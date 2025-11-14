Home | Statistiche e quote Pineto-Carpi: numeri e curiosità Serie C

Pineto e Carpi si affrontano sabato 15 novembre alle ore 14:30, in una sfida valida per il Girone B della Serie C. La partita, in programma in Abruzzo, riveste un ruolo importante nella corsa ai playoff e promette equilibrio e intensità tra due squadre in buona forma. Analizziamo le statistiche principali, le quote offerte dai bookmaker e alcune curiosità numeriche che caratterizzano il match.

Analisi dell’evento: Pineto e Carpi in lotta playoff

Il confronto tra Pineto e Carpi rappresenta una delle partite più interessanti di questa giornata di Serie C Girone B. Gli abruzzesi, guidati da Ivan Tisci, stanno vivendo un momento positivo e si trovano stabilmente nella zona playoff, sfruttando la solidità casalinga e la qualità sulle fasce. Il Carpi di Stefano Cassani, attualmente al quinto posto con 21 punti, punta invece su una difesa organizzata e su rapide ripartenze per consolidare la propria posizione tra le prime del girone. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e mantenere vivo il sogno promozione. Le formazioni probabili vedono il Pineto schierarsi con il modulo 4-2-3-1 e il Carpi con il 3-4-2-1, a testimonianza di due filosofie tattiche differenti ma efficaci.

Statistiche e rendimento recente: confronto tra Pineto e Carpi

L’analisi delle statistiche mette in luce alcuni aspetti chiave delle due squadre:

Pineto si distingue per l’efficacia nel sfruttare il fattore campo, con una percentuale di successi interni superiore alla media del girone.

si distingue per l’efficacia nel sfruttare il fattore campo, con una percentuale di successi interni superiore alla media del girone. La squadra di Tisci punta forte sulla qualità tecnica tra le linee e sulla spinta degli esterni, spesso decisivi nelle azioni da gol.

punta forte sulla qualità tecnica tra le linee e sulla spinta degli esterni, spesso decisivi nelle azioni da gol. Carpi , invece, si segnala per una difesa solida e una spiccata capacità di ripartenza, con pochi gol subiti e una buona media punti in trasferta.

, invece, si segnala per una difesa solida e una spiccata capacità di ripartenza, con pochi gol subiti e una buona media punti in trasferta. Entrambe le formazioni mostrano una certa continuità di rendimento nelle ultime settimane, elemento che rende il confronto particolarmente aperto.

I precedenti tra le due squadre sono limitati, ma il bilancio appare equilibrato: non si registrano ampie vittorie da una parte o dall’altra, mentre le sfide sono spesso decise da episodi e dettagli tattici.

Quote principali e mercati disponibili per Pineto-Carpi

I bookmaker offrono quote piuttosto bilanciate per l’incontro tra Pineto e Carpi, a conferma dell’incertezza che caratterizza il match. Le principali quote disponibili riguardano:

Vittoria Pineto : la quota oscilla tra 2.40 e 2.60, riflettendo la fiducia nella forza casalinga degli abruzzesi.

: la quota oscilla tra 2.40 e 2.60, riflettendo la fiducia nella forza casalinga degli abruzzesi. Pareggio : le agenzie propongono una quota tra 3.00 e 3.20, ipotizzando una partita equilibrata e combattuta.

: le agenzie propongono una quota tra 3.00 e 3.20, ipotizzando una partita equilibrata e combattuta. Vittoria Carpi: il successo esterno degli emiliani viene quotato tra 2.70 e 2.90, segno che anche la squadra di Cassani gode di discreta considerazione.

Oltre alle quote 1X2, sono disponibili mercati su under/over gol, marcatori e risultato esatto, che permettono agli appassionati di approfondire l’analisi statistica dell’incontro.

Curiosità numeriche e tendenze: i dati da non sottovalutare

Alcuni trend e dati numerici risultano particolarmente interessanti in vista della sfida:

Pineto ha segnato almeno un gol in tutte le gare casalinghe di questa stagione.

ha segnato almeno un gol in tutte le gare casalinghe di questa stagione. Carpi vanta una delle migliori difese del girone, con una media inferiore a un gol subito a partita.

vanta una delle migliori difese del girone, con una media inferiore a un gol subito a partita. Le partite tra squadre di vertice come queste tendono spesso a essere decise da episodi ed errori individuali.

Questi elementi suggeriscono una gara dal punteggio contenuto ma ricca di intensità, con particolare attenzione ai dettagli tattici e alle situazioni da palla inattiva.

In sintesi, Pineto-Carpi si preannuncia come una sfida incerta e combattuta, con entrambe le squadre motivate a conquistare punti preziosi nella corsa playoff. Le statistiche e le quote riflettono un equilibrio che rende il match aperto a qualsiasi risultato, mentre le curiosità numeriche aggiungono interesse a un evento tutto da seguire.