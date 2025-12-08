Home | Statistiche e quote Pisa-Parma: equilibrio e numeri chiave

Pisa e Parma si sfidano all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00 per la 14a giornata della Serie A 2025-2026. La partita rappresenta uno snodo cruciale nella lotta salvezza: i toscani, attualmente diciottesimi, cercano punti fondamentali per risalire la classifica, mentre gli emiliani, avanti di una sola lunghezza, puntano a consolidare la propria posizione fuori dalla zona retrocessione. L’incontro si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre desiderose di invertire i recenti trend negativi.

Analisi dettagliata dell’evento e contesto salvezza

La sfida tra Pisa e Parma si inserisce in un momento complesso per entrambe le squadre. I toscani, guidati da Gilardino, hanno raccolto 10 punti in 13 partite (1 vittoria, 7 pareggi, 5 sconfitte) con 10 gol segnati e 18 subiti. Gli emiliani, allenati da Cuesta, sono a quota 11 (2 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte), con una produzione offensiva leggermente inferiore (9 reti fatte, 17 incassate). Il margine tra le due squadre è sottilissimo e la posta in palio altissima: la continuità nei risultati e la capacità di mantenere solidità in difesa saranno fattori decisivi per muovere la classifica. La partita si giocherà probabilmente sui dettagli e sulle palle inattive, dato che entrambe le squadre hanno faticato nelle ultime uscite a trovare la via del gol con costanza.

Statistiche comparative sulla forma e i precedenti

Le statistiche delle ultime cinque partite mostrano un Pisa maggiormente solido, capace di perdere solo una volta, mentre il Parma alterna passi falsi a qualche risultato positivo, in particolare fuori casa. Ecco un riepilogo delle ultime gare:

Pisa : 6 punti nelle ultime 5 partite (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta)

: 6 punti nelle ultime 5 partite (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta) Parma: 4 punti nelle ultime 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte)

Risultati recenti Pisa:

Pisa-Lazio 0-0

Torino-Pisa 2-2

Pisa-Cremonese 1-0

Sassuolo-Pisa 2-2

Pisa-Inter 0-2

Risultati recenti Parma:

Roma-Parma 2-1

Parma-Bologna 1-3

Parma-Milan 2-2

Verona-Parma 1-2

Parma-Udinese 0-2

Per quanto riguarda i precedenti storici, le sfide tra Pisa e Parma in Serie A sono poche ma ricche di curiosità: negli anni ‘90 vinse sempre la squadra in trasferta. Negli ultimi confronti diretti, il Parma ha vinto le ultime due gare di campionato contro il Pisa, dopo una serie di quattro senza successi.

Le quote principali proposte dai bookmaker

Le principali agenzie di scommesse danno un leggero vantaggio al Pisa per la vittoria casalinga. Secondo Snai, la quota per il successo toscano (segno 1) è di 2,40, mentre il pareggio (segno X) è offerto a 2,90. Il successo esterno del Parma (segno 2) è invece quotato a 3,25. Queste quote riflettono l’equilibrio del match e le recenti difficoltà offensive di entrambe le formazioni. La gara si preannuncia poco prolifica dal punto di vista dei gol, anche in virtù dei numerosi pareggi a basso punteggio registrati nelle ultime sfide dirette, in particolare all’Arena Garibaldi.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Le statistiche stagionali evidenziano una marcata solidità difensiva e risultati spesso caratterizzati da pochi gol:

Pisa : quattro clean sheet in sette gare casalinghe, una sola sconfitta nelle ultime sette partite di campionato

: quattro clean sheet in sette gare casalinghe, una sola sconfitta nelle ultime sette partite di campionato Parma : ha appena ritrovato una vittoria in trasferta dopo un lungo digiuno

: ha appena ritrovato una vittoria in trasferta dopo un lungo digiuno Due delle ultime tre sfide a Pisa sono terminate 0-0; i nerazzurri non segnano in tre delle ultime cinque in casa contro i crociati

Pisa detiene il record di rigori segnati (4 su 10 gol totali, 40%)

detiene il record di rigori segnati (4 su 10 gol totali, 40%) Il terminale offensivo Pellegrino ha realizzato il 44% dei gol emiliani (4 su 9)

ha realizzato il 44% dei gol emiliani (4 su 9) Possesso palla: Pisa 38,8%, Parma 42,4%

Tiri totali simili: Pisa 96 (32 nello specchio), Parma 95 (39 in porta)

Particolare attenzione va posta ai duelli aerei, dove Touré spicca tra i centrocampisti, e alla capacità di sfruttare le palle inattive, che potrebbero risultare decisive in una gara così equilibrata.

La partita tra Pisa e Parma si annuncia come una delle più delicate della quattordicesima giornata di Serie A, con due squadre in cerca di punti vitali per la salvezza. Quote equilibrate, difese solide e pochi gol attesi: ogni dettaglio potrà fare la differenza in una sfida dove la posta in palio va ben oltre i tre punti.