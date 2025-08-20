Home | Statistiche e quote Palermo: Inzaghi imbattuto all’esordio

Palermo si prepara a vivere un nuovo inizio nella stagione di Serie B, con il debutto fissato per sabato allo stadio Barbera. L’attenzione è rivolta al nuovo tecnico, Filippo Inzaghi, le cui statistiche agli esordi sono particolarmente incoraggianti per i tifosi rosanero. In un contesto di grande attesa, dati e numeri offrono spunti interessanti sulle prospettive della squadra per la nuova annata.

Il debutto di Inzaghi: una tradizione di imbattibilità che fa sognare

Il nuovo allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, porta con sé una statistica che fa ben sperare l’ambiente rosanero: non ha mai subito una sconfitta alla prima giornata di Serie B. Inzaghi, infatti, ha esordito in passato con diverse squadre ottenendo sempre risultati positivi, segnando due vittorie e tre pareggi nel suo percorso.

Venezia (2017/18): 0-0 contro la Salernitana , stagione chiusa ai play-off.

(2017/18): 0-0 contro la , stagione chiusa ai play-off. Benevento (2019/20): 0-0 col Pisa , annata culminata con la promozione in Serie A .

(2019/20): 0-0 col , annata culminata con la promozione in . Brescia (2021/22): vittoria 2-0 a Terni, piazzamento finale al quinto posto.

(2021/22): vittoria 2-0 a Terni, piazzamento finale al quinto posto. Reggina (2022/23): successo 3-1 sulla Spal e accesso ai play-off.

(2022/23): successo 3-1 sulla e accesso ai play-off. Pisa (2023/24): 2-2 contro lo Spezia, stagione chiusa con la promozione.

Questi risultati evidenziano come l’impatto di Inzaghi sulle sue nuove squadre sia stato fin da subito positivo, spesso preludio a stagioni importanti. L’imbattibilità agli esordi rappresenta quindi un segnale incoraggiante per il Palermo e i suoi tifosi.

Il confronto con i recenti esordi del Palermo: numeri e differenze

Se il ruolino di Inzaghi appare impeccabile, quello del Palermo negli ultimi cinque debutti in Serie B mostra una situazione meno brillante. Le statistiche raccontano di:

2 vittorie

2 pareggi

1 sconfitta

Tuttavia, queste partenze non hanno spesso trovato seguito in campionati di successo, come accaduto nel 2017/18, quando la stagione iniziò con un 2-0 sullo Spezia ma si concluse con la sconfitta in finale play-off contro il Frosinone. Nell’era City Football Group, il bilancio dei rosanero al debutto è in equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’ultima affermazione risale all’esordio con Corini in panchina contro il Perugia (2-0), seguita da uno 0-0 a Bari e, più recentemente, una sconfitta a Brescia (0-1).

Le principali quote disponibili per il debutto del Palermo

In vista del primo impegno stagionale del Palermo in Serie B, i bookmakers stanno rilasciando le prime quote che riflettono la fiducia nel “fattore Inzaghi“. Le principali quote per il match vedono generalmente la squadra rosanero favorita, seppur con margini non eccessivi, a causa della tradizione di equilibrio nei debutti sia per il tecnico sia per il club.

Esito Quota media Vittoria Palermo 1.90 – 2.10 Pareggio 3.10 – 3.30 Sconfitta Palermo 3.60 – 3.90

Questi valori testimoniano come le aspettative siano alte ma non scontate, mantenendo viva l’attenzione sia tra gli appassionati che tra gli operatori del settore.

Tendenze statistiche e curiosità sui debutti in Serie B

Analizzando i dati delle ultime stagioni, emergono alcune tendenze interessanti:

Inzaghi non ha mai subito più di un gol al debutto in Serie B .

non ha mai subito più di un gol al debutto in . Il Palermo ha segnato almeno un gol in 3 degli ultimi 5 esordi.

ha segnato almeno un gol in 3 degli ultimi 5 esordi. Negli esordi allenati da Inzaghi, le sue squadre hanno sempre conquistato almeno un punto.

Un ulteriore elemento di curiosità riguarda la correlazione tra debutto positivo e stagione di successo: nelle stagioni in cui Inzaghi ha esordito con un pareggio, è comunque riuscito a centrare promozioni o piazzamenti play-off.

In sintesi, l’arrivo di Filippo Inzaghi rappresenta un elemento di novità e speranza per il Palermo in vista dell’esordio in Serie B. Le statistiche legate agli esordi del tecnico sono un segnale positivo, anche se il calcio rimane sempre imprevedibile. Resta da vedere se il “fattore Pippo” saprà confermarsi anche questa volta, regalando ai tifosi un avvio di stagione all’altezza delle aspettative.