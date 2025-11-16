Statistiche e quote: Pielle Livorno-Juvecaserta big match Serie B

Pielle Livorno e Paperdi JuveCaserta 2021 si affrontano in uno dei big match più attesi della dodicesima giornata di Serie B Nazionale di basket. L’incontro si svolgerà al PalaMacchia domenica 16 novembre, con palla a due fissata per le 18. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con un ruolino di marcia invidiabile, avendo perso una sola volta nel corso della stagione e occupando stabilmente le prime posizioni della classifica. L’attenzione degli appassionati è rivolta sia alla qualità tecnica del confronto che alle statistiche e alle quote aggiornate dei principali bookmakers.

Due squadre in forma: confronto tra Pielle Livorno e Juvecaserta

Il match tra Pielle Livorno e Paperdi JuveCaserta 2021 rappresenta un crocevia importante nella corsa alle posizioni di vertice della Serie B Nazionale. I ragazzi di coach Turchetto ospitano una delle squadre più brillanti di questa prima parte di stagione, guidata da coach Lino Lardo. I campani arrivano al PalaMacchia forti di tre successi consecutivi, ultimo dei quali conquistato in trasferta contro Piombino con il punteggio di 86-90. La solidità del roster, che unisce esperienza e giovani talenti, ha permesso a Juvecaserta di mantenere un elevato standard di rendimento in entrambe le fasi di gioco. L’unica sconfitta stagionale è arrivata contro la Luiss Roma, in una partita caratterizzata da basse percentuali realizzative (33% dal campo) e conclusasi 55-59.

Le statistiche chiave: attacco, difesa e protagonisti

Analizzando le statistiche stagionali emergono alcuni dati di rilievo:

vanta il secondo miglior attacco del girone con una media di 81.1 punti realizzati per partita, subito dietro la . In difesa, la squadra campana concede solo 73 punti di media agli avversari.

Spiccano anche gli oltre 20 assist distribuiti ogni gara, miglior dato della categoria, a fronte di 13.7 palle perse.

Tra i singoli, il leader tecnico della Juvecaserta è Domenico D’Argenzio, che segna 19 punti di media (44% da tre su oltre tre tentativi a partita) e nell’ultimo match ha realizzato 32 punti. Sotto canestro si distingue Matej Radunic, veterano affidabile con 15.5 punti e 7.1 rimbalzi a partita. Non meno importante il contributo di Andrea Lo Biondo, ex Pielle e tra i migliori rimbalzisti della squadra (7.6 a gara), e di altri elementi come Vittorio Nobile, Simone Vecerina e Keller Cedric Ly-Lee.

Le quote principali per la sfida del PalaMacchia

In vista del confronto, i principali bookmaker propongono quote equilibrate, a testimonianza dell’incertezza che circonda l’esito della partita. Il fattore campo potrebbe dare un leggero vantaggio a Pielle Livorno, ma la striscia positiva della Juvecaserta e l’alto livello delle prestazioni recenti rendono il pronostico aperto. Le quote relative ai mercati “testa a testa” vedono infatti un equilibrio tra le due formazioni, mentre le opzioni su totali punti e handicap riflettono le statistiche offensive e difensive emerse finora. Attenzione anche agli speciali su marcatori, con D’Argenzio e Radunic tra i protagonisti più attesi.

Tendenze e curiosità: attenzione agli assist e ai rimbalzi

Alcuni dati numerici aggiuntivi possono fornire spunti utili per gli appassionati:

è la squadra con il maggior numero di assist distribuiti in tutta la serie B Nazionale. Nei match recenti, D’Argenzio ha aumentato il proprio rendimento realizzativo, superando spesso quota 20 punti.

ha aumentato il proprio rendimento realizzativo, superando spesso quota 20 punti. Tra gli ex in campo, Lo Biondo si distingue anche per la capacità di raccogliere rimbalzi offensivi e difensivi.

Questi elementi confermano la presenza di interpreti di alto profilo, capaci di incidere sia sulle statistiche individuali che sull’economia del gioco di squadra.

La sfida tra Pielle Livorno e Juvecaserta si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti del weekend cestistico. Le statistiche e le quote confermano l’equilibrio e l’elevato tasso tecnico delle due formazioni, rendendo il match uno snodo cruciale nella corsa ai vertici della classifica di Serie B Nazionale.