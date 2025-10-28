Home | Statistiche e quote Pescara-Avellino: numeri e trend del match

Pescara e Avellino si preparano a sfidarsi in occasione della decima giornata della Serie B 2025-26. L’incontro è previsto allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara, in una fase della stagione in cui entrambe le squadre cercano punti fondamentali per i rispettivi obiettivi in classifica. I dati disponibili consentono di analizzare a fondo l’andamento delle due formazioni e di capire quali siano le statistiche più rilevanti alla vigilia di questo match.

Analisi dell’evento: contesto, classifica e arbitro

Lo scontro tra Pescara e Avellino arriva in un momento di stagione delicato per entrambe. In classifica, il Pescara si trova al diciassettesimo posto con 7 punti, frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte, e con un totale di 14 gol segnati e 17 subiti. L’Avellino, invece, occupa l’undicesima posizione a quota 12 punti, con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 11 gol fatti e 15 subiti. Alla guida della gara ci sarà l’arbitro Andrea Calzavara, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Pistarelli, con il supporto del VAR Baroni e AVAR Prenna. Nelle 4 partite dirette in questa stagione di Serie B, Calzavara ha concesso 2 rigori e mostrato 17 cartellini gialli, mantenendo una media di oltre 4 ammonizioni a partita.

Statistiche comparative tra le due squadre: forma e precedenti

Le ultime cinque partite mettono in evidenza un andamento differente tra le due formazioni:

Pescara : 3 punti raccolti, con una vittoria che manca da diverse giornate e una sequenza di pareggi che ha rallentato la risalita in classifica.

: 3 punti raccolti, con una vittoria che manca da diverse giornate e una sequenza di pareggi che ha rallentato la risalita in classifica. Avellino: 5 punti ottenuti, alternando successi esterni a battute d’arresto pesanti, sia in casa che in trasferta.

Nel dettaglio, il Pescara ha collezionato queste ultime prestazioni:

Modena-Pescara 2-1

2-1 Pescara-Südtirol 1-1

1-1 Sampdoria-Pescara 4-1

4-1 Pescara-Carrarese 2-2

2-2 Virtus Entella-Pescara 1-1

L’Avellino invece ha disputato:

Avellino-Virtus Entella 2-0

2-0 Calcio Padova-Avellino 2-2

2-2 Avellino-Mantova 0-0

0-0 Juve Stabia-Avellino 2-0

2-0 Avellino-Spezia 0-4

I precedenti in Serie B segnalano una netta supremazia del Pescara nei confronti diretti, con 11 vittorie su 26 incontri (42%). L’Avellino ha vinto solo una volta in 13 trasferte a Pescara, confermando la difficoltà storica ad imporsi in Abruzzo.

Quote principali dei bookmakers e dati offensivi-difensivi

I numeri stagionali evidenziano alcune differenze tra le due squadre, soprattutto dal punto di vista della produzione offensiva e della tenuta difensiva:

Squadra Tiri totali Tiri in porta (%) Gol fatti Gol subiti Clean sheet Pescara 81 44,4% 14 17 1 Avellino 63 46,0% 11 15 2

Il Pescara si distingue per una maggiore propensione al tiro e per la precisione nelle conclusioni, mentre l’Avellino appare più equilibrato e attento, capace di mantenere la porta inviolata in due occasioni. Le quote dei bookmakers, se disponibili, solitamente riflettono tale equilibrio e la tendenza a partite con pochi gol, considerate le recenti statistiche difensive di entrambe le formazioni.

Tendenze e curiosità numeriche: imbattibilità e uomini chiave

Alcuni dati e tendenze emergono con chiarezza dall’analisi delle recenti prestazioni:

Dopo la sconfitta all’esordio in casa, il Pescara è imbattuto da 4 turni consecutivi all’ Adriatico , con gli ultimi due incontri terminati in parità.

è imbattuto da 4 turni consecutivi all’ , con gli ultimi due incontri terminati in parità. Tutti e tre i pareggi stagionali del Pescara sono arrivati tra le mura amiche: solo l’ Empoli vanta più pareggi casalinghi.

sono arrivati tra le mura amiche: solo l’ vanta più pareggi casalinghi. Lorenzo Meazzi ha segnato tutti i suoi 3 gol stagionali in casa e da subentrato, confermandosi elemento decisivo a partita in corso.

ha segnato tutti i suoi 3 gol stagionali in casa e da subentrato, confermandosi elemento decisivo a partita in corso. Roberto Insigne potrebbe raggiungere la decima stagione consecutiva a segno in cadetteria con una rete contro il Pescara .

potrebbe raggiungere la decima stagione consecutiva a segno in cadetteria con una rete contro il . Il possesso palla medio è molto simile tra le due squadre, con il Pescara al 50,3% e l’Avellino al 48,3%.

Le statistiche suggeriscono dunque una partita equilibrata, dove la capacità di concretizzare le occasioni e la solidità difensiva potrebbero risultare determinanti.

La sfida tra Pescara e Avellino si preannuncia combattuta e ricca di spunti statistici. L’analisi dei dati e delle tendenze stagionali restituisce l’immagine di un match aperto, in cui il risultato finale potrebbe essere deciso da episodi e dalle prestazioni dei singoli, soprattutto tra chi ha già dimostrato di poter cambiare il corso della partita in momenti chiave.