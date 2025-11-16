Statistiche e quote: Pielle Livorno-Juvecaserta big match Serie B

Pielle Livorno e Paperdi JuveCaserta 2021 si affrontano in uno dei big match più attesi della dodicesima giornata di Serie B Nazionale di basket. L’incontro si svolgerà al PalaMacchia domenica 16 novembre, con palla a due fissata per le 18. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con un ruolino di marcia invidiabile, avendo perso una sola volta nel corso della stagione e occupando stabilmente le prime posizioni della classifica. L’attenzione degli appassionati è rivolta sia alla qualità tecnica del confronto che alle statistiche e alle quote aggiornate dei principali bookmakers.
Due squadre in forma: confronto tra Pielle Livorno e Juvecaserta
Il match tra Pielle Livorno e Paperdi JuveCaserta 2021 rappresenta un crocevia importante nella corsa alle posizioni di vertice della Serie B Nazionale. I ragazzi di coach Turchetto ospitano una delle squadre più brillanti di questa prima parte di stagione, guidata da coach Lino Lardo. I campani arrivano al PalaMacchia forti di tre successi consecutivi, ultimo dei quali conquistato in trasferta contro Piombino con il punteggio di 86-90. La solidità del roster, che unisce esperienza e giovani talenti, ha permesso a Juvecaserta di mantenere un elevato standard di rendimento in entrambe le fasi di gioco. L’unica sconfitta stagionale è arrivata contro la Luiss Roma, in una partita caratterizzata da basse percentuali realizzative (33% dal campo) e conclusasi 55-59.
Le statistiche chiave: attacco, difesa e protagonisti
Analizzando le statistiche stagionali emergono alcuni dati di rilievo:
- Juvecaserta vanta il secondo miglior attacco del girone con una media di 81.1 punti realizzati per partita, subito dietro la Virtus Roma.
- In difesa, la squadra campana concede solo 73 punti di media agli avversari.
- Spiccano anche gli oltre 20 assist distribuiti ogni gara, miglior dato della categoria, a fronte di 13.7 palle perse.
Tra i singoli, il leader tecnico della Juvecaserta è Domenico D’Argenzio, che segna 19 punti di media (44% da tre su oltre tre tentativi a partita) e nell’ultimo match ha realizzato 32 punti. Sotto canestro si distingue Matej Radunic, veterano affidabile con 15.5 punti e 7.1 rimbalzi a partita. Non meno importante il contributo di Andrea Lo Biondo, ex Pielle e tra i migliori rimbalzisti della squadra (7.6 a gara), e di altri elementi come Vittorio Nobile, Simone Vecerina e Keller Cedric Ly-Lee.
Le quote principali per la sfida del PalaMacchia
In vista del confronto, i principali bookmaker propongono quote equilibrate, a testimonianza dell’incertezza che circonda l’esito della partita. Il fattore campo potrebbe dare un leggero vantaggio a Pielle Livorno, ma la striscia positiva della Juvecaserta e l’alto livello delle prestazioni recenti rendono il pronostico aperto. Le quote relative ai mercati “testa a testa” vedono infatti un equilibrio tra le due formazioni, mentre le opzioni su totali punti e handicap riflettono le statistiche offensive e difensive emerse finora. Attenzione anche agli speciali su marcatori, con D’Argenzio e Radunic tra i protagonisti più attesi.
Tendenze e curiosità: attenzione agli assist e ai rimbalzi
Alcuni dati numerici aggiuntivi possono fornire spunti utili per gli appassionati:
- Juvecaserta è la squadra con il maggior numero di assist distribuiti in tutta la serie B Nazionale.
- Nei match recenti, D’Argenzio ha aumentato il proprio rendimento realizzativo, superando spesso quota 20 punti.
- Tra gli ex in campo, Lo Biondo si distingue anche per la capacità di raccogliere rimbalzi offensivi e difensivi.
Questi elementi confermano la presenza di interpreti di alto profilo, capaci di incidere sia sulle statistiche individuali che sull’economia del gioco di squadra.
La sfida tra Pielle Livorno e Juvecaserta si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti del weekend cestistico. Le statistiche e le quote confermano l’equilibrio e l’elevato tasso tecnico delle due formazioni, rendendo il match uno snodo cruciale nella corsa ai vertici della classifica di Serie B Nazionale.