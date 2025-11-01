Home | Statistiche e quote Palermo-Pescara: numeri e trend al Barbera

Palermo e Pescara si preparano ad affrontarsi in un match di grande valore per l’11ª giornata di Serie B 2025-26. La partita è in programma sabato 1 novembre 2025 alle ore 19:30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo periodi difficili: i siciliani, reduci da due sconfitte, cercano il riscatto davanti ai propri tifosi, mentre gli abruzzesi sono ancora alla ricerca di una vittoria dopo sei turni senza successi. Il contesto del campionato e la posta in palio rendono la partita particolarmente interessante sia dal punto di vista tecnico che statistico.

Palermo-Pescara: analisi descrittiva dell’evento e contesto

Il confronto tra Palermo e Pescara si presenta come uno dei più attesi dell’undicesima giornata. I rosanero occupano attualmente il sesto posto in classifica con 16 punti dopo 10 gare, mentre il Pescara si trova al 17° posto con 8 punti. Entrambe le formazioni hanno attraversato fasi alterne: il Palermo, dopo un ottimo avvio, ha rallentato con due sconfitte (contro Catanzaro e Monza) e alcuni pareggi, perdendo terreno rispetto alle prime posizioni. Per i ragazzi guidati da Pippo Inzaghi, questa gara rappresenta un’occasione cruciale per interrompere la serie negativa e rilanciarsi in zona promozione. Il Pescara, invece, fatica a trovare la vittoria, con ben dieci trasferte consecutive senza successi e una difesa tra le più battute del torneo.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento stagionale

Il Palermo ha raccolto pochi punti nelle ultime cinque partite, alternando pareggi e sconfitte dopo un avvio promettente.

ha raccolto pochi punti nelle ultime cinque partite, alternando pareggi e sconfitte dopo un avvio promettente. Il Pescara ha ottenuto tre pareggi negli ultimi turni, ma non trova la vittoria da sei giornate.

Analizzando i precedenti tra le due squadre, il bilancio è favorevole ai rosanero:

In Serie B, il Palermo vanta 14 vittorie su 22 confronti ufficiali contro il Pescara .

vanta 14 vittorie su 22 confronti ufficiali contro il . Al Barbera , l’imbattibilità interna dei siciliani contro gli abruzzesi è solida: 11 vittorie e 8 pareggi.

, l’imbattibilità interna dei siciliani contro gli abruzzesi è solida: 11 vittorie e 8 pareggi. L’ultimo successo casalingo del Palermo contro il Pescara risale alla stagione 1993-94.

Dal punto di vista offensivo, il Palermo ha segnato 10 gol in 9 partite, facendo registrare il peggior attacco tra le prime nove del torneo. Il Pescara, invece, ha incassato ben 18 reti, evidenziando difficoltà difensive significative.

Quote principali disponibili per la partita

Le principali agenzie di scommesse offrono quote che riflettono la fiducia nella squadra di casa. Il segno “1” (vittoria Palermo) è quotato tra 1.45 e 1.47 su piattaforme come Snai, Betsson, Cplay e Begamestar. Questa valutazione rispecchia il momento negativo degli abruzzesi e la necessità dei siciliani di tornare al successo.

Esito Cplay Begamestar Betsson Snai Vittoria Palermo 1.47 1.47 1.46 1.45

Le agenzie evidenziano anche la quota particolarmente bassa per la vittoria dei padroni di casa, segno di una netta preferenza per i rosanero rispetto a un Pescara che fatica soprattutto in trasferta.

Tendenze e curiosità numeriche: dati utili dal match

Il Palermo ha subito solo una sconfitta nelle prime sette partite interne, fatto che non accadeva dal 2018/19.

ha subito solo una sconfitta nelle prime sette partite interne, fatto che non accadeva dal 2018/19. La squadra siciliana segna la maggior parte dei gol dall’area piccola, mentre il Pescara concede molte reti nei 16 metri.

concede molte reti nei 16 metri. Joel Pohjanpalo , attaccante rosanero, non partecipa a reti da tre gare: non è mai rimasto a secco per quattro di fila in maglia Palermo .

, attaccante rosanero, non partecipa a reti da tre gare: non è mai rimasto a secco per quattro di fila in maglia . Sebastiano Desplanches è il portiere con più parate in Serie B (39 in totale, 32 su tiri dall’area).

è il portiere con più parate in Serie B (39 in totale, 32 su tiri dall’area). Il Pescara non vince fuori casa dal 2 marzo 2021: la striscia negativa esterna è ora di dieci gare consecutive senza successi.

Nel possesso palla, i due club sono vicini (48,6% Palermo, 49,3% Pescara), ma gli abruzzesi vantano una precisione di passaggio superiore (81,5% contro 77,4%). Entrambe le formazioni centrano lo specchio della porta nel 44% delle conclusioni, ma i rosanero risultano più aggressivi in fase di pressing.

In sintesi, la sfida tra Palermo e Pescara mette di fronte due squadre in cerca di riscatto, con i siciliani favoriti secondo le quote e la tradizione. Le statistiche evidenziano un Palermo solido in casa e un Pescara ancora in difficoltà, ma la storia dei precedenti e le curiosità numeriche lasciano aperto ogni scenario per una partita che promette intensità e attenzione ai dettagli.