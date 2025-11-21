Home | Statistiche e quote Padova-Venezia: numeri chiave e trend

Il derby veneto tra Padova e Venezia rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della tredicesima giornata del campionato di Serie B. La partita si disputerà allo stadio Euganeo e mette di fronte due squadre in cerca di conferme e punti pesanti per la classifica. Il Venezia, guidato da Giovanni Stroppa, arriva a questa sfida con ambizioni di promozione, forte di una rosa di alto valore e di un attacco tra i più prolifici del torneo.

Forma attuale e rendimento delle due squadre a confronto

Il Venezia occupa attualmente la quinta posizione in classifica con 19 punti, cinque in più rispetto al Padova. Analizzando il rendimento, emergono alcune differenze sostanziali:

Venezia imbattuto in casa: 5 vittorie e 1 pareggio nelle gare disputate allo stadio Penzo .

imbattuto in casa: 5 vittorie e 1 pareggio nelle gare disputate allo stadio . In trasferta, però, la squadra lagunare non ha ancora conquistato i tre punti, collezionando 4 pareggi e 2 sconfitte.

Il Padova cerca di sfruttare il fattore campo, consapevole delle difficoltà incontrate dagli avversari lontano da casa.

Questo quadro suggerisce come il Venezia si sia dimostrato solido tra le mura amiche ma meno efficace in trasferta. La squadra di Stroppa dovrà quindi invertire questo trend per alimentare le proprie ambizioni di alta classifica.

Statistiche offensive e individuali: numeri chiave della sfida

Dal punto di vista delle statistiche, il Venezia si distingue per alcune peculiarità:

Secondo miglior attacco della Serie B con 20 reti segnate (solo il Frosinone ha fatto meglio con 22 gol).

ha fatto meglio con 22 gol). Ben 12 giocatori diversi sono già andati a segno, evidenziando la varietà di soluzioni offensive a disposizione di Stroppa .

. La squadra è tra quelle che calciano più in porta dell’intera categoria, sintomo di un approccio propositivo.

Tra i protagonisti principali spiccano Andrea Adorante, miglior realizzatore dei lagunari con 4 gol, e Yeboah, che segue a quota 3. Da segnalare anche Kike Perez, attualmente miglior assistman della Serie B con 4 passaggi decisivi.

Le quote principali per la sfida tra Padova e Venezia

Le principali agenzie di scommesse evidenziano l’equilibrio che potrebbe caratterizzare il match, pur riconoscendo un leggero favore nei confronti del Venezia grazie alla qualità della rosa e al valore complessivo della squadra (quasi 50 milioni di euro secondo Transfermarkt). Le quote per il successo esterno dei lagunari si attestano tendenzialmente su valori leggermente inferiori rispetto a quelli assegnati al Padova, ma l’incognita legata al rendimento fuori casa lascia aperta ogni soluzione.

Vittoria Padova : quota più alta rispetto al successo ospite.

: quota più alta rispetto al successo ospite. Pareggio: considerato possibile, vista la propensione del Venezia ai segni “X” in trasferta.

ai segni “X” in trasferta. Vittoria Venezia: favorita ma non in maniera netta, proprio per il rendimento esterno non impeccabile.

Tendenze e curiosità: dati e particolarità della sfida

Alcuni dati e curiosità completano il quadro statistico dell’incontro:

Il Venezia si presenta con la rosa più internazionale della Serie B: ben 20 stranieri in organico.

si presenta con la rosa più internazionale della Serie B: ben 20 stranieri in organico. La squadra lagunare è reduce da una recente retrocessione dalla Serie A e punta dichiaratamente al ritorno nella massima serie.

Tra le nuove leve, da segnalare Hainaut e Adorante , che hanno già inciso positivamente sulle prestazioni della squadra.

e , che hanno già inciso positivamente sulle prestazioni della squadra. Il portiere Filip Stankovic, figlio di Dejan, rappresenta una sicurezza tra i pali.

Questi elementi rendono la sfida particolarmente interessante da seguire anche dal punto di vista delle statistiche individuali e collettive.

In conclusione, il derby tra Padova e Venezia si preannuncia combattuto, con i lagunari desiderosi di interrompere il digiuno di successi esterni e i biancoscudati intenzionati a sfruttare il fattore campo. Le statistiche e le quote confermano l’equilibrio, lasciando spazio a diverse possibili chiavi di lettura della partita.