Home | Statistiche e quote Parma-Lazio: analisi completa e numeri chiave

Parma e Lazio si affrontano sabato 13 dicembre alle ore 18:00 presso lo Stadio Ennio Tardini per la quindicesima giornata di Serie A. La partita rappresenta un appuntamento di rilievo per entrambe le squadre: i padroni di casa mirano a consolidare la propria posizione in classifica, mentre i biancocelesti cercano punti utili per continuare la rincorsa alle zone alte. L’evento si preannuncia equilibrato e ricco di spunti di interesse sia dal punto di vista tecnico che statistico.

Analisi della sfida: due squadre con obiettivi diversi ma grande motivazione

Il match tra Parma e Lazio mette di fronte due compagini che stanno vivendo momenti differenti in campionato. I ducali, allenati da Cuesta, puntano a confermare la propria solidità in casa, mentre la squadra guidata da Sarri vuole dare continuità ai risultati dopo un inizio di stagione altalenante. Le formazioni previste vedono il Parma schierarsi con un 3-5-2, affidandosi al giovane Corvi in porta e ad un attacco formato da Ondrejka e Pellegrino. A centrocampo, il dinamismo di Bernabé e la corsa di Valeri saranno elementi chiave, mentre la difesa dovrà reggere l’urto del tridente biancoceleste.

La Lazio, invece, adotta il consueto 4-3-3, con Provedel tra i pali e una linea difensiva composta da Marusic, Patric, Romagnoli e Pellegrini. Il centrocampo si affida alla regia di Guendouzi, mentre in attacco spiccano le presenze di Zaccagni e Castellanos, pronti ad approfittare di eventuali sbavature della retroguardia emiliana. Da segnalare alcune assenze importanti: per la Lazio mancano Mario Gila (squalifica) e Isaksen (infortunio), mentre il Parma deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Ndiaye e le assenze di Frigan, Circati e Suzuki.

Statistiche a confronto: andamento recente e rendimento stagionale

Analizzando le ultime prestazioni, si evidenziano alcune differenze significative tra le due squadre. La Lazio arriva da una serie di risultati altalenanti (due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare), mentre il Parma ha registrato una vittoria, una sconfitta, un pareggio e due risultati positivi nelle ultime uscite. Questi dati suggeriscono che nessuna delle due formazioni gode di una continuità significativa, rendendo il pronostico incerto.

La Lazio ha mostrato una certa efficacia offensiva, ma ha anche concesso gol in più di una circostanza.

ha mostrato una certa efficacia offensiva, ma ha anche concesso gol in più di una circostanza. Il Parma ha alternato buone prestazioni a cali di concentrazione, soprattutto contro avversari di alta classifica.

ha alternato buone prestazioni a cali di concentrazione, soprattutto contro avversari di alta classifica. Nei confronti diretti recenti, i biancocelesti hanno spesso avuto la meglio, ma il Parma in casa si è dimostrato più solido rispetto alle trasferte.

In termini di classifica, la Lazio è leggermente favorita, ma il fattore campo potrebbe giocare un ruolo determinante a favore degli emiliani.

Le quote principali: i bookmaker vedono favorita la Lazio

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono un leggero favore alla squadra di Sarri. Secondo William Hill, la vittoria della Lazio viene quotata a 2.10, il pareggio a 3.10 e il successo del Parma a 3.50. Anche Bet365 conferma questo orientamento, con la vittoria degli ospiti a 2.10, il pari a 3.30 e il segno 1 a 3.60. Queste quote riflettono la percezione di un match aperto ma con i biancocelesti leggermente favoriti, soprattutto in virtù della qualità dell’organico e delle ambizioni di classifica.

Esito William Hill Bet365 Vittoria Lazio 2.10 2.10 Pareggio 3.10 3.30 Vittoria Parma 3.50 3.60

La pressione sarà dunque sulle spalle della Lazio, chiamata a confermare le aspettative in un campo tradizionalmente ostico.

Curiosità numeriche e tendenze dagli ultimi dati

Tra i giocatori chiave, spiccano le prestazioni di Valeri e Pellegrino per il Parma, e di Zaccagni e Guendouzi per la Lazio. Valeri ha disputato 10 partite con una media voto di 6.89 e si è distinto per la precisione nei passaggi (166 totali e 1 assist). Pellegrino ha segnato già 4 reti in 14 presenze, vincendo 100 duelli su 235.

Per la Lazio, Zaccagni ha realizzato 3 gol in 13 presenze e si segnala per la capacità di vincere contrasti e creare occasioni da rete. Guendouzi, invece, è fondamentale in regia: 557 passaggi, 12 chiave, 2 gol e 1 assist, a conferma della sua importanza tattica.

Il Parma ha segnato in 4 delle ultime 5 gare casalinghe.

ha segnato in 4 delle ultime 5 gare casalinghe. La Lazio ha sempre realizzato almeno un gol nelle ultime 4 trasferte.

ha sempre realizzato almeno un gol nelle ultime 4 trasferte. Entrambe le squadre hanno una media di oltre 1 gol segnato a partita.

In conclusione, Parma–Lazio si preannuncia come una sfida interessante, ricca di spunti statistici e con quote che premiano leggermente i biancocelesti. I dati sui giocatori chiave e le tendenze recenti suggeriscono una gara equilibrata, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza.