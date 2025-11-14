Statistiche e quote Pineto-Carpi: numeri e curiosità Serie C

Pineto e Carpi si affrontano sabato 15 novembre alle ore 14:30, in una sfida valida per il Girone B della Serie C. La partita, in programma in Abruzzo, riveste un ruolo importante nella corsa ai playoff e promette equilibrio e intensità tra due squadre in buona forma. Analizziamo le statistiche principali, le quote offerte dai bookmaker e alcune curiosità numeriche che caratterizzano il match.
Analisi dell’evento: Pineto e Carpi in lotta playoff
Il confronto tra Pineto e Carpi rappresenta una delle partite più interessanti di questa giornata di Serie C Girone B. Gli abruzzesi, guidati da Ivan Tisci, stanno vivendo un momento positivo e si trovano stabilmente nella zona playoff, sfruttando la solidità casalinga e la qualità sulle fasce. Il Carpi di Stefano Cassani, attualmente al quinto posto con 21 punti, punta invece su una difesa organizzata e su rapide ripartenze per consolidare la propria posizione tra le prime del girone. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e mantenere vivo il sogno promozione. Le formazioni probabili vedono il Pineto schierarsi con il modulo 4-2-3-1 e il Carpi con il 3-4-2-1, a testimonianza di due filosofie tattiche differenti ma efficaci.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Statistiche e rendimento recente: confronto tra Pineto e Carpi
L’analisi delle statistiche mette in luce alcuni aspetti chiave delle due squadre:
- Pineto si distingue per l’efficacia nel sfruttare il fattore campo, con una percentuale di successi interni superiore alla media del girone.
- La squadra di Tisci punta forte sulla qualità tecnica tra le linee e sulla spinta degli esterni, spesso decisivi nelle azioni da gol.
- Carpi, invece, si segnala per una difesa solida e una spiccata capacità di ripartenza, con pochi gol subiti e una buona media punti in trasferta.
- Entrambe le formazioni mostrano una certa continuità di rendimento nelle ultime settimane, elemento che rende il confronto particolarmente aperto.
I precedenti tra le due squadre sono limitati, ma il bilancio appare equilibrato: non si registrano ampie vittorie da una parte o dall’altra, mentre le sfide sono spesso decise da episodi e dettagli tattici.
Quote principali e mercati disponibili per Pineto-Carpi
I bookmaker offrono quote piuttosto bilanciate per l’incontro tra Pineto e Carpi, a conferma dell’incertezza che caratterizza il match. Le principali quote disponibili riguardano:
- Vittoria Pineto: la quota oscilla tra 2.40 e 2.60, riflettendo la fiducia nella forza casalinga degli abruzzesi.
- Pareggio: le agenzie propongono una quota tra 3.00 e 3.20, ipotizzando una partita equilibrata e combattuta.
- Vittoria Carpi: il successo esterno degli emiliani viene quotato tra 2.70 e 2.90, segno che anche la squadra di Cassani gode di discreta considerazione.
Oltre alle quote 1X2, sono disponibili mercati su under/over gol, marcatori e risultato esatto, che permettono agli appassionati di approfondire l’analisi statistica dell’incontro.
Curiosità numeriche e tendenze: i dati da non sottovalutare
Alcuni trend e dati numerici risultano particolarmente interessanti in vista della sfida:
- Pineto ha segnato almeno un gol in tutte le gare casalinghe di questa stagione.
- Carpi vanta una delle migliori difese del girone, con una media inferiore a un gol subito a partita.
- Le partite tra squadre di vertice come queste tendono spesso a essere decise da episodi ed errori individuali.
Questi elementi suggeriscono una gara dal punteggio contenuto ma ricca di intensità, con particolare attenzione ai dettagli tattici e alle situazioni da palla inattiva.
In sintesi, Pineto-Carpi si preannuncia come una sfida incerta e combattuta, con entrambe le squadre motivate a conquistare punti preziosi nella corsa playoff. Le statistiche e le quote riflettono un equilibrio che rende il match aperto a qualsiasi risultato, mentre le curiosità numeriche aggiungono interesse a un evento tutto da seguire.