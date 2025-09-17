Statistiche e quote Palermo-Bari: tutti i numeri chiave

La sfida tra Palermo e Bari, in programma venerdì sera allo stadio Barbera, rappresenta uno degli anticipi più attesi della quarta giornata di Serie B. I riflettori saranno puntati in particolare sul debutto dal primo minuto di Cristian Gytkjaer con la maglia biancorossa in campionato. Dopo una partenza in salita per entrambe le formazioni, questa gara assume un valore particolare sia in termini di classifica che per le ambizioni stagionali dei due club.

Un debutto atteso e una sfida tra bomber nordici

L’evento centrale di questa giornata di Serie B sarà senza dubbio il ritorno in campo di Gytkjaer, attaccante danese acquistato dal Bari in estate e rimasto ai box nelle prime tre giornate per un infortunio al piede. Dopo l’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Milan, il bomber guiderà ora l’attacco pugliese contro il Palermo, in un duello personale con il finlandese Pohjanpalo, leader offensivo della formazione rosanero.

Gytkjaer rientra in Serie B dopo l’esperienza internazionale e il debutto in Coppa.

rientra in Serie B dopo l’esperienza internazionale e il debutto in Coppa. Il tecnico Caserta punta sulla sua esperienza e senso del gol per invertire la tendenza negativa di inizio stagione.

punta sulla sua esperienza e senso del gol per invertire la tendenza negativa di inizio stagione. Accanto a lui torna disponibile anche Leonardo Cerri, giovane attaccante di grande stazza proveniente dalla Juventus.

Analisi delle statistiche: rendimento e precedenti tra Palermo e Bari

Il confronto tra Palermo e Bari arriva in un momento particolare per entrambe: i pugliesi, infatti, hanno raccolto un solo punto nelle prime tre giornate, ricalcando la partenza della scorsa stagione. Di seguito alcuni dati utili per inquadrare la partita:

Il Bari ha ottenuto 1 solo punto in 3 partite, come nella stagione precedente.

ha ottenuto 1 solo punto in 3 partite, come nella stagione precedente. Due rigori dubbi hanno penalizzato la squadra di Caserta nella gara persa contro il Modena .

nella gara persa contro il . Il Palermo ha mostrato un rendimento altalenante ma resta squadra difficile da affrontare tra le mura amiche.

Nei precedenti più recenti tra le due squadre si registra un sostanziale equilibrio, con risultati spesso decisi da episodi e da una fase difensiva compatta da entrambe le parti.

Quote principali e mercati disponibili per Palermo-Bari

Le principali agenzie di scommesse sportive propongono per questa sfida quote che riflettono l’equilibrio e l’incertezza del momento. La vittoria interna del Palermo è quotata leggermente favorita rispetto al successo esterno dei pugliesi, mentre il pareggio resta un’opzione ritenuta probabile dagli operatori.

Esito Finale Quota Media Vittoria Palermo 2.20 Pareggio 3.10 Vittoria Bari 3.40

Mercato “Goal/No Goal”: particolarmente attenzionato considerando la presenza in campo di due attaccanti di livello come Pohjanpalo e Gytkjaer .

e . Under/Over 2.5: le statistiche delle ultime stagioni suggeriscono gare spesso bloccate e con pochi gol.

Tendenze numeriche e curiosità sul confronto

Alcuni dati aggiuntivi rendono questa partita interessante anche dal punto di vista delle statistiche:

Il Bari nelle ultime 5 trasferte di Serie B ha sempre segnato almeno un gol.

nelle ultime 5 trasferte di ha sempre segnato almeno un gol. Il Palermo ha perso solo una volta nelle ultime 7 gare casalinghe di campionato.

ha perso solo una volta nelle ultime 7 gare casalinghe di campionato. Nelle ultime 4 sfide dirette tra le due squadre, entrambe sono andate a segno in 3 occasioni su 4.

Da segnalare inoltre il rinnovo contrattuale del portiere Marco Pissardo, che conferma la volontà del club pugliese di puntare sulla continuità in una fase complessa della stagione.

In conclusione, Palermo-Bari si preannuncia come una sfida equilibrata, dove i dettagli e la condizione fisica dei singoli potranno fare la differenza. L’attenzione agli sviluppi delle quote e alle statistiche recenti sarà fondamentale per comprendere i possibili scenari di una partita che promette incertezza e spettacolo.