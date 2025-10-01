Home | Statistiche e Quote Parma-Lecce: dati, trend e mercati top

Parma e Lecce si affrontano sabato 4 ottobre 2025 allo stadio Tardini in una sfida che, alla luce dei dati storici e delle statistiche recenti, si preannuncia ricca di spunti per appassionati e osservatori. L’incontro rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario calcistico, con il fattore campo a favore dei padroni di casa e un bilancio che, nelle ultime stagioni, ha sorriso soprattutto ai crociati.

Il Tardini, un fortino quasi inespugnabile per il Lecce

Quando si tratta di Parma-Lecce al Tardini, i numeri sono eloquenti: il Lecce ha raccolto una sola vittoria negli ultimi 25 anni in questo stadio, evidenziando una netta supremazia crociata tra le mura amiche. Analizzando le ultime 10 sfide a Parma tra tutte le competizioni:

Vittorie Parma : 6

: 6 Pareggi: 3

Vittorie Lecce: 1

L’unico successo salentino risale al 31 gennaio 2025 (1-3), eccezione in un contesto di dominio emiliano. Il bilancio generale tra le due squadre risulta più equilibrato, ma il vantaggio casalingo del Parma è stato finora determinante.

Statistiche recenti: tendenza positiva per il Parma, difficoltà per il Lecce

Le strisce di risultati mettono in luce un momento differente per le due squadre:

Parma : 3 gare senza sconfitte

: 3 gare senza sconfitte Lecce : 6 partite consecutive senza vittorie

: 6 partite consecutive senza vittorie Lecce: 5 gare di fila senza mantenere la porta inviolata

Dal punto di vista dei gol:

Lecce : 4 “Over 2.5” nelle ultime 5

: 4 “Over 2.5” nelle ultime 5 Parma: 5 “Under 2.5” nelle ultime 7

Il Parma appare più solido e ordinato, mentre il Lecce si trova spesso coinvolto in partite aperte e ricche di reti. Anche sul fronte disciplinare, la squadra crociata si distingue per una gestione più contenuta dei cartellini e dei calci d’angolo:

Meno di 4.5 cartellini in 8 delle ultime 10 gare del Parma

Meno di 10.5 calci d’angolo in tutte le ultime 5 partite del Parma

Quote principali e lettura dei mercati

I bookmakers attribuiscono al Parma i favori del pronostico. La quota del pareggio si aggira intorno a 3.50 (probabilità implicita del 28%). Il rendimento recente suggerisce:

Parma : vittoria nel 40% delle ultime partite

: vittoria nel 40% delle ultime partite Lecce: vittoria nel 17% delle ultime partite

Le scelte di mercato più gettonate, considerando le statistiche recenti, includono:

Mercato Percentuale ultime partite Giocabile? Under 10.5 corner totali 5/5 Parma Consigliato Under 4.5 cartellini 8/10 Parma Consigliato Gol nel secondo tempo 7/10 totali Alta possibilità Over 2.5 gol 4/5 Lecce Rischioso Entrambe le squadre segnano 3/5 al Tardini Possibile

Curiosità numeriche e dettagli sui gol segnati e subiti

Alcune curiosità emergono dall’analisi dei minuti in cui vengono segnati o subiti i gol:

Parma (in casa): Segna nei momenti chiave (45′, 60′, 90′) Subisce molti gol tra il 45′ e il 75′

(in casa): Lecce (fuori casa): Pericoloso nei primi 15′ e negli ultimi 15′ Subisce soprattutto dopo il 75′

(fuori casa):

Questo suggerisce che il Lecce è capace di partire forte ma soffre nella seconda parte di gara, mentre il Parma può sfruttare i momenti finali, specialmente davanti al proprio pubblico.

In sintesi, la sfida tra Parma e Lecce vede i crociati forti dei risultati casalinghi, di una maggiore solidità e di quote favorevoli. Il Lecce potrà sperare solo se riuscirà a colpire subito, ma le statistiche indicano che la squadra di casa ha le carte in regola per indirizzare la partita a proprio favore, soprattutto nei minuti finali.