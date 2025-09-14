Statistiche e Quote Perugia-Ascoli: tutti i dati del match

Il confronto tra Perugia e Ascoli, in programma domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00 per il campionato di Serie C, si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della giornata. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con una striscia positiva, sia in campionato che in Coppa Italia Serie C, e condividono la volontà di proseguire il proprio percorso senza sconfitte. Analizziamo i numeri, le statistiche e le quote principali legate a questo atteso incontro.

Perugia-Ascoli: due squadre imbattute a confronto

Il match tra Perugia e Ascoli rappresenta una sfida tra due compagini che hanno iniziato la stagione con il piede giusto. Perugia ha esordito con una vittoria ai rigori in Coppa Italia Serie C contro il Pontedera e ha poi inanellato tre pareggi consecutivi in campionato. Gli avversari sono stati Guidonia, Bra e Gubbio, tutti affrontati con risultati diversi ma con un comune denominatore: la difficoltà nel trovare la vittoria piena nei novanta minuti regolamentari. Dal canto suo, anche Ascoli ha iniziato la stagione con una vittoria ai rigori in Coppa Italia Serie C contro il Pineto e ha poi continuato con due pareggi in campionato, contro Pianese e Juventus U23, intervallati dal successo sulla Ternana. Entrambe le squadre dimostrano compattezza e buona organizzazione, elementi che rendono la sfida ancora più equilibrata.

Statistiche e rendimento recente delle due formazioni

L’analisi dei dati più recenti permette di individuare alcune tendenze interessanti per Perugia e Ascoli:

è riuscito a ottenere un successo in più rispetto agli umbri, ma anche per i bianconeri il pareggio sembra essere risultato ricorrente. Entrambe le squadre sono imbattute sia in Coppa che in campionato, segno di una buona stabilità a inizio stagione.

Da notare inoltre come le due formazioni prediligano moduli tattici diversi: Perugia si affida al 4-3-3, mentre Ascoli opta per il 4-2-3-1, a testimonianza di filosofie di gioco differenti ma ugualmente efficaci in questa fase iniziale del torneo.

Le quote principali del match tra Perugia e Ascoli

Le principali piattaforme di scommesse presentano un sostanziale equilibrio nelle quote pre-partita. In particolare:

Esito Finale Quota Vittoria Ascoli 2.62 Vittoria Perugia 2.80 Pareggio 2.95

Per quanto riguarda i mercati secondari, la quota “Gol” (entrambe le squadre a segno) è offerta a 2.12, mentre il “No Gol” (almeno una delle due squadre a zero reti) è quotato a 1.62. Questi valori riflettono l’idea di una partita potenzialmente equilibrata e con poche reti, coerente con i recenti risultati delle due squadre.

Tendenze e curiosità numeriche su Perugia e Ascoli

Alcuni dati statistici e curiosità possono aiutare a inquadrare meglio l’andamento delle due squadre:

ha mantenuto la porta inviolata in due degli ultimi tre incontri di campionato. Entrambe le formazioni hanno superato il primo turno di Coppa Italia Serie C solo ai calci di rigore, segno di gare molto combattute.

Questi elementi contribuiscono a rendere la partita particolarmente incerta, con la possibilità di assistere a un match tirato, dove le difese potrebbero nuovamente avere la meglio sugli attacchi.

In conclusione, Perugia–Ascoli si presenta come una sfida aperta e ricca di spunti interessanti dal punto di vista statistico e delle quote dei bookmakers. L’equilibrio nei numeri e nelle valutazioni delle principali piattaforme di scommesse riflette l’incertezza che aleggia attorno all’esito finale, confermando l’importanza di questa partita nella giornata di Serie C.