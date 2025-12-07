Home | Statistiche e quote Novara-Vicenza: sfida tra solidità e riscatto

Novara e Vicenza si preparano ad affrontarsi per la 17^ giornata del campionato di Serie C 2025-2026. L’incontro è in programma domenica 7 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto le statistiche, i numeri stagionali delle due squadre e le principali quote proposte dai bookmakers, in un match che vede di fronte una capolista apparentemente imprendibile e una formazione piemontese appena fuori dalla zona playoff.

Un Vicenza dominante: numeri e contesto della sfida

Il Vicenza si presenta a questa trasferta con numeri che testimoniano una supremazia netta nel girone A di Serie C: dopo sedici partite, la squadra ha raccolto ben 12 punti di vantaggio sulle inseguitrici, senza aver mai conosciuto la sconfitta. Il ruolino di marcia degli ospiti è impressionante: soli tre pareggi e una sequenza di risultati positivi anche contro avversari di rilievo, tra cui la recente vittoria sul campo dell’Inter U23, il pareggio a Brescia e il successo nello scontro diretto con il Lecco. Il rendimento costante ha permesso al LaneRossi di consolidare il primato, facendo apparire quasi incolmabile il divario con le rivali già all’inizio di dicembre. Dall’altra parte, il Novara sta vivendo una stagione altalenante: dopo due vittorie consecutive, sono arrivati un pareggio e una sconfitta che hanno fatto scivolare la formazione piemontese fuori dalla zona playoff, pur conservando il potenziale per risalire.

Statistiche comparative tra Novara e Vicenza: andamento e precedenti

Le statistiche stagionali offrono uno spaccato interessante sui valori in campo:

Vicenza imbattuto dopo 16 giornate, con soli 3 pareggi e il resto vittorie.

imbattuto dopo 16 giornate, con soli 3 pareggi e il resto vittorie. Novara reduce da una sconfitta interna contro il Renate e un pareggio esterno con il Lumezzane , dopo due successi di fila.

reduce da una sconfitta interna contro il e un pareggio esterno con il , dopo due successi di fila. Entrambe le squadre hanno sconfitto il Lecco in questa stagione.

in questa stagione. Il Vicenza ha dimostrato solidità anche nei momenti più complessi del calendario, come la sequenza di partite con Inter U23, Brescia e Lecco.

Nei precedenti più recenti, il Novara ha sempre dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre di vertice, ma la differenza di rendimento stagionale con la capolista è al momento evidente.

Le principali quote dei bookmakers per Novara–Vicenza

I principali operatori di scommesse, come SNAI, presentano quote che riflettono il netto favore dei veneti:

Esito Quota Vittoria Vicenza (2) 1,70 Pareggio (X) 3,20 Vittoria Novara (1) 4,75

Si evidenzia una netta differenza: la quota per il successo degli ospiti è decisamente più bassa rispetto a quella dei padroni di casa, a conferma del ruolo di favorita ricoperto dal Vicenza. Il pareggio viene considerato una possibilità intermedia ma meno probabile rispetto alla vittoria della squadra in trasferta.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati da conoscere

Alcuni trend e dati numerici arricchiscono il quadro statistico della sfida:

Il Vicenza è l’unica squadra del girone A ancora imbattuta.

è l’unica squadra del girone A ancora imbattuta. Il Novara ha mostrato maggiore solidità nelle gare casalinghe, ma ha subito un recente stop interno.

ha mostrato maggiore solidità nelle gare casalinghe, ma ha subito un recente stop interno. Entrambe le formazioni hanno messo a segno gol pesanti contro il Lecco , segnalando una certa capacità di incidere nei match chiave.

, segnalando una certa capacità di incidere nei match chiave. Il ruolino di marcia del Vicenza suggerisce una tendenza a capitalizzare anche in trasferta, nonostante il calendario impegnativo.

In sintesi, il confronto tra Novara e Vicenza si presenta come una sfida tra una capolista solida e in fuga e una squadra in cerca di rilancio dopo risultati alterni. I numeri, le statistiche stagionali e le quote dei bookmakers raccontano una partita dal pronostico sbilanciato sulla carta, ma aperta a possibili sorprese, come spesso accade in Serie C.