Home | Statistiche e quote Openjobmetis Varese: stagione, numeri e trend

Il nuovo campionato di Serie A di basket italiano sta per prendere il via il 5 ottobre e la Pallacanestro Varese, targata Openjobmetis, si prepara ad affrontare la stagione con un gruppo profondamente rinnovato e guidato dall’allenatore greco Ioannis Kastritis. Dopo una preparazione non priva di difficoltà dovute ad assenze e infortuni, la squadra biancorossa cerca ora di trovare la giusta coesione e di mettere in campo il potenziale dei suoi singoli, tra conferme di rilievo e nuove scommesse tecniche. Vediamo nel dettaglio numeri, dati e curiosità che caratterizzano la rosa e le aspettative per l’imminente avvio del campionato.

La Openjobmetis Varese alla prova del nuovo campionato

La Openjobmetis Varese si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con alcune certezze e molte scommesse. L’allenatore Kastritis, confermato dopo aver guidato la squadra alla salvezza, ha avuto un ruolo centrale anche nelle scelte di mercato, in collaborazione con il management americano. La società ha puntato a mantenere intatto il nucleo italiano, affiancandolo a nuovi innesti internazionali, primi tra tutti il finlandese Olivier Nkamhoua e gli statunitensi Tazè Moore e Stefan Moody. Il calendario delle prime giornate si annuncia impegnativo, mettendo subito alla prova la solidità delle scelte fatte, sia in termini di uomini che di strategia tecnica.

Statistiche individuali e comparative dei giocatori chiave

Analizzando le statistiche dei singoli, emergono alcuni dati significativi che potrebbero incidere sulle sorti della squadra:

Davide Alviti ha chiuso la scorsa stagione con un eccellente 44% nel tiro da tre punti, confermandosi come punto di riferimento offensivo dall’arco.

ha chiuso la scorsa stagione con un eccellente 44% nel tiro da tre punti, confermandosi come punto di riferimento offensivo dall’arco. Matteo Librizzi , giovane capitano, ha affinato l’arresto e tiro portando efficacia sia da tre punti che in penetrazione, mostrando anche leadership crescente.

, giovane capitano, ha affinato l’arresto e tiro portando efficacia sia da tre punti che in penetrazione, mostrando anche leadership crescente. Olivier Nkamhoua si distingue per reattività, abilità a rimbalzo e versatilità, elementi già messi in mostra agli ultimi Europei con la Nazionale finlandese.

si distingue per reattività, abilità a rimbalzo e versatilità, elementi già messi in mostra agli ultimi Europei con la Nazionale finlandese. Stefan Moody vanta una media in doppia cifra dal 2017 nei principali campionati europei, con un buon contributo anche in assist.

vanta una media in doppia cifra dal 2017 nei principali campionati europei, con un buon contributo anche in assist. Allerik Freeman, se completamente recuperato dall’infortunio, rappresenta un’arma importante grazie alle sue soluzioni offensive e alla buona attitudine difensiva.

Dal punto di vista collettivo, la squadra dovrà trovare equilibrio tra i nuovi innesti e le certezze consolidate, soprattutto nelle prime giornate dove la difficoltà delle avversarie sarà elevata.

Quote e mercati principali per la stagione di Varese

Le principali agenzie di scommesse, in attesa dell’avvio ufficiale della stagione, stanno calibrando le quote relative alla Openjobmetis Varese. Generalmente, la squadra viene considerata in una posizione di medio-bassa classifica nei pronostici antepost per la salvezza, ma con potenziale di crescita in base alla coesione che riuscirà a sviluppare. Per quanto riguarda i singoli mercati:

Davide Alviti risulta spesso tra i favoriti nelle quote relative al miglior realizzatore di squadra, grazie alla sua efficacia nel tiro da tre punti.

risulta spesso tra i favoriti nelle quote relative al miglior realizzatore di squadra, grazie alla sua efficacia nel tiro da tre punti. Le performance di Nkamhoua e Moody vengono monitorate per i mercati legati a rimbalzi e assist.

Le quote relative alle partite di inizio stagione riflettono una certa prudenza da parte dei bookmaker, con la squadra varesina spesso inserita tra le outsider, soprattutto contro le formazioni di vertice.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche sulla rosa

Alcune tendenze e curiosità numeriche emergono dall’analisi della rosa e delle ultime stagioni:

La Openjobmetis Varese ha mantenuto negli anni una tradizione di lanciare giovani italiani nel quintetto base, come dimostrato dalle presenze di Librizzi e Ladurner .

ha mantenuto negli anni una tradizione di lanciare giovani italiani nel quintetto base, come dimostrato dalle presenze di e . Il rendimento casalingo è spesso stato superiore a quello in trasferta, con una media punti realizzati che tende a crescere tra le mura amiche.

Il recupero di Freeman dopo l’infortunio rappresenta una delle variabili più importanti per le prospettive di attacco della squadra.

dopo l’infortunio rappresenta una delle variabili più importanti per le prospettive di attacco della squadra. Curiosamente, il gruppo guidato da Kastritis si è distinto per la versatilità difensiva, grazie a elementi come Assui e Moore capaci di marcare più ruoli.

In sintesi, la stagione della Openjobmetis Varese si preannuncia ricca di spunti sia dal punto di vista tecnico che statistico. L’equilibrio tra giovani promesse, stranieri di talento e conferme locali sarà determinante per stabilire il rendimento della squadra, con l’attenzione dei bookmaker che resta alta in attesa delle prime risposte dal campo.