte degli undici titolari:

Pisa (3-4-2-1) Roma (3-4-2-1) Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Konè, Cristante, Angelino; Dybala (o Soulé), El Shaarawy; Ferguson

Per la Roma, restano aperti alcuni ballottaggi soprattutto in attacco e sulla trequarti: Dybala è in crescita di condizione e potrebbe contendere una maglia a El Shaarawy o Soulé, mentre Ferguson appare favorito come riferimento offensivo. Il Pisa dovrebbe affidarsi a Meister come punta centrale, con Moreo e Tramoni alle sue spalle.

Quote principali e mercati più seguiti

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono la differenza di valori tecnici tra le due formazioni:

Vittoria Roma (segno 2): quota tra 1.70 e 1.76

(segno 2): quota tra 1.70 e 1.76 Pareggio: quota 3.70

Vittoria Pisa (segno 1): quota 5.00

Tra i mercati più equilibrati figurano:

Gol/No Gol : quota per il Gol tra 1.87 e 1.91, No Gol tra 1.83 e 1.85

: quota per il Gol tra 1.87 e 1.91, No Gol tra 1.83 e 1.85 Over 1.5 squadra ospite ( Roma ): quota tra 1.81 e 1.83

squadra ospite ( ): quota tra 1.81 e 1.83 Risultato parziale/finale (2/2): quota tra 2.50 e 2.75

Questi dati indicano una netta fiducia nei confronti della formazione ospite, pur lasciando spazio alla possibilità che il Pisa possa sorprendere almeno in alcune fasi del match.

Tendenze e curiosità statistiche: Pisa e Roma a confronto

Alcune curiosità numeriche rendono ancora più interessante la sfida dell’Arena Garibaldi:

Il Pisa non batte la Roma in Serie A dal 1984.

non batte la in dal 1984. L’ultima vittoria interna dei nerazzurri nel massimo campionato risale a 34 anni fa.

La Roma ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 5 sfide contro il Pisa in campionato.

La squadra di Gasperini ha inoltre mostrato un buon approccio offensivo sin dalle prime uscite stagionali, mentre il Pisa ha dimostrato solidità difensiva, elemento che potrebbe rendere la gara più combattuta rispetto alle previsioni delle lavagne.

In sintesi, il ritorno della Serie A a Pisa rappresenta un momento di festa per la città e un banco di prova importante per entrambe le squadre. Le statistiche e le quote sottolineano il favore dei pronostici per la Roma, ma l’entusiasmo dell’Arena Garibaldi potrebbe regalare sorprese e rendere la sfida ancora più avvincente.