Home | Statistiche e quote Perugia-Sambenedettese: numeri e tendenze

Perugia e Sambenedettese si affrontano questa sera allo stadio Curi in un delicato turno infrasettimanale di Serie C. L’incontro, molto atteso da entrambe le tifoserie, rappresenta un crocevia importante per i biancorossi, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, e per i marchigiani, che stanno affrontando un avvio di campionato complicato dopo la promozione.

Il debutto di Piero Braglia e le motivazioni del Perugia

La partita odierna segna l’esordio sulla panchina biancorossa di Piero Braglia, tecnico di grande esperienza chiamato a invertire la rotta dopo l’inizio difficile del Perugia. La squadra umbra non ha ancora centrato il successo in questa stagione e affronta una Sambenedettese che, pur neopromossa, ha già mostrato segnali di solidità. Il contesto della gara è reso ancora più interessante dalla necessità, per entrambe le formazioni, di muovere la classifica e acquisire fiducia. Il Perugia potrà contare sul supporto del pubblico del Curi, elemento che spesso si rivela decisivo nei momenti di difficoltà.

Analisi statistica: andamento e confronto delle due squadre

Entrando nel dettaglio dei numeri, il percorso della Sambenedettese in questo avvio di stagione è stato altalenante. Dopo la vittoria all’esordio contro il Bra, sono arrivati due pareggi e due sconfitte, entrambe maturate tra le mura amiche. Questo dato suggerisce che i rossoblù, almeno per ora, riescano ad esprimersi meglio lontano dalla propria casa.

La Sambenedettese ha subito gol in tutte e quattro le gare disputate finora.

ha subito gol in tutte e quattro le gare disputate finora. L’organico dei marchigiani presenta un’età media di 23,9 anni, con ben nove elementi sotto i 20 anni.

Tra i protagonisti spicca l’attaccante Umberto Eusepi , autore di due reti.

, autore di due reti. Oltre dieci giocatori della rosa attuale hanno contribuito alla promozione dello scorso anno, garantendo continuità di gruppo.

Il Perugia, invece, cerca ancora il primo successo stagionale e punta a sfruttare il fattore campo per sbloccare la propria situazione. La squadra cercherà di capitalizzare sulle difficoltà difensive della Sambenedettese, che fino a questo momento non è riuscita a mantenere la porta inviolata.

Quote principali e mercato delle scommesse

Le principali agenzie di scommesse offrono quote che riflettono l’attuale situazione di incertezza ma premiano leggermente il Perugia come favorito per la vittoria finale. Questo anche in virtù dell’esordio del nuovo tecnico e del fattore campo:

Esito Quota media Vittoria Perugia 1.80-2.00 Pareggio 3.30-3.50 Vittoria Sambenedettese 4.00-4.50

Le quote tengono conto sia delle statistiche recenti che delle difficoltà difensive evidenziate dalla formazione ospite, oltre che del cambio in panchina tra i padroni di casa.

Curiosità statistiche e tendenze numeriche della sfida

Tra le curiosità numeriche più rilevanti di questo match spicca la continuità della Sambenedettese nel subire almeno una rete in ogni gara stagionale. Un altro dato interessante riguarda la composizione della rosa marchigiana, caratterizzata da un mix tra giovani e alcuni elementi di esperienza, tra cui spicca il grande ex Umberto Eusepi. Da notare anche la conferma di gran parte dell’organico della passata stagione e della guida tecnica affidata a Ottavio Palladini, originario di San Benedetto del Tronto. In chiave tattica, la probabile scelta del modulo 4-2-3-1 da parte degli ospiti potrebbe influire sull’andamento della gara, soprattutto considerando le emergenze difensive che costringeranno a qualche cambio nell’undici titolare.

In sintesi, la sfida tra Perugia e Sambenedettese si preannuncia ricca di spunti: tra statistiche, tendenze e quote, il confronto del Curi offrirà una fotografia chiara dello stato di forma delle due squadre e delle ambizioni per il prosieguo della stagione.